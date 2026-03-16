Santhera Aktie: Umsatz verdoppelt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
16.03.2026, 2686 Zeichen
Santhera Pharmaceuticals hat die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen. Ein massives Umsatzplus und die erfolgreiche Markteinführung des Hoffnungsträgers AGAMREE ebnen den Weg in Richtung Profitabilität. Die am 12. März veröffentlichten Zahlen signalisieren eine deutliche Beschleunigung des operativen Geschäfts.
AGAMREE als Wachstumsmotor
Der Gesamtumsatz kletterte im vergangenen Jahr um 98 Prozent auf 77,4 Millionen CHF. Damit liegt das Ergebnis signifikant über der ursprünglichen Zielspanne von 65 bis 70 Millionen CHF. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Medikament AGAMREE zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie. Allein die Produktverkäufe stiegen um 72 Prozent auf 25,8 Millionen CHF, wobei insbesondere die Märkte in Deutschland, Österreich und Großbritannien für Dynamik sorgten.
Die Umsatzstruktur im Überblick:
* Gesamtumsatz: 77,4 Mio. CHF (+98 %)
* AGAMREE-Produktverkäufe: 25,8 Mio. CHF (+72 %)
* Lizenzen und Meilensteinzahlungen: 23,1 Mio. CHF (+37 %)
* Lieferungen an Partner: 28,5 Mio. CHF
Zusätzlichen Schub verlieh der US-Markt. Der Partner Catalyst Pharmaceuticals erreichte dort die Umsatzmarke von 100 Millionen USD, was Santhera eine Meilensteinzahlung in Höhe von 12,5 Millionen USD einbrachte.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Santhera Pharmaceuticals?
Finanzielle Stabilität und Break-even
Die operativen Ausgaben blieben mit rund 50 bis 55 Millionen CHF im Rahmen der Erwartungen. Zum Jahresende 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 22,4 Millionen CHF. Diese Bilanz berücksichtigt noch nicht den Liquiditätszufluss aus dem Januar 2026: Durch eine strategische Partnerschaft mit Nxera Pharma für den asiatisch-pazifischen Raum flossen weitere 40 Millionen USD an das Unternehmen.
Santhera bekräftigte das Ziel, im dritten Quartal 2026 den Cashflow-Break-even aus eigener Kraft zu erreichen. Neue klinische Langzeitdaten zur Wirksamkeit von AGAMREE über acht Jahre sowie die bevorstehende Markteinführung in Spanien stützen diese Prognose. Die Erstattung durch das nationale Gesundheitssystem in Spanien dürfte die europäische Marktdurchdringung im laufenden Jahr weiter festigen.
Anzeige
Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Santhera Pharmaceuticals-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:
Die neusten Santhera Pharmaceuticals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Santhera Pharmaceuticals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Santhera Pharmaceuticals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
» ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...
» Arbeitszeitgesetz: DGB-Studie befeuert Streit um Arbeitszeiten ( Finanzt...
» INFINITI HR: Globaler Compliance-Leitfaden trifft auf deutsche Regulieru...
» Welspun Corp Aktie: Infrastruktur im Fokus ( Finanztrends)
» Santhera Aktie: Umsatz verdoppelt ( Finanztrends)
» Krka Aktie: Rekordumsatz unter Druck ( Finanztrends)
» Germany's Next Topmodel: Nur die Härtesten fliegen nach L.A. ( Finanztre...
» Alexander McQueen verwandelt Kettenpanzer in Strickkunst ( Finanztrends)
» Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
- ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...
- Upgrade für Polytec-Aktie
- Research-Fazits zu Carlsberg, Teamviewer, Porsche...
- Guten Morgen mit Mutares, TotalEnergies, Hypoport...
- Fidelity International High Quality ETF: Stabilit...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl
Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
16.03.2026, 2686 Zeichen
Santhera Pharmaceuticals hat die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen. Ein massives Umsatzplus und die erfolgreiche Markteinführung des Hoffnungsträgers AGAMREE ebnen den Weg in Richtung Profitabilität. Die am 12. März veröffentlichten Zahlen signalisieren eine deutliche Beschleunigung des operativen Geschäfts.
AGAMREE als Wachstumsmotor
Der Gesamtumsatz kletterte im vergangenen Jahr um 98 Prozent auf 77,4 Millionen CHF. Damit liegt das Ergebnis signifikant über der ursprünglichen Zielspanne von 65 bis 70 Millionen CHF. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Medikament AGAMREE zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie. Allein die Produktverkäufe stiegen um 72 Prozent auf 25,8 Millionen CHF, wobei insbesondere die Märkte in Deutschland, Österreich und Großbritannien für Dynamik sorgten.
Die Umsatzstruktur im Überblick:
* Gesamtumsatz: 77,4 Mio. CHF (+98 %)
* AGAMREE-Produktverkäufe: 25,8 Mio. CHF (+72 %)
* Lizenzen und Meilensteinzahlungen: 23,1 Mio. CHF (+37 %)
* Lieferungen an Partner: 28,5 Mio. CHF
Zusätzlichen Schub verlieh der US-Markt. Der Partner Catalyst Pharmaceuticals erreichte dort die Umsatzmarke von 100 Millionen USD, was Santhera eine Meilensteinzahlung in Höhe von 12,5 Millionen USD einbrachte.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Santhera Pharmaceuticals?
Finanzielle Stabilität und Break-even
Die operativen Ausgaben blieben mit rund 50 bis 55 Millionen CHF im Rahmen der Erwartungen. Zum Jahresende 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 22,4 Millionen CHF. Diese Bilanz berücksichtigt noch nicht den Liquiditätszufluss aus dem Januar 2026: Durch eine strategische Partnerschaft mit Nxera Pharma für den asiatisch-pazifischen Raum flossen weitere 40 Millionen USD an das Unternehmen.
Santhera bekräftigte das Ziel, im dritten Quartal 2026 den Cashflow-Break-even aus eigener Kraft zu erreichen. Neue klinische Langzeitdaten zur Wirksamkeit von AGAMREE über acht Jahre sowie die bevorstehende Markteinführung in Spanien stützen diese Prognose. Die Erstattung durch das nationale Gesundheitssystem in Spanien dürfte die europäische Marktdurchdringung im laufenden Jahr weiter festigen.
Anzeige
Santhera Pharmaceuticals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Santhera Pharmaceuticals-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:
Die neusten Santhera Pharmaceuticals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Santhera Pharmaceuticals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Santhera Pharmaceuticals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
» ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...
» Arbeitszeitgesetz: DGB-Studie befeuert Streit um Arbeitszeiten ( Finanzt...
» INFINITI HR: Globaler Compliance-Leitfaden trifft auf deutsche Regulieru...
» Welspun Corp Aktie: Infrastruktur im Fokus ( Finanztrends)
» Santhera Aktie: Umsatz verdoppelt ( Finanztrends)
» Krka Aktie: Rekordumsatz unter Druck ( Finanztrends)
» Germany's Next Topmodel: Nur die Härtesten fliegen nach L.A. ( Finanztre...
» Alexander McQueen verwandelt Kettenpanzer in Strickkunst ( Finanztrends)
» Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ
- ATX-Trends: Uniqa, Polytec, OMV ...
- Upgrade für Polytec-Aktie
- Research-Fazits zu Carlsberg, Teamviewer, Porsche...
- Guten Morgen mit Mutares, TotalEnergies, Hypoport...
- Fidelity International High Quality ETF: Stabilit...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl
Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation