Sartorius Aktie: Outperformance geplant ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 2439 Zeichen
Sartorius blickt über die aktuelle Schwächephase hinaus. Während die Aktie seit Jahresbeginn über 15 Prozent an Wert verloren hat, setzt das Management mit neuen Mittelfristzielen ab 2027 ein klares Signal. Mit einem verstärkten Fokus auf Biopharma und Prozessinnovationen will der Konzern den Markt in den kommenden Jahren deutlich hinter sich lassen.
Ambitionierte Ziele ab 2027
Das Unternehmen strebt ab 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent an. Damit plant Sartorius, die adressierbaren Märkte um jährlich 100 bis 200 Basispunkte zu übertreffen. Auch die Profitabilität soll steigen: Das Management sieht eine jährliche Verbesserung der operativen EBITDA-Marge um 50 bis 75 Basispunkte vor.
Der Hebel für diesen Aufschwung liegt in der biopharmazeutischen Industrie. Da Biologika einen immer größeren Anteil an der Medikamentenherstellung einnehmen, steigt der Bedarf an effizienten Produktionsverfahren. Sartorius setzt hier verstärkt auf Einwegtechnologien und Prozessanalytik, um die Entwicklung für Kunden schneller und kostengünstiger zu gestalten.
Hauptversammlung und Dividende im Blick
An der Börse herrscht dennoch vorerst Zurückhaltung. Die Aktie notiert heute mit einem Abschlag von 2,76 Prozent bei 211,10 Euro. Technisch betrachtet nähert sich der Titel mit einem RSI von 30,3 einer überverkauften Situation an, liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 236,29 Euro.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sartorius?
Kurzfristig richtet sich die Aufmerksamkeit der Aktionäre auf die Hauptversammlung am 26. März 2026. Neben der Bestätigung der strategischen Ausrichtung steht die Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr auf der Agenda:
- 26. März 2026: Ordentliche Hauptversammlung
- Dividendenvorschlag: 0,74 € (Vorzüge) / 0,73 € (Stämme)
- 31. März 2026: Geplante Auszahlung der Dividende
Diese Termine markieren den nächsten Fixpunkt für Anleger, bevor die langfristigen Wachstumsversprechen ab 2027 stärker in den Fokus rücken.
Anzeige
Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:
Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast dre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Flughafen Wien ste...
- Kurzfristiger Kapitalbedarf - Marinomed gibt neue...
- Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufpro...
- Wie Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Frequentis, Aus...
- Wie Lenzing, AT&S, Wienerberger, Verbund, Österre...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
19.03.2026, 2439 Zeichen
Sartorius blickt über die aktuelle Schwächephase hinaus. Während die Aktie seit Jahresbeginn über 15 Prozent an Wert verloren hat, setzt das Management mit neuen Mittelfristzielen ab 2027 ein klares Signal. Mit einem verstärkten Fokus auf Biopharma und Prozessinnovationen will der Konzern den Markt in den kommenden Jahren deutlich hinter sich lassen.
Ambitionierte Ziele ab 2027
Das Unternehmen strebt ab 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent an. Damit plant Sartorius, die adressierbaren Märkte um jährlich 100 bis 200 Basispunkte zu übertreffen. Auch die Profitabilität soll steigen: Das Management sieht eine jährliche Verbesserung der operativen EBITDA-Marge um 50 bis 75 Basispunkte vor.
Der Hebel für diesen Aufschwung liegt in der biopharmazeutischen Industrie. Da Biologika einen immer größeren Anteil an der Medikamentenherstellung einnehmen, steigt der Bedarf an effizienten Produktionsverfahren. Sartorius setzt hier verstärkt auf Einwegtechnologien und Prozessanalytik, um die Entwicklung für Kunden schneller und kostengünstiger zu gestalten.
Hauptversammlung und Dividende im Blick
An der Börse herrscht dennoch vorerst Zurückhaltung. Die Aktie notiert heute mit einem Abschlag von 2,76 Prozent bei 211,10 Euro. Technisch betrachtet nähert sich der Titel mit einem RSI von 30,3 einer überverkauften Situation an, liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 236,29 Euro.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sartorius?
Kurzfristig richtet sich die Aufmerksamkeit der Aktionäre auf die Hauptversammlung am 26. März 2026. Neben der Bestätigung der strategischen Ausrichtung steht die Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr auf der Agenda:
- 26. März 2026: Ordentliche Hauptversammlung
- Dividendenvorschlag: 0,74 € (Vorzüge) / 0,73 € (Stämme)
- 31. März 2026: Geplante Auszahlung der Dividende
Diese Termine markieren den nächsten Fixpunkt für Anleger, bevor die langfristigen Wachstumsversprechen ab 2027 stärker in den Fokus rücken.
Anzeige
Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:
Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...
» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...
» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)
» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...
» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...
» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)
» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)
» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...
» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast dre...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Flughafen Wien ste...
- Kurzfristiger Kapitalbedarf - Marinomed gibt neue...
- Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufpro...
- Wie Mayr-Melnhof, Flughafen Wien, Frequentis, Aus...
- Wie Lenzing, AT&S, Wienerberger, Verbund, Österre...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana