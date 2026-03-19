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Sartorius Aktie: Outperformance geplant ( Finanztrends)

19.03.2026, 2439 Zeichen

Sartorius blickt über die aktuelle Schwächephase hinaus. Während die Aktie seit Jahresbeginn über 15 Prozent an Wert verloren hat, setzt das Management mit neuen Mittelfristzielen ab 2027 ein klares Signal. Mit einem verstärkten Fokus auf Biopharma und Prozessinnovationen will der Konzern den Markt in den kommenden Jahren deutlich hinter sich lassen.

Ambitionierte Ziele ab 2027

Das Unternehmen strebt ab 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent an. Damit plant Sartorius, die adressierbaren Märkte um jährlich 100 bis 200 Basispunkte zu übertreffen. Auch die Profitabilität soll steigen: Das Management sieht eine jährliche Verbesserung der operativen EBITDA-Marge um 50 bis 75 Basispunkte vor.

Der Hebel für diesen Aufschwung liegt in der biopharmazeutischen Industrie. Da Biologika einen immer größeren Anteil an der Medikamentenherstellung einnehmen, steigt der Bedarf an effizienten Produktionsverfahren. Sartorius setzt hier verstärkt auf Einwegtechnologien und Prozessanalytik, um die Entwicklung für Kunden schneller und kostengünstiger zu gestalten.

Hauptversammlung und Dividende im Blick

An der Börse herrscht dennoch vorerst Zurückhaltung. Die Aktie notiert heute mit einem Abschlag von 2,76 Prozent bei 211,10 Euro. Technisch betrachtet nähert sich der Titel mit einem RSI von 30,3 einer überverkauften Situation an, liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 236,29 Euro.

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Kurzfristig richtet sich die Aufmerksamkeit der Aktionäre auf die Hauptversammlung am 26. März 2026. Neben der Bestätigung der strategischen Ausrichtung steht die Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr auf der Agenda:

  • 26. März 2026: Ordentliche Hauptversammlung
  • Dividendenvorschlag: 0,74 € (Vorzüge) / 0,73 € (Stämme)
  • 31. März 2026: Geplante Auszahlung der Dividende

Diese Termine markieren den nächsten Fixpunkt für Anleger, bevor die langfristigen Wachstumsversprechen ab 2027 stärker in den Fokus rücken.

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(19.03.2026)

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Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.

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    Autor: Finanztrends

    19.03.2026, 2439 Zeichen

    Sartorius blickt über die aktuelle Schwächephase hinaus. Während die Aktie seit Jahresbeginn über 15 Prozent an Wert verloren hat, setzt das Management mit neuen Mittelfristzielen ab 2027 ein klares Signal. Mit einem verstärkten Fokus auf Biopharma und Prozessinnovationen will der Konzern den Markt in den kommenden Jahren deutlich hinter sich lassen.

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