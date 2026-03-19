Alzheimer-Leitlinien: Neue Antikörper empfohlen ( Finanztrends)

19.03.2026, 3175 Zeichen

Deutsche Fachgesellschaften nehmen erstmals Medikamente gegen Alzheimer in ihre Behandlungsleitlinien auf. Sie empfehlen die Antikörper Lecanemab und Donanemab für Patienten im Frühstadium. Dieser Schritt schafft Hoffnung, wirft aber praktische und finanzielle Fragen auf.

Die aktualisierte S3-Leitlinie, der ärztliche Behandlungsstandard, folgt einer monatelangen Prüfung. Experten aus 37 Fachgesellschaften sprachen sich mehrheitlich für die Empfehlung aus. Die Medikamente können das Fortschreiten des kognitiven Abbaus bei früher Alzheimer-Erkrankung verlangsamen.

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Wie die neuen Antikörper wirken

Lecanemab und Donanemab greifen gezielt Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn an. Diese Eiweißablagerungen gelten als zentraler Faktor für die Alzheimer-Erkrankung. Die Antikörper markieren die Plaques für den Abbau durch das Immunsystem. Studien zeigen: Die Therapie kann den kognitiven Verfall um etwa 30 Prozent verlangsamen. Patienten erhalten die Wirkstoffe als regelmäßige Infusion in spezialisierten Zentren.

Strenge Regeln für die Behandlung

Die Leitlinie knüpft die Empfehlung an klare Bedingungen. Nur Patienten im sehr frühen Stadium mit nachgewiesenen Amyloid-Ablagerungen kommen infrage. Vor Therapiebeginn ist ein Gentest auf das Risikogen ApoE4 Pflicht. Träger von zwei Kopien sind ausgeschlossen – ihr Risiko für Nebenwirkungen ist zu hoch.

Zu diesen Nebenwirkungen zählen Hirnschwellungen oder Mikroblutungen. Sie erfordern engmaschige Kontrollen per MRT während der gesamten Behandlung.

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Streit um den Nutzen: Leitlinie gegen G-BA

Die medizinische Empfehlung steht im Widerspruch zur Bewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Das höchste Gremium der Krankenkassen und Ärzte sah für Lecanemab kürzlich keinen Zusatznutzen. Diese Entscheidung ist grundlegend für die Preisverhandlungen mit den Kassen.

Kritiker werfen dem G-BA vor, den spürbaren Nutzen für Patienten nicht ausreichend zu würdigen. Die Diskrepanz schafft Unsicherheit: Wer bezahlt die teure Therapie?

Ein System vor großen Herausforderungen

Die Leitlinie markiert einen Wendepunkt, doch die Umsetzung ist kompliziert. Das Gesundheitssystem muss die Infrastruktur massiv ausbauen. Dazu gehören mehr Kapazitäten für Frühdiagnostik per PET-Scan und Liquoranalyse. Auch die spezialisierten Behandlungszentren benötigen mehr Personal und Geräte.

Die entscheidende Frage bleibt die Kostenübernahme. Sie bestimmt, wie viele der geschätzt 73.000 geeigneten Patienten in Deutschland die Behandlung tatsächlich erhalten. Die neue Leitlinie ist ein erster Schritt – doch der Weg zur breiten Versorgung ist noch lang.

(19.03.2026)

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