PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
09.07.2026, 3144 Zeichen
Vorstand und Aufsichtsrat von Kontron empfehlen, das Pflichtangebot der Ennoconn Corporation an die Aktionäre der Kontron nicht anzunehmen. Maßgeblich hierfür sei insbesondere, dass der Angebotspreis in Höhe von 23,5 Euro nach ihrer Auffassung den finanziellen Wert und die strategischen Perspektiven der Kontron AG nicht angemessen widerspiegelt, heißt es in einer Mitteilung. Der Angebotspreis würde lediglich dem niedrigsten Angebotspreis entsprechen, den die Bieterin nach den gesetzlichen Mindestpreisvorschriften aufgrund eines Vorerwerbspreises von 23,50 anbieten durfte, heißt es zudem in der Begründung. Im Vorfeld der Meldung hat CEO Hannes Niederhauser bereits mehrmals betont, dass er seine Aktien zu dem Angebots-Preis in Höhe von 23,5 Euro nicht verkaufen wird. Mittlerweile wurde seitens Kontron mitgeteilt, dass sich Vorstandsmitglieder (Hannes Niederhauser, Clemens Billek, Philipp Schulz, Michael Riegert) von Aktien aus dem Aktienoptionenprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation getrennt haben. Die Annahmefrist für das Pflichtangebot begann mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 29. Juni 2026 und läuft bis 27. Juli 2026.
Kontron informiert zudem über einen Auftrag: Demnach modernisiert Kontron Transportation das Bahn-Kommunikations-Kernnetz in Portugal und wird der neue Lieferant von Funk-Kommunikationsinfrastruktur, "was einen wichtigen Baustein zur Unterstützung der Weiterentwicklung hin zu FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) darstellt," wie Kontron mitteilt. Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung, Installation, Konfiguration, Prüfung, Inbetriebnahme und Migration der Kontron Lösungen. Ergänzend beinhaltet das Projekt Schulungen, Dokumentation, Wartung sowie operativen Support.
Kontron ( Akt. Indikation: 23,04 /23,12, -0,09%)
Agrana hat heute die bereits prognostizierten Zahlen für das 1. Quartal bestätigt: Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) betrug 35,4 Mio. Euro und lag damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis wird mit 19,3 Mio. Euro (Q1 2025|26:- 7,9 Mio. Euro) ausgewiesen. Der Umsatz ging leicht um 2,8 Prozent auf 855,3 Mio. Euro zurück. CEO Stephan Büttner: „Wir sind solide in das Geschäftsjahr gestartet und sehen die Agrana-Gruppe nach dem ersten Quartal 2026|27 gut aufgestellt. Besonders erfreulich ist, dass die Segmente ACS–Stärke und ACS–Zucker ihre Ergebnisbeiträge gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessern konnten. Dies zeigt, dass unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung greifen und sich die operative Entwicklung in wichtigen Produktions- und Absatzmärkten stabilisiert. Zugleich schreiten die Integrationsprojekte rund um Austria Juice und Mercator-Emba planmäßig voran. Beide Beteiligungen entwickeln sich erwartungsgemäß und stärken unser diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich Food & Beverage Solutions weiter."
Agrana ( Akt. Indikation: 11,65 /11,75, 1,30%)
Die Analysten von Goldman stufen die Erste Group-Aktie neu mit Buy und Kursziel 150,0 Euro ein.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)
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Agrana
Uhrzeit: 17:09:54
Veränderung zu letztem SK: -0.43%
Letzter SK: 11.65 ( 0.87%)
Kontron
Uhrzeit: 17:08:06
Veränderung zu letztem SK: -0.09%
Letzter SK: 23.04 ( -0.26%)
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