SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)

09.07.2026, 3144 Zeichen

Vorstand und Aufsichtsrat von Kontron empfehlen, das Pflichtangebot der Ennoconn Corporation an die Aktionäre der Kontron nicht anzunehmen. Maßgeblich hierfür sei insbesondere, dass der Angebotspreis in Höhe von 23,5 Euro nach ihrer Auffassung den finanziellen Wert und die strategischen Perspektiven der Kontron AG nicht angemessen widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung. Der Angebotspreis würde lediglich dem niedrigsten Angebotspreis entsprechen, den die Bieterin nach den gesetzlichen Mindestpreisvorschriften aufgrund eines Vorerwerbspreises von 23,50 anbieten durfte, heißt es zudem in der Begründung. Im Vorfeld der Meldung hat CEO Hannes Niederhauser bereits mehrmals betont, dass er seine Aktien zu dem Angebots-Preis in Höhe von 23,5 Euro nicht verkaufen wird. Mittlerweile wurde seitens Kontron mitgeteilt, dass sich Vorstandsmitglieder (Hannes Niederhauser, Clemens Billek, Philipp Schulz, Michael Riegert) von Aktien aus dem Aktienoptionenprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation getrennt haben. Die Annahmefrist für das Pflichtangebot begann mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 29. Juni 2026 und läuft bis 27. Juli 2026.
Kontron informiert zudem über einen Auftrag: Demnach modernisiert Kontron Transportation das Bahn-Kommunikations-Kernnetz in Portugal und wird der neue Lieferant von Funk-Kommunikationsinfrastruktur, "was einen wichtigen Baustein zur Unterstützung der Weiterentwicklung hin zu FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) darstellt," wie Kontron mitteilt. Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung, Installation, Konfiguration, Prüfung, Inbetriebnahme und Migration der Kontron Lösungen. Ergänzend beinhaltet das Projekt Schulungen, Dokumentation, Wartung sowie operativen Support.
Kontron ( Akt. Indikation:  23,04 /23,12, -0,09%)

Agrana hat heute die bereits prognostizierten Zahlen für das 1. Quartal bestätigt: Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug 35,4 Mio. Euro und lag damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis wird mit 19,3 Mio. Euro (Q1 2025|26:- 7,9 Mio. Euro) ausgewiesen. Der Umsatz ging leicht um 2,8 Prozent auf 855,3 Mio. Euro zurück. CEO Stephan Büttner: „Wir sind solide in das Geschäftsjahr gestartet und sehen die Agrana-Gruppe nach dem ersten Quartal 2026|27 gut aufgestellt. Besonders erfreulich ist, dass die Segmente ACS–Stärke und ACS–Zucker ihre Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessern konnten. Dies zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen und sich die operative Entwicklung in wichtigen Produktions- und Absatzmärkten stabilisiert. Zugleich schreiten die Integrationsprojekte rund um Austria Juice und Mercator-Emba planmäßig voran. Beide Beteiligungen entwickeln sich erwartungsgemäß und stärken unser diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich Food & Beverage Solutions weiter."
Agrana ( Akt. Indikation:  11,65 /11,75, 1,30%)

Die Analysten von Goldman stufen die Erste Group-Aktie neu mit Buy und Kursziel 150,0 Euro ein.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)


(09.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




Agrana
Akt. Indikation:  11.55 / 11.65
Uhrzeit:  17:09:54
Veränderung zu letztem SK:  -0.43%
Letzter SK:  11.65 ( 0.87%)

Kontron
Akt. Indikation:  23.00 / 23.04
Uhrzeit:  17:08:06
Veränderung zu letztem SK:  -0.09%
Letzter SK:  23.04 ( -0.26%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, E.ON , Rheinmetall, Airbus Group, Infineon, Siemens, Zalando, Deutsche Post, CA Immo, Porr, Space Exploration Technologies Corp.

Random Partner

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10. Juni: Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» ATX legt zu, Agrana feiert 35 Jahre Börsennotiz: Die Themen der Wiener B...

» Nachlese: Podcast-Sommerparty mit Matejka/Deuber und Kritik, Hans Huber ...

» News zu Porr, Frequentis, Andritz, RBI/Addiko (Christine Petzwinkler)

» Arge News vom DIRK (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: A...

» ATX auf Rekordkurs: Wie Österreichs Börse zum "Top Dog" wurde, aber die...

» LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...

» LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Porr: Aktionärin IGO Industries trennt sich von Aktien
News zu Porr, Frequentis, Andritz, RBI/Addiko (Christine Petzwinkler)
Fanboy-Buch
Research-Fazits zu voestalpine, Airbus, Hensoldt, Salzgitter, Thyssenkrupp
Jungbauernkalender Girls 2015
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
    Star der Stunde: voestalpine 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -0.66%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(3), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Porr 1.75%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.33%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(2), Fabasoft(2), Porr(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: RBI 0.55%, Rutsch der Stunde: UBM -0.58%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books

    Masahisa Fukase
    Sasuke
    2025
    Atelier EXB

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Ola Rindal
    Road to The Farm
    2026
    Poursuite



