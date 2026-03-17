Studie: Regelmäßiges Training schlägt perfekten Plan ( Finanztrends)

17.03.2026, 3483 Zeichen

Eine neue Mega-Studie entmystifiziert das Krafttraining. Ihr zentrales Ergebnis: Beständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Wer regelmäßig trainiert, profitiert massiv – selbst bei kurzen, einfachen Einheiten.

McMaster-Studie analysiert 30.000 Sportler

Die wissenschaftliche Grundlage liefert ein Team der kanadischen McMaster University. In einer Überblicksstudie werteten die Forscher Daten aus 137 Einzelstudien mit über 30.000 Teilnehmern aus. Es ist die erste derart umfassende Analyse seit 17 Jahren.

Der eindeutige Schluss: Der größte gesundheitliche Sprung gelingt, wenn Menschen von Inaktivität zu irgendeiner Form von Krafttraining übergehen. Jede muskuläre Belastung sei signifikant besser als gar keine.

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Der beste Plan ist der, den man durchhält

„Das beste Programm ist jenes, das langfristig durchgehalten wird“, betont Studienautor Stuart Phillips. Für den Durchschnittsbürger reicht es demnach aus, alle großen Muskelgruppen mindestens zweimal pro Woche zu beanspruchen.

Die Wahl des Equipments spielt eine untergeordnete Rolle. Ob Hanteln, Widerstandsbänder oder nur das eigene Körpergewicht – die positiven Grundeffekte bleiben laut Studie ähnlich. Eine simple, spaßige Routine zu Hause übertrifft komplexe Fitnessregime.

Muskelversagen? Nicht nötig!

Die Analyse räumt mit hartnäckigen Fitness-Mythen auf. So widerlegen die Daten die Annahme, dass Training bis zur absoluten Erschöpfung – dem Muskelversagen – für Wachstum nötig sei. Für den Breitensport ist das nicht erforderlich und kann das Verletzungsrisiko unnötig erhöhen.

Ebenso verhält es sich mit der ständigen Variation von Übungen. Für Freizeitsportler ist dieser stetige Wechsel weit weniger relevant als angenommen. Eine solide, wiederkehrende Basisroutine erweist sich als völlig ausreichend.

Mehr als Muskeln: Bessere Lebensqualität

Die Vorteile gehen weit über Ästhetik hinaus. Regelmäßiges Krafttraining verbessert alltägliche Funktionen wie Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht – entscheidend für Sturzprävention im Alter.

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Zudem erhöht es die Schlafqualität und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Angesichts des altersbedingten Muskelabbaus ist ein unkompliziertes, regelmäßiges Training eine der effektivsten Präventivmaßnahmen.

Ein Wendepunkt für die Fitness-Branche

Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt. Jahrelang dominierten komplexe Methoden, die viele Einsteiger abschreckten. Die wissenschaftliche Bestätigung für Minimalismus und Konstanz könnte nun die Präventionsarbeit von Krankenkassen verändern.

Branchenbeobachter erwarten wirtschaftliche Auswirkungen. Während Fitnessstudios ihre Angebote anpassen müssen, könnten Anbieter von minimalistischen Heimtrainings-Apps und simplen Geräten wie Gummibändern profitieren. Der Fokus verschiebt sich von Leistungsmaximierung hin zur nachhaltigen Gesundheitsförderung.

(17.03.2026)

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