Börsegeschichte 15.4.: Wienerberger, Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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15.04.2026, 575 Zeichen
IPOs:
15.04.1869: Wienerberger: Wienerberger mit IPO in Wien.
Extrema:
15.04.2016: Flop 1: Zumtobel: -26.5993% - [Flop 2: -20.8696% (16.11.2017), Flop 3: -19.2547% (28.06.2018)]
Bisher gab es an einem 15. April 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.04. beträgt -0,28%. Der beste 15.04. fand im Jahr 2025 mit 1,97% statt, der schlechteste 15.04. im Jahr 2020 mit -5,72%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.04.)
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