    Autor: Christine Petzwinkler

    09.07.2026, 3144 Zeichen

    Vorstand und Aufsichtsrat von Kontron empfehlen, das Pflichtangebot der Ennoconn Corporation an die Aktionäre der Kontron nicht anzunehmen. Maßgeblich hierfür sei insbesondere, dass der Angebotspreis in Höhe von 23,5 Euro nach ihrer Auffassung den finanziellen Wert und die strategischen Perspektiven der Kontron AG nicht angemessen widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung. Der Angebotspreis würde lediglich dem niedrigsten Angebotspreis entsprechen, den die Bieterin nach den gesetzlichen Mindestpreisvorschriften aufgrund eines Vorerwerbspreises von 23,50 anbieten durfte, heißt es zudem in der Begründung. Im Vorfeld der Meldung hat CEO Hannes Niederhauser bereits mehrmals betont, dass er seine Aktien zu dem Angebots-Preis in Höhe von 23,5 Euro nicht verkaufen wird. Mittlerweile wurde seitens Kontron mitgeteilt, dass sich Vorstandsmitglieder (Hannes Niederhauser, Clemens Billek, Philipp Schulz, Michael Riegert) von Aktien aus dem Aktienoptionenprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation getrennt haben. Die Annahmefrist für das Pflichtangebot begann mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 29. Juni 2026 und läuft bis 27. Juli 2026.
    Kontron informiert zudem über einen Auftrag: Demnach modernisiert Kontron Transportation das Bahn-Kommunikations-Kernnetz in Portugal und wird der neue Lieferant von Funk-Kommunikationsinfrastruktur, "was einen wichtigen Baustein zur Unterstützung der Weiterentwicklung hin zu FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) darstellt," wie Kontron mitteilt. Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung, Installation, Konfiguration, Prüfung, Inbetriebnahme und Migration der Kontron Lösungen. Ergänzend beinhaltet das Projekt Schulungen, Dokumentation, Wartung sowie operativen Support.
    Kontron ( Akt. Indikation:  23,04 /23,12, -0,09%)

    Agrana hat heute die bereits prognostizierten Zahlen für das 1. Quartal bestätigt: Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug 35,4 Mio. Euro und lag damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis wird mit 19,3 Mio. Euro (Q1 2025|26:- 7,9 Mio. Euro) ausgewiesen. Der Umsatz ging leicht um 2,8 Prozent auf 855,3 Mio. Euro zurück. CEO Stephan Büttner: „Wir sind solide in das Geschäftsjahr gestartet und sehen die Agrana-Gruppe nach dem ersten Quartal 2026|27 gut aufgestellt. Besonders erfreulich ist, dass die Segmente ACS–Stärke und ACS–Zucker ihre Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessern konnten. Dies zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen und sich die operative Entwicklung in wichtigen Produktions- und Absatzmärkten stabilisiert. Zugleich schreiten die Integrationsprojekte rund um Austria Juice und Mercator-Emba planmäßig voran. Beide Beteiligungen entwickeln sich erwartungsgemäß und stärken unser diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich Food & Beverage Solutions weiter."
    Agrana ( Akt. Indikation:  11,65 /11,75, 1,30%)

    Die Analysten von Goldman stufen die Erste Group-Aktie neu mit Buy und Kursziel 150,0 Euro ein.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)


    (09.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




    Agrana
    Akt. Indikation:  11.55 / 11.65
    Uhrzeit:  17:09:54
    Veränderung zu letztem SK:  -0.43%
    Letzter SK:  11.65 ( 0.87%)

    Kontron
    Akt. Indikation:  23.00 / 23.04
    Uhrzeit:  17:08:06
    Veränderung zu letztem SK:  -0.09%
    Letzter SK:  23.04 ( -0.26%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, E.ON , Rheinmetall, Airbus Group, Infineon, Siemens, Zalando, Deutsche Post, CA Immo, Porr, Space Exploration Technologies Corp.

    Random Partner

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10. Juni: Agrana (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » ATX legt zu, Agrana feiert 35 Jahre Börsennotiz: Die Themen der Wiener B...

    » Nachlese: Podcast-Sommerparty mit Matejka/Deuber und Kritik, Hans Huber ...

    » News zu Porr, Frequentis, Andritz, RBI/Addiko (Christine Petzwinkler)

    » Arge News vom DIRK (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: A...

    » ATX auf Rekordkurs: Wie Österreichs Börse zum "Top Dog" wurde, aber die...

    » LinkedIn-NL: Monthly Main Event #3: Alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards ...

    » LinkedIn-NL: Zum 19er des langjährigen ATX-Rekords ein frecher Podcast u...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Porr: Aktionärin IGO Industries trennt sich von Aktien
    News zu Porr, Frequentis, Andritz, RBI/Addiko (Christine Petzwinkler)
    Fanboy-Buch
    Research-Fazits zu voestalpine, Airbus, Hensoldt, Salzgitter, Thyssenkrupp
    Jungbauernkalender Girls 2015
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(1)
      Star der Stunde: voestalpine 0.46%, Rutsch der Stunde: FACC -0.66%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Fabasoft(3), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Porr 1.75%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.33%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(2), Fabasoft(2), Porr(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: RBI 0.55%, Rutsch der Stunde: UBM -0.58%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Joan van der Keuken
      Wij zijn 17
      1955
      C.A.J. van Dishoeck

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      Keizo Kitajima
      USSR 1991
      2012
      Little Big Man

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de