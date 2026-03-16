» Santhera Aktie: Umsatz verdoppelt ( Finanztrends)

16.03.2026, 2686 Zeichen

Santhera Pharmaceuticals hat die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen. Ein massives Umsatzplus und die erfolgreiche Markteinführung des Hoffnungsträgers AGAMREE ebnen den Weg in Richtung Profitabilität. Die am 12. März veröffentlichten Zahlen signalisieren eine deutliche Beschleunigung des operativen Geschäfts.

AGAMREE als Wachstumsmotor

Der Gesamtumsatz kletterte im vergangenen Jahr um 98 Prozent auf 77,4 Millionen CHF. Damit liegt das Ergebnis signifikant über der ursprünglichen Zielspanne von 65 bis 70 Millionen CHF. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Medikament AGAMREE zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie. Allein die Produktverkäufe stiegen um 72 Prozent auf 25,8 Millionen CHF, wobei insbesondere die Märkte in Deutschland, Österreich und Großbritannien für Dynamik sorgten.

Die Umsatzstruktur im Überblick:

* Gesamtumsatz: 77,4 Mio. CHF (+98 %)

* AGAMREE-Produktverkäufe: 25,8 Mio. CHF (+72 %)

* Lizenzen und Meilensteinzahlungen: 23,1 Mio. CHF (+37 %)

* Lieferungen an Partner: 28,5 Mio. CHF

Zusätzlichen Schub verlieh der US-Markt. Der Partner Catalyst Pharmaceuticals erreichte dort die Umsatzmarke von 100 Millionen USD, was Santhera eine Meilensteinzahlung in Höhe von 12,5 Millionen USD einbrachte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Santhera Pharmaceuticals ?

Finanzielle Stabilität und Break-even

Die operativen Ausgaben blieben mit rund 50 bis 55 Millionen CHF im Rahmen der Erwartungen. Zum Jahresende 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 22,4 Millionen CHF. Diese Bilanz berücksichtigt noch nicht den Liquiditätszufluss aus dem Januar 2026: Durch eine strategische Partnerschaft mit Nxera Pharma für den asiatisch-pazifischen Raum flossen weitere 40 Millionen USD an das Unternehmen.

Santhera bekräftigte das Ziel, im dritten Quartal 2026 den Cashflow-Break-even aus eigener Kraft zu erreichen. Neue klinische Langzeitdaten zur Wirksamkeit von AGAMREE über acht Jahre sowie die bevorstehende Markteinführung in Spanien stützen diese Prognose. Die Erstattung durch das nationale Gesundheitssystem in Spanien dürfte die europäische Marktdurchdringung im laufenden Jahr weiter festigen.

Anzeige

Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Santhera Pharmaceuticals-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Santhera Pharmaceuticals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Santhera Pharmaceuticals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Santhera Pharmaceuticals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner RWT AG

Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

» ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...

» Arbeitszeitgesetz: DGB-Studie befeuert Streit um Arbeitszeiten ( Finanzt...

» INFINITI HR: Globaler Compliance-Leitfaden trifft auf deutsche Regulieru...

» Welspun Corp Aktie: Infrastruktur im Fokus ( Finanztrends)

» Santhera Aktie: Umsatz verdoppelt ( Finanztrends)

» Krka Aktie: Rekordumsatz unter Druck ( Finanztrends)

» Germany's Next Topmodel: Nur die Härtesten fliegen nach L.A. ( Finanztre...

» Alexander McQueen verwandelt Kettenpanzer in Strickkunst ( Finanztrends)

» Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)