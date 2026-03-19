Sartorius Aktie: Outperformance geplant ( Finanztrends)

19.03.2026, 2439 Zeichen

Sartorius blickt über die aktuelle Schwächephase hinaus. Während die Aktie seit Jahresbeginn über 15 Prozent an Wert verloren hat, setzt das Management mit neuen Mittelfristzielen ab 2027 ein klares Signal. Mit einem verstärkten Fokus auf Biopharma und Prozessinnovationen will der Konzern den Markt in den kommenden Jahren deutlich hinter sich lassen.

Ambitionierte Ziele ab 2027

Das Unternehmen strebt ab 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent an. Damit plant Sartorius, die adressierbaren Märkte um jährlich 100 bis 200 Basispunkte zu übertreffen. Auch die Profitabilität soll steigen: Das Management sieht eine jährliche Verbesserung der operativen EBITDA-Marge um 50 bis 75 Basispunkte vor.

Der Hebel für diesen Aufschwung liegt in der biopharmazeutischen Industrie. Da Biologika einen immer größeren Anteil an der Medikamentenherstellung einnehmen, steigt der Bedarf an effizienten Produktionsverfahren. Sartorius setzt hier verstärkt auf Einwegtechnologien und Prozessanalytik, um die Entwicklung für Kunden schneller und kostengünstiger zu gestalten.

Hauptversammlung und Dividende im Blick

An der Börse herrscht dennoch vorerst Zurückhaltung. Die Aktie notiert heute mit einem Abschlag von 2,76 Prozent bei 211,10 Euro. Technisch betrachtet nähert sich der Titel mit einem RSI von 30,3 einer überverkauften Situation an, liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 236,29 Euro.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sartorius ?

Kurzfristig richtet sich die Aufmerksamkeit der Aktionäre auf die Hauptversammlung am 26. März 2026. Neben der Bestätigung der strategischen Ausrichtung steht die Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr auf der Agenda:

26. März 2026: Ordentliche Hauptversammlung

Dividendenvorschlag: 0,74 € (Vorzüge) / 0,73 € (Stämme)

31. März 2026: Geplante Auszahlung der Dividende

Diese Termine markieren den nächsten Fixpunkt für Anleger, bevor die langfristigen Wachstumsversprechen ab 2027 stärker in den Fokus rücken.

Anzeige

Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(19.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

» (Christian Drastil)

» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)