SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Studie: Regelmäßiges Training schlägt perfekten Plan ( Finanztrends)

17.03.2026, 3483 Zeichen

Eine neue Mega-Studie entmystifiziert das Krafttraining. Ihr zentrales Ergebnis: Beständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Wer regelmäßig trainiert, profitiert massiv – selbst bei kurzen, einfachen Einheiten.

McMaster-Studie analysiert 30.000 Sportler

Die wissenschaftliche Grundlage liefert ein Team der kanadischen McMaster University. In einer Überblicksstudie werteten die Forscher Daten aus 137 Einzelstudien mit über 30.000 Teilnehmern aus. Es ist die erste derart umfassende Analyse seit 17 Jahren.

Der eindeutige Schluss: Der größte gesundheitliche Sprung gelingt, wenn Menschen von Inaktivität zu irgendeiner Form von Krafttraining übergehen. Jede muskuläre Belastung sei signifikant besser als gar keine.

Anzeige

Da die Studie zeigt, wie wichtig der Erhalt der Muskulatur gerade im Alter ist, bietet dieses kostenlose E-Book die perfekte Grundlage für den Einstieg. Mit nur sechs gezielten Übungen beugen Sie dem altersbedingten Abbau effektiv von zu Hause aus vor. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für mehr Kraft sichern

Der beste Plan ist der, den man durchhält

„Das beste Programm ist jenes, das langfristig durchgehalten wird“, betont Studienautor Stuart Phillips. Für den Durchschnittsbürger reicht es demnach aus, alle großen Muskelgruppen mindestens zweimal pro Woche zu beanspruchen.

Die Wahl des Equipments spielt eine untergeordnete Rolle. Ob Hanteln, Widerstandsbänder oder nur das eigene Körpergewicht – die positiven Grundeffekte bleiben laut Studie ähnlich. Eine simple, spaßige Routine zu Hause übertrifft komplexe Fitnessregime.

Muskelversagen? Nicht nötig!

Die Analyse räumt mit hartnäckigen Fitness-Mythen auf. So widerlegen die Daten die Annahme, dass Training bis zur absoluten Erschöpfung – dem Muskelversagen – für Wachstum nötig sei. Für den Breitensport ist das nicht erforderlich und kann das Verletzungsrisiko unnötig erhöhen.

Ebenso verhält es sich mit der ständigen Variation von Übungen. Für Freizeitsportler ist dieser stetige Wechsel weit weniger relevant als angenommen. Eine solide, wiederkehrende Basisroutine erweist sich als völlig ausreichend.

Mehr als Muskeln: Bessere Lebensqualität

Die Vorteile gehen weit über Ästhetik hinaus. Regelmäßiges Krafttraining verbessert alltägliche Funktionen wie Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht – entscheidend für Sturzprävention im Alter.

Anzeige

Passend zur wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Beständigkeit wichtiger als Perfektion ist, helfen kurze Bewegungseinheiten dabei, Schmerzen im Alltag zu lindern. Orthopäde Prof. Dr. Wessinghage hat dafür 17 einfache 3-Minuten-Übungen zusammengestellt, die sich ohne Aufwand in jeden Zeitplan integrieren lassen. 17 Gratis-Wunderübungen als PDF anfordern

Zudem erhöht es die Schlafqualität und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Angesichts des altersbedingten Muskelabbaus ist ein unkompliziertes, regelmäßiges Training eine der effektivsten Präventivmaßnahmen.

Ein Wendepunkt für die Fitness-Branche

Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt. Jahrelang dominierten komplexe Methoden, die viele Einsteiger abschreckten. Die wissenschaftliche Bestätigung für Minimalismus und Konstanz könnte nun die Präventionsarbeit von Krankenkassen verändern.

Branchenbeobachter erwarten wirtschaftliche Auswirkungen. Während Fitnessstudios ihre Angebote anpassen müssen, könnten Anbieter von minimalistischen Heimtrainings-Apps und simplen Geräten wie Gummibändern profitieren. Der Fokus verschiebt sich von Leistungsmaximierung hin zur nachhaltigen Gesundheitsförderung.


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

» Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

» Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

» Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

» Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

» Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

» PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

» 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

» Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichischer Aktientag: Impressionen
Almonty Industries Aktie: Zeremonie mit Signalwirkung ( Finanztrends)
Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 2
ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Mayr-Melnhof
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.73%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 3483 Zeichen

    Eine neue Mega-Studie entmystifiziert das Krafttraining. Ihr zentrales Ergebnis: Beständigkeit ist wichtiger als Perfektion. Wer regelmäßig trainiert, profitiert massiv – selbst bei kurzen, einfachen Einheiten.

    McMaster-Studie analysiert 30.000 Sportler

    Die wissenschaftliche Grundlage liefert ein Team der kanadischen McMaster University. In einer Überblicksstudie werteten die Forscher Daten aus 137 Einzelstudien mit über 30.000 Teilnehmern aus. Es ist die erste derart umfassende Analyse seit 17 Jahren.

