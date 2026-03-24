ImmunityBio Aktie: Pipeline befeuert Rally ( Finanztrends)

24.03.2026, 3397 Zeichen

ImmunityBio reitet an der Börse auf einer spürbaren Erfolgswelle. Neben rasant steigenden Umsätzen mit dem Krebsmedikament ANKTIVA rückt nun die klinische Pipeline in den Fokus der Investoren. Zwei geplante beziehungsweise bereits laufende Zulassungsverfahren bei der US-Gesundheitsbehörde FDA könnten den adressierbaren Markt für das Biotech-Unternehmen bald deutlich vergrößern.

Am gestrigen Montag kletterte das Papier um fast zehn Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus damit auf beachtliche 345 Prozent. Das Fundament für diesen Optimismus liefern handfeste Zahlen: Im Gesamtjahr 2025 sprang der Nettoproduktumsatz für ANKTIVA um rund 700 Prozent auf 113 Millionen US-Dollar. Auch im vierten Quartal übertraf das Unternehmen mit einem Umsatz von 38,28 Millionen Dollar und einem Verlust von lediglich 0,06 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten klar.

Frische Studiendaten untermauern Pläne

Parallel zum kommerziellen Erfolg treibt ImmunityBio die klinische Entwicklung voran. Im Zentrum steht dabei die zulassungsrelevante QUILT-2.005-Studie zur Behandlung von Blasenkrebs, deren Patientenrekrutierung vorzeitig abgeschlossen wurde. Die Zwischenergebnisse nach neun Monaten belegen eine statistisch signifikante Überlegenheit: 84 Prozent der Patienten in der Kombinationsgruppe mit ANKTIVA zeigten ein vollständiges Ansprechen, verglichen mit 52 Prozent unter der Standardtherapie.

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Auf Basis dieser Daten bereitet das Management für das vierte Quartal 2026 einen weiteren Zulassungsantrag (BLA) vor. Bereits Anfang März reichte das Unternehmen zudem einen ergänzenden Antrag für eine weitere Blasenkrebs-Indikation bei der FDA ein. Die Aufnahme der Therapie in die aktualisierten NCCN-Behandlungsrichtlinien stärkt die klinische Relevanz in der Ärzteschaft zusätzlich.

Analysten passen Kursziele an

Die verbesserte fundamentale Lage und das Umsatzwachstum spiegeln sich in aktuellen Bewertungen der Wall Street wider. Mehrere Analystenhäuser haben ihre Einschätzungen in den vergangenen Tagen nach oben korrigiert:

BTIG: Kaufempfehlung (Buy) mit einem Kursziel von 13 US-Dollar.

Kaufempfehlung (Buy) mit einem Kursziel von 13 US-Dollar. Piper Sandler: Übergewichten (Overweight) mit einer Kurszielanhebung von 7 auf 12 US-Dollar.

Die Experten von Piper Sandler prognostizieren für das laufende Jahr allein in den USA einen ANKTIVA-Nettoumsatz von 195 Millionen Dollar. BTIG verweist zusätzlich auf das Potenzial weiterer geplanter Studien, etwa im Bereich des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC).

Mit liquiden Mitteln in Höhe von 242,8 Millionen Dollar ist ImmunityBio für die kommenden Entwicklungsschritte finanziert. Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf den geplanten Zulassungsantrag im vierten Quartal sowie die laufende FDA-Prüfung der bereits eingereichten Dokumente. Diese regulatorischen Entscheidungen werden den kommerziellen Spielraum des Unternehmens im laufenden Jahr maßgeblich definieren.

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(24.03.2026)

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