SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ImmunityBio Aktie: Pipeline befeuert Rally ( Finanztrends)

24.03.2026, 3397 Zeichen

ImmunityBio reitet an der Börse auf einer spürbaren Erfolgswelle. Neben rasant steigenden Umsätzen mit dem Krebsmedikament ANKTIVA rückt nun die klinische Pipeline in den Fokus der Investoren. Zwei geplante beziehungsweise bereits laufende Zulassungsverfahren bei der US-Gesundheitsbehörde FDA könnten den adressierbaren Markt für das Biotech-Unternehmen bald deutlich vergrößern.

Am gestrigen Montag kletterte das Papier um fast zehn Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus damit auf beachtliche 345 Prozent. Das Fundament für diesen Optimismus liefern handfeste Zahlen: Im Gesamtjahr 2025 sprang der Nettoproduktumsatz für ANKTIVA um rund 700 Prozent auf 113 Millionen US-Dollar. Auch im vierten Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Umsatz von 38,28 Millionen Dollar und einem Verlust von lediglich 0,06 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten klar.

Frische Studiendaten untermauern Pläne

Parallel zum kommerziellen Erfolg treibt ImmunityBio die klinische Entwicklung voran. Im Zentrum steht dabei die zulassungsrelevante QUILT-2.005-Studie zur Behandlung von Blasenkrebs, deren Patientenrekrutierung vorzeitig abgeschlossen wurde. Die Zwischenergebnisse nach neun Monaten belegen eine statistisch signifikante Überlegenheit: 84 Prozent der Patienten in der Kombinationsgruppe mit ANKTIVA zeigten ein vollständiges Ansprechen, verglichen mit 52 Prozent unter der Standardtherapie.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ImmunityBio?

Auf Basis dieser Daten bereitet das Management für das vierte Quartal 2026 einen weiteren Zulassungsantrag (BLA) vor. Bereits Anfang März reichte das Unternehmen zudem einen ergänzenden Antrag für eine weitere Blasenkrebs-Indikation bei der FDA ein. Die Aufnahme der Therapie in die aktualisierten NCCN-Behandlungsrichtlinien stärkt die klinische Relevanz in der Ärzteschaft zusätzlich.

Analysten passen Kursziele an

Die verbesserte fundamentale Lage und das Umsatzwachstum spiegeln sich in aktuellen Bewertungen der Wall Street wider. Mehrere Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen in den vergangenen Tagen nach oben korrigiert:

  • BTIG: Kaufempfehlung (Buy) mit einem Kursziel von 13 US-Dollar.
  • Piper Sandler: Übergewichten (Overweight) mit einer Kurszielanhebung von 7 auf 12 US-Dollar.

Die Experten von Piper Sandler prognostizieren für das laufende Jahr allein in den USA einen ANKTIVA-Nettoumsatz von 195 Millionen Dollar. BTIG verweist zusätzlich auf das Potenzial weiterer geplanter Studien, etwa im Bereich des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC).

Mit liquiden Mitteln in Höhe von 242,8 Millionen Dollar ist ImmunityBio für die kommenden Entwicklungsschritte finanziert. Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf den geplanten Zulassungsantrag im vierten Quartal sowie die laufende FDA-Prüfung der bereits eingereichten Dokumente. Diese regulatorischen Entscheidungen werden den kommerziellen Spielraum des Unternehmens im laufenden Jahr maßgeblich definieren.

Anzeige

ImmunityBio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ImmunityBio-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten ImmunityBio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ImmunityBio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ImmunityBio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(24.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Ökosystem wächst ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

    Books josefchladek.com

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    24.03.2026, 3397 Zeichen

    ImmunityBio reitet an der Börse auf einer spürbaren Erfolgswelle. Neben rasant steigenden Umsätzen mit dem Krebsmedikament ANKTIVA rückt nun die klinische Pipeline in den Fokus der Investoren. Zwei geplante beziehungsweise bereits laufende Zulassungsverfahren bei der US-Gesundheitsbehörde FDA könnten den adressierbaren Markt für das Biotech-Unternehmen bald deutlich vergrößern.

    Am gestrigen Montag kletterte das Papier um fast zehn Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus damit auf beachtliche 345 Prozent. Das Fundament für diesen Optimismus liefern handfeste Zahlen: Im Gesamtjahr 2025 sprang der Nettoproduktumsatz für ANKTIVA um rund 700 Prozent auf 113 Millionen US-Dollar. Auch im vierten Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Umsatz von 38,28 Millionen Dollar und einem Verlust von lediglich 0,06 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten klar.

    Frische Studiendaten untermauern Pläne

    Parallel zum kommerziellen Erfolg treibt ImmunityBio die klinische Entwicklung voran. Im Zentrum steht dabei die zulassungsrelevante QUILT-2.005-Studie zur Behandlung von Blasenkrebs, deren Patientenrekrutierung vorzeitig abgeschlossen wurde. Die Zwischenergebnisse nach neun Monaten belegen eine statistisch signifikante Überlegenheit: 84 Prozent der Patienten in der Kombinationsgruppe mit ANKTIVA zeigten ein vollständiges Ansprechen, verglichen mit 52 Prozent unter der Standardtherapie.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ImmunityBio?

    Auf Basis dieser Daten bereitet das Management für das vierte Quartal 2026 einen weiteren Zulassungsantrag (BLA) vor. Bereits Anfang März reichte das Unternehmen zudem einen ergänzenden Antrag für eine weitere Blasenkrebs-Indikation bei der FDA ein. Die Aufnahme der Therapie in die aktualisierten NCCN-Behandlungsrichtlinien stärkt die klinische Relevanz in der Ärzteschaft zusätzlich.

    Analysten passen Kursziele an

    Die verbesserte fundamentale Lage und das Umsatzwachstum spiegeln sich in aktuellen Bewertungen der Wall Street wider. Mehrere Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen in den vergangenen Tagen nach oben korrigiert:

    • BTIG: Kaufempfehlung (Buy) mit einem Kursziel von 13 US-Dollar.
    • Piper Sandler: Übergewichten (Overweight) mit einer Kurszielanhebung von 7 auf 12 US-Dollar.

    Die Experten von Piper Sandler prognostizieren für das laufende Jahr allein in den USA einen ANKTIVA-Nettoumsatz von 195 Millionen Dollar. BTIG verweist zusätzlich auf das Potenzial weiterer geplanter Studien, etwa im Bereich des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC).

    Mit liquiden Mitteln in Höhe von 242,8 Millionen Dollar ist ImmunityBio für die kommenden Entwicklungsschritte finanziert. Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf den geplanten Zulassungsantrag im vierten Quartal sowie die laufende FDA-Prüfung der bereits eingereichten Dokumente. Diese regulatorischen Entscheidungen werden den kommerziellen Spielraum des Unternehmens im laufenden Jahr maßgeblich definieren.

    Anzeige

    ImmunityBio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ImmunityBio-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

    Die neusten ImmunityBio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ImmunityBio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    ImmunityBio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (24.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    VIG
    Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

    » Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

    » Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

    » Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

    » Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

    » Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

    » Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

    » Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

    » PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
    Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
    Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Ökosystem wächst ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de