    Der eindeutige Schluss: Der größte gesundheitliche Sprung gelingt, wenn Menschen von Inaktivität zu irgendeiner Form von Krafttraining übergehen. Jede muskuläre Belastung sei signifikant besser als gar keine.

    Anzeige

    Da die Studie zeigt, wie wichtig der Erhalt der Muskulatur gerade im Alter ist, bietet dieses kostenlose E-Book die perfekte Grundlage für den Einstieg. Mit nur sechs gezielten Übungen beugen Sie dem altersbedingten Abbau effektiv von zu Hause aus vor. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für mehr Kraft sichern

    Der beste Plan ist der, den man durchhält

    „Das beste Programm ist jenes, das langfristig durchgehalten wird“, betont Studienautor Stuart Phillips. Für den Durchschnittsbürger reicht es demnach aus, alle großen Muskelgruppen mindestens zweimal pro Woche zu beanspruchen.

    Die Wahl des Equipments spielt eine untergeordnete Rolle. Ob Hanteln, Widerstandsbänder oder nur das eigene Körpergewicht – die positiven Grundeffekte bleiben laut Studie ähnlich. Eine simple, spaßige Routine zu Hause übertrifft komplexe Fitnessregime.

    Muskelversagen? Nicht nötig!

    Die Analyse räumt mit hartnäckigen Fitness-Mythen auf. So widerlegen die Daten die Annahme, dass Training bis zur absoluten Erschöpfung – dem Muskelversagen – für Wachstum nötig sei. Für den Breitensport ist das nicht erforderlich und kann das Verletzungsrisiko unnötig erhöhen.

    Ebenso verhält es sich mit der ständigen Variation von Übungen. Für Freizeitsportler ist dieser stetige Wechsel weit weniger relevant als angenommen. Eine solide, wiederkehrende Basisroutine erweist sich als völlig ausreichend.

    Mehr als Muskeln: Bessere Lebensqualität

    Die Vorteile gehen weit über Ästhetik hinaus. Regelmäßiges Krafttraining verbessert alltägliche Funktionen wie Gehgeschwindigkeit und Gleichgewicht – entscheidend für Sturzprävention im Alter.

    Anzeige

    Passend zur wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Beständigkeit wichtiger als Perfektion ist, helfen kurze Bewegungseinheiten dabei, Schmerzen im Alltag zu lindern. Orthopäde Prof. Dr. Wessinghage hat dafür 17 einfache 3-Minuten-Übungen zusammengestellt, die sich ohne Aufwand in jeden Zeitplan integrieren lassen. 17 Gratis-Wunderübungen als PDF anfordern

    Zudem erhöht es die Schlafqualität und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Angesichts des altersbedingten Muskelabbaus ist ein unkompliziertes, regelmäßiges Training eine der effektivsten Präventivmaßnahmen.

    Ein Wendepunkt für die Fitness-Branche

    Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt. Jahrelang dominierten komplexe Methoden, die viele Einsteiger abschreckten. Die wissenschaftliche Bestätigung für Minimalismus und Konstanz könnte nun die Präventionsarbeit von Krankenkassen verändern.

    Branchenbeobachter erwarten wirtschaftliche Auswirkungen. Während Fitnessstudios ihre Angebote anpassen müssen, könnten Anbieter von minimalistischen Heimtrainings-Apps und simplen Geräten wie Gummibändern profitieren. Der Fokus verschiebt sich von Leistungsmaximierung hin zur nachhaltigen Gesundheitsförderung.


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Leicht nach oben (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 17.3.: ECO und Extremes zu Agrana, Semperit, VIG, UBM, L...

    » Nachlese: Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Susanne Bickel (audio cd.at)

    » Wohnungsnot: Baubranche hofft, Politik schärft nach ( Finanztrends)

    » Deutscher Wohnungsbau: Baugenehmigungen steigen erstmals wieder ( Finanz...

    » Neola Medical Aktie: Meilenstein erreicht ( Finanztrends)

    » Sichuan Chengfei Integration Aktie: Profitabilität belastet ( Finanztrends)

    » PIR-News: News zu FACC und Andritz (Christine Petzwinkler)

    » 2. Österreichischer Aktientag ein feiner Erfolg: 2000 Besucher, 1200 Pri...

    » Heimtraining 2026: Intelligente Geräte und neue Methoden boomen ( Finanz...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichischer Aktientag: Impressionen
    Almonty Industries Aktie: Zeremonie mit Signalwirkung ( Finanztrends)
    Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 2
    ServiceNow Aktie: Düstere Prognose ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Mayr-Melnhof
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.73%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.56%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2), Erste Group(1), OMV(1)
      Star der Stunde: AT&S 2.59%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.16%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: OMV(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.41%, Rutsch der Stunde: UBM -3.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de