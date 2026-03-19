SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SolarEdge Aktie: Neustart in Deutschland ( Finanztrends)

19.03.2026, 2547 Zeichen

Mit dem Nexis-System bringt SolarEdge eine grundlegend überarbeitete Heimlösung auf den deutschen Markt — und signalisiert damit, dass der angeschlagene Wechselrichter-Spezialist noch nicht aufgegeben hat. Genau in dem Segment, das zuletzt unter starkem Margendruck stand, setzt das Unternehmen jetzt auf technologische Differenzierung.

Modularer Aufbau als Kernangebot

Das Herzstück des neuen Systems ist ein Drei-Phasen-Wechselrichter mit bis zu 20 Kilowatt Leistung — rund doppelt so viel wie frühere Modelle bei deutlich kleinerem Gehäuse. Möglich macht das der Einsatz von Siliziumkarbid-Schaltern, die Gewicht und Größe pro Kilowatt deutlich reduzieren. Ein weiterer Vorteil für Installateure: Integrierter DC-Überspannungsschutz und eine eingebaute Antenne entfallen als separate Komponenten, wodurch die Inbetriebnahme von mehreren Stunden auf unter 30 Minuten sinkt.

Der Speicher folgt einem Baukasten-Prinzip, das an Lego erinnert: Einzelne Blöcke mit je 4,9 kWh lassen sich ohne Verkabelung einrasten und zu Stacks mit je 19,6 kWh kombinieren. Pro Wechselrichter sind bis zu vier solcher Stacks möglich — theoretisch also knapp 78,4 kWh Gesamtkapazität. Allerdings: Die volle Kapazität soll erst im dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Aktuell enthält das Angebot lediglich einen einzigen Stack.

Strategisch wichtiger Zeitpunkt

Deutschland ist kein zufälliger Startmarkt. Hierzulande wächst der Trend zu größeren Dachflächen und steigendem Eigenverbrauch, was größere Speicherkapazitäten attraktiver macht — und das Nexis-System direkt in den Sweet Spot dieses Segments rückt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SolarEdge?

Für SolarEdge kommt der Launch zu einem heiklen Moment. Das Unternehmen kämpft seit Monaten mit einbrechenden Umsätzen, Lagerüberhängen im Handel und wachsendem Druck durch chinesische Konkurrenten. Ob ein technisch starkes Produkt allein ausreicht, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen, wird sich zeigen müssen — die Investoren dürften vor allem auf die Verkaufszahlen der nächsten Quartale schauen. Das Nexis-System ist bestellbar. Der eigentliche Test beginnt jetzt.

Anzeige

SolarEdge-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SolarEdge-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten SolarEdge-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SolarEdge-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SolarEdge: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(19.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

» Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

» Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

» Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

» Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

» JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

» Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

» PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

» (Christian Drastil)

» Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufprogramm nutzen
Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast drei Prozent
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Menopause erhöht Alzheimer-Risiko für Frauen deutlich ( Finanztrends)
Novo Nordisk Aktie: Vom Gegner zum Partner ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1), Österreichische Post(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.46%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(5), OMV(2), voestalpine(2)
    Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: OMV -3.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(4), AT&S(3), Kontron(2), Uniqa(1), Bawag(1), Lenzing(1), Erste Group(1), RBI(1), Wienerberger(1), SBO(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    19.03.2026, 2547 Zeichen

    Mit dem Nexis-System bringt SolarEdge eine grundlegend überarbeitete Heimlösung auf den deutschen Markt — und signalisiert damit, dass der angeschlagene Wechselrichter-Spezialist noch nicht aufgegeben hat. Genau in dem Segment, das zuletzt unter starkem Margendruck stand, setzt das Unternehmen jetzt auf technologische Differenzierung.

    Modularer Aufbau als Kernangebot

    Das Herzstück des neuen Systems ist ein Drei-Phasen-Wechselrichter mit bis zu 20 Kilowatt Leistung — rund doppelt so viel wie frühere Modelle bei deutlich kleinerem Gehäuse. Möglich macht das der Einsatz von Siliziumkarbid-Schaltern, die Gewicht und Größe pro Kilowatt deutlich reduzieren. Ein weiterer Vorteil für Installateure: Integrierter DC-Überspannungsschutz und eine eingebaute Antenne entfallen als separate Komponenten, wodurch die Inbetriebnahme von mehreren Stunden auf unter 30 Minuten sinkt.

    Der Speicher folgt einem Baukasten-Prinzip, das an Lego erinnert: Einzelne Blöcke mit je 4,9 kWh lassen sich ohne Verkabelung einrasten und zu Stacks mit je 19,6 kWh kombinieren. Pro Wechselrichter sind bis zu vier solcher Stacks möglich — theoretisch also knapp 78,4 kWh Gesