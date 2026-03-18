(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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18.03.2026, 566 Zeichen
Um 15:21 liegt der ATX mit +1.37 Prozent im Plus bei 5416 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +23.62% auf 14.81 Euro, dahinter Bawag mit +5.83% auf 127.95 Euro und Agrana mit +2.84% auf 11.775 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23569 ( -0.68%, Ultimo 2025: 24490, -3.10% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +4.18% auf 33.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +3.15% auf 173.3 Euro und Siemens Energy mit +2.52% auf 153.625 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.03.)
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