» TotalEnergies Aktie: Eskalation am Golf! ( Finanztrends)

16.03.2026, 2917 Zeichen

Die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran versetzt die globalen Energiemärkte in den Ausnahmezustand. Während die Sorge vor einem umfassenden Versorgungsschock wächst, rücken Ölkonzerne wie TotalEnergies in das Zentrum des Geschehens. Der sogenannte „Ramadan-Krieg“ und drohende Produktionsausfälle in Saudi-Arabien schaffen ein Marktumfeld extremer Gegensätze.

Rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls passieren die strategisch wichtige Meerenge am Persischen Golf. Die Ankündigung des iranischen Außenministers Abbas Aragtschi, die Passage exklusiv für „Feinde Irans“ zu sperren, sorgt für massive Verwerfungen. Die Rohölnotierungen reagieren hochgradig volatil auf die geopolitische Lage. Während der Preis für die Sorte Brent zeitweise auf 106 US-Dollar pro Barrel kletterte, verzeichnete WTI einen Rückgang. Der OPEC-Basket schoss parallel auf 126,90 US-Dollar nach oben.

Krisenmodus treibt den Kurs

Diese angespannte Versorgungslage spiegelt sich direkt in der Bewertung des französischen Energiekonzerns wider. Die TotalEnergies-Papiere markierten am Montag mit 72,62 Euro exakt ein neues 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertzuwachs der Aktie damit auf beachtliche 28,58 Prozent. Kurzfristig stützen die hohen Ölpreise die Margen im Upstream-Geschäft enorm, bergen aber gleichzeitig das Risiko einer mittelfristig einbrechenden globalen Energienachfrage.

Notfallpläne der Staatengemeinschaft

Um die physischen Lieferausfälle abzufedern und den Markt zu beruhigen, bereiten internationale Akteure drastische Gegenmaßnahmen vor:

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TotalEnergies SE ?

Die Internationale Energieagentur (IEA) prüft die Freigabe aus den noch verfügbaren Notreserven von 1,4 Milliarden Barrel.

Deutschland plant bis zum morgigen Dienstag die Unterzeichnung einer Verordnung zur Freigabe von 2,65 Millionen Tonnen Öl.

Die EU-Außenminister beraten über eine Ausweitung der Marine-Mission „Aspides“ bis in die Straße von Hormus.

Verschärft wird die Lage zusätzlich durch gemeldete Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen in der Eastern Province und Riad. Der Nettoeffekt auf die Unternehmensbewertungen im Energiesektor hängt nun maßgeblich davon ab, ob die angekündigten Freigaben der strategischen Reserven die blockierten Handelswege kompensieren können. Bis zur finalen Klärung einer möglichen militärischen Absicherung der Route bleibt das fundamentale Umfeld von extremer Volatilität geprägt.

Anzeige

TotalEnergies SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TotalEnergies SE-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten TotalEnergies SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TotalEnergies SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TotalEnergies SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(16.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

Random Partner Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX startet in die Verfallswoche – Banken-Serien und Strabag-Faktor im F...

» Österreich-Depots: Year-to-Date um die Nulllinie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.3.: Extremes zu EVN, Strabag, Addiko, Bawag (Börse Ge...

» Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)

» Studie stellt schädliche Wirkung von Fertigessen in Frage ( Finanztrends)

» TotalEnergies Aktie: Eskalation am Golf! ( Finanztrends)

» Lucid Group Aktie: Erster Händler in Europa ( Finanztrends)

» KI im Recruiting: Deutsche HR-Abteilungen im Realitätscheck ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Kons...

» PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post (Christin...