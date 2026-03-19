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MaschinenDG: Deutsche Industrie vor Sicherheits-Deadline ( Finanztrends)

19.03.2026, 5435 Zeichen

Die deutsche Industrie hat nur noch wenige Monate Zeit, ihre Sicherheitsstandards an die neue EU-Maschinenverordnung anzupassen. Ab Januar 2027 drohen bei Verstößen hohe Bußgelder und Betriebsstörungen.

Neue Ära der Maschinensicherheit bricht an

Die Uhr tickt für Deutschlands Maschinenbauer und Industriebetriebe. Mit der EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230, die ab 20. Januar 2027 vollständig verbindlich wird, und dem nationalen MaschinenDG vom Dezember 2025 steht die größte Sicherheitsreform seit über einem Jahrzehnt bevor. Der Fokus liegt besonders auf Gefahren durch kontrolliert bewegte ungeschützte Teile – also Maschinenkomponenten, die während des Betriebs frei zugänglich sind.

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„Unternehmen müssen ihre Risikobewertungen sofort überarbeiten“, betonen Branchenanalysten. Besonders die Interaktion von Automatisierung, Künstlicher Intelligenz und kollaborativen Robotern mit freiliegenden Teilen stellt neue Herausforderungen dar. Wer die Übergangsfase 2026 nicht nutzt, riskiert nicht nur Bußgelder bis zu 100.000 Euro, sondern auch erhebliche Produktionsausfälle.

Warum bewegte Teile so gefährlich sind

Laut dem Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zählen Gefährdungen durch kontrolliert bewegte ungeschützte Teile zu den Hauptrisikofaktoren in der Industrie. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) bestätigt: Etwa 25 Prozent aller Arbeitsunfälle gehen auf den Kontakt mit bewegten Teilen oder gefährlichen Oberflächen zurück.

Die Verletzungen reichen von Quetschungen über Schnittwunden bis hin zu schweren Einwirkungen. Bisher setzten Sicherheitsingenieure vor allem auf physische Barrieren, Lichtschranken und Sensoren. Doch in modernen, dynamischen Fertigungsumgebungen stoßen diese traditionellen Methoden an ihre Grenzen. Die Frage lautet: Wie schützt man Mitarbeiter, wenn Roboter und Menschen immer enger zusammenarbeiten?

Kollaborative Roboter: Neue Regeln für die Zusammenarbeit

Die Integration von kollaborativen Robotern (Cobots) und fahrerlosen Transportsystemen hat das Sicherheitsparadigma revolutioniert. Anders als herkömmliche Industrieroboter arbeiten Cobots ohne Schutzzaun direkt mit Menschen zusammen. Diese Nähe erfordert ausgeklügelte Sicherheitstechnik.

BAuA und DGUV geben klare biomechanische Grenzwerte vor: Die maximale Schließkraft von kraftbetätigten Toren oder Cobot-Komponenten sollte 150 Newton nicht überschreiten. Der Kontaktdruck muss unter 50 N/cm² bleiben. Überschreiten bewegte Teile diese Werte, sind reduzierte Geschwindigkeiten Pflicht – etwa bei Roboterbewegungen unter 250 Millimetern pro Sekunde.

Diese komplexen Kraft- und Geschwindigkeitsparameter sind jetzt fester Bestandteil jeder Gefährdungsbeurteilung für automatisierte Systeme. Ein Punkt, den viele Unternehmen noch nicht ausreichend berücksichtigen.

Wenn Software zur mechanischen Gefahr wird

Die größte Neuerung der Verordnung: Mechanische Gefahren sind nicht mehr rein physisch. Die EU-Verordnung erkennt explizit an, dass Software, KI und Cybersecurity das Verhalten bewegter Teile beeinflussen können. Ein bedeutendes Software-Update, das die Steuerlogik verändert oder neue autonome Fähigkeiten einführt, kann eine Maschine als „wesentlich verändert“ einstufen. Die Folge: eine komplett neue CE-Konformitätsbewertung.

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Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, müssen Unternehmen die neuen Anforderungen an Kennzeichnung und Dokumentation für ihre Systeme zügig umsetzen. Dieser kompakte Leitfaden erklärt verständlich, welche spezifischen Pflichten für Ihre KI-Anwendungen gelten. Gratis E-Book zur EU-KI-Verordnung sichern

Cybersecurity-Experten warnen vor konkreten physischen Risiken durch IT-Schwachstellen. Ein kompromittiertes Steuerungssystem könnte Sicherheitslimits außer Kraft setzen und bewegte Teile zu gefährlichen Geschwindigkeiten beschleunigen. Die neuen Richtlinien verlangen daher, dass Hersteller IT- und OT-Sicherheitsmaßnahmen direkt in ihre mechanischen Risikobewertungen integrieren. Digitale Bedrohungen dürfen sich nicht in physische Gefahren auf dem Fabrikboden verwandeln.

Die Checkliste für 2026

Was müssen Unternehmen jetzt tun? Sicherheitsexperten drängen zu systematischen Audits des gesamten Maschinenparks. Die Gefährdungsbeurteilung muss besonders bei Anlagen mit kontrolliert bewegten ungeschützten Teilen aktualisiert werden.

Der Prozess erfordert multidisziplinäre Teams aus Sicherheitsingenieuren, IT-Sicherheitsexperten und Compliance-Beauftragten. Technische Dokumentationen müssen überarbeitet, digitale Betriebsanleitungen eingeführt und Sicherheitsprotokolle sowohl für physische Abschirmungen als auch softwaregesteuerte Kraftbegrenzungen angepasst werden.

Unternehmen, die diese regulatorischen Veränderungen 2026 nicht proaktiv angehen, werden 2027 erhebliche Probleme bei der Zertifizierung neuer Anlagen und der Aufrechterhaltung des legalen Betriebs haben. Die Modernisierung der Maschinensicherheitsgesetze zielt darauf ab, eine sicherere, widerstandsfähigere Industrieumgebung zu schaffen – eine, die mit den Komplexitäten der Automatisierung der nächsten Generation Schritt halten kann.


(19.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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