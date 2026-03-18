SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

18.03.2026, 566 Zeichen

Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +23.62% auf 14.81 Euro, dahinter Bawag mit +5.83% auf 127.95 Euro und Agrana mit +2.84% auf 11.775 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23569 ( -0.68%, Ultimo 2025: 24490, -3.10% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +4.18% auf 33.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.15% auf 173.3 Euro und Siemens Energy mit +2.52% auf 153.625 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)


(18.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

Random Partner

Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)

» BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)

» Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)

» HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)

» Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)

» Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

» VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)

» Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

» Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
LTM wurde auf der NVIDIA GTC 2026 als „Rising Star Consulting Partner of the Year“ des NVIDIA Partner Network ausgezeichnet
Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
Wie Semperit, HelloFresh, Deutsche Pfandbriefbank, Wirecard, Lyft und ThyssenKrupp für Gesprächsstoff sorgten
Wie SAP, Deutsche Telekom, Münchener Rück, HeidelbergCement, Deutsche Post und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Mikrobiom-Forschung: Millionen-Projekt startet, Antibiotika-Studie warnt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event voestalpine
    BSN MA-Event Zumtobel
    #gabb #2063
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

    Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

    Books josefchladek.com

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Christian Drastil

    18.03.2026, 566 Zeichen

    Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +23.62% auf 14.81 Euro, dahinter Bawag mit +5.83% auf 127.95 Euro und Agrana mit +2.84% auf 11.775 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 23569 ( -0.68%, Ultimo 2025: 24490, -3.10% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +4.18% auf 33.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.15% auf 173.3 Euro und Siemens Energy mit +2.52% auf 153.625 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)


    (18.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine.

    Random Partner

    Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)
    Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » SoftBank Aktie: OpenAI-Wette unter Druck ( Finanztrends)

    » BYD Aktie: Brasilien als Exportbasis ( Finanztrends)

    » Haitian Precision: High-End-Kurs im Fokus ( Finanztrends)

    » HelloFresh Aktie: Bodenlose Talfahrt ( Finanztrends)

    » Lululemon Aktie: Zoll-Druck belastet ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Rückenwind für KI-Beteiligung ( Finanztrends)

    » Procter & Gamble Aktie: Technisch unter Druck ( Finanztrends)

    » VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)

    » Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)

    » Stanbic Bank Uganda Aktie: Gerichtserfolg ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    LTM wurde auf der NVIDIA GTC 2026 als „Rising Star Consulting Partner of the Year“ des NVIDIA Partner Network ausgezeichnet
    Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
    Wie Semperit, HelloFresh, Deutsche Pfandbriefbank, Wirecard, Lyft und ThyssenKrupp für Gesprächsstoff sorgten
    Wie SAP, Deutsche Telekom, Münchener Rück, HeidelbergCement, Deutsche Post und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Mikrobiom-Forschung: Millionen-Projekt startet, Antibiotika-Studie warnt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event voestalpine
      BSN MA-Event Zumtobel
      #gabb #2063
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

      Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de