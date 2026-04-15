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Börsegeschichte 15.4.: Wienerberger, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

15.04.2026, 575 Zeichen

IPOs:
15.04.1869: Wienerberger: Wienerberger mit IPO in Wien.

Extrema:
15.04.2016: Flop 1: Zumtobel: -26.5993% - [Flop 2: -20.8696% (16.11.2017), Flop 3: -19.2547% (28.06.2018)]

Bisher gab es an einem 15. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.04. beträgt -0,28%. Der beste 15.04. fand im Jahr 2025 mit 1,97% statt, der schlechteste 15.04. im Jahr 2020 mit -5,72%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)


(15.04.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    15.04.2026, 575 Zeichen

    IPOs:
    15.04.1869: Wienerberger: Wienerberger mit IPO in Wien.

    Extrema:
    15.04.2016: Flop 1: Zumtobel: -26.5993% - [Flop 2: -20.8696% (16.11.2017), Flop 3: -19.2547% (28.06.2018)]

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