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Seagate Aktie: Speicher-Superzyklus läuft ( Finanztrends)

18.03.2026, 3206 Zeichen

Der weltweite Datenhunger, befeuert durch immer komplexere KI-Anwendungen, rückt Speicher-Spezialisten wie Seagate erneut ins Rampenlicht. Inmitten eines sogenannten „Storage-Supercycles“ setzen Hyperscale-Cloud-Anbieter verstärkt auf neue Technologien, um die gigantischen Informationsmengen effizient zu verwalten. Seagate positioniert sich hierbei mit einer spezifischen Speicherlösung als unverzichtbarer Infrastruktur-Partner.

Effizienz durch HAMR-Technologie

Ein zentraler Baustein der aktuellen Strategie ist die Mozaic 4+ Plattform. Diese basiert auf der HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording), die es ermöglicht, die Datendichte auf Festplatten massiv zu erhöhen. Für Betreiber großer Rechenzentren ist dies ein entscheidender Faktor: Höhere Kapazitäten pro Laufwerk bedeuten, dass mehr Daten auf gleichem Raum gespeichert werden können, was wiederum den Energieverbrauch und die Betriebskosten senkt.

Große Cloud-Anbieter nutzen diese fortschrittlichen Plattformen bereits, um ihre Infrastruktur zu skalieren. Marktbeobachter werten die breite Einführung dieser Technologie als wichtigen Indikator dafür, wie erfolgreich Seagate den Übergang zu Speicherlösungen der nächsten Generation bewältigt. Die Aktie notiert aktuell bei 356,20 Euro und liegt damit trotz eines leichten Tagesrückgangs von rund 2,6 % weiterhin deutlich im Plus seit Jahresbeginn.

KI-Workloads als Treiber

Die Dynamik im Sektor wird maßgeblich durch die Anforderungen von Künstlicher Intelligenz bestimmt. KI-Workloads benötigen nicht nur enorme Speicherkapazitäten, sondern auch einen schnellen Zugriff auf die Datenbestände. Dieser Bedarf sorgt für eine anhaltend hohe Nachfrage nach spezialisierten Massenspeicher-Lösungen. Seagate versucht, diese Marktentwicklung durch eine konsequente Umsetzung seiner Produkt-Roadmap für sich zu nutzen.

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Allerdings spielen neben der reinen Kapazität auch die Energieeffizienz und die Optimierung der Rechenzentrums-Fläche eine immer wichtigere Rolle. Cloud-Dienstleister bevorzugen zunehmend Lösungen, welche die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) senken. Seagate zielt mit seinen HAMR-basierten Laufwerken genau auf dieses Bedürfnis ab, um seine Marktposition zu festigen.

Nächster Termin im Mai

Am 5. Mai 2026 veröffentlicht Seagate voraussichtlich die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Dieser Bericht wird zeigen, wie schnell die neuen Plattformen tatsächlich in den Rechenzentren der großen Cloud-Anbieter ausgerollt werden und ob die operative Effizienz mit der technologischen Entwicklung Schritt hält. Investoren dürften dabei besonders auf Hinweise zur weiteren Marktdurchdringung der Mozaic-Plattform achten.

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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

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