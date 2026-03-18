Supreme und MM6 Margiela starten umjubelte Modepartnerschaft ( Finanztrends)

18.03.2026, 2509 Zeichen

Supreme kollaboriert mit MM6 Maison Margiela für die Frühjahrskollektion 2026. Die Streetwear-Ikone aus New York trifft damit auf das avantgardistische Pariser Modehaus. Die gemeinsame Linie startet am Donnerstag und verspricht eine Fusion aus Skate-Kultur und High Fashion.

Streetwear-Klassiker mit dekonstruktivistischem Twist

Im Zentrum stehen neu interpretierte Ikonen beider Marken. Ein Highlight ist eine Schott® Lederjacke mit markanter Adler-Grafik. Ebenfalls dabei: ein Supreme Box Logo Hoodie, erstmals als durchgehender Zip-Up mit geteiltem Logo.

Die Kollektion umfasst Denim-Jacken, Football-Trikots, Sweatshirts und Hosen. Accessoires wie ein Seidenschal und eine 6-Panel-Cap runden das Angebot ab. Sogar ein schwerer Boxsack von Everlast® gehört zur ungewöhnlichen Kooperation.

Zwei Mode-Welten verschmelzen

Die Partnerschaft feiert die Verschmelzung zweier einflussreicher Stile. Supremes amerikanische Ikonographie trifft auf die intellektuelle Herangehensweise von MM6. Vertraute Silhouetten erhalten subtile, dekonstruktivistische Details.

Das Ergebnis ist eine Garderobe, die kommerziell attraktiv und konzeptionell anspruchsvoll zugleich sein soll. Branchenbeobachter sehen darin einen strategischen Schritt, um neue Zielgruppen im Luxussegment zu erreichen.

Verkaufsstart am 19. März – schnell sein lohnt sich

Der globale Launch startet am Donnerstag um 11:00 Uhr ET. Die Kollektion ist in den Supreme-Stores, online und über die Maison-Margiela-Website erhältlich. Für den asiatischen Markt folgt der Verkauf zwei Tage später.

Kenner rechnen mit einem rasanten Ausverkauf der begehrtesten Stücke. Die Kollektion gilt bereits jetzt als eines der wichtigsten Mode-Ereignisse des Frühjahrs.

Supreme setzt auf kulturelle Bandbreite

Die MM6-Kooperation fügt sich nahtlos in Supremes Strategie für diese Saison ein. Bereits enthüllt wurden Kollaborationen mit Spider-Man, dem Horrorfilm "Scream" und der Punk-Band The Misfits.

Die Verbindung mit einem etablierten Modehaus wie Margiela festigt jedoch Supremes Status als Grenzgänger zwischen Streetwear und High Fashion. Die Marke prägt damit weiterhin maßgeblich den globalen Modediskurs.

Was kommt nach dem Modestatement?

Mit diesem Drop erreicht Supremes Frühjahrssaison einen weiteren Höhepunkt. Die wöchentlichen Veröffentlichungen halten die globale Community in Atem.

Fans fragen sich: Welche Überraschungen hat Supreme noch in petto? Die Reaktionen auf dem Sekundärmarkt werden zudem zeigen, wie nachhaltig diese besondere Partnerschaft wirklich ist.

(18.03.2026)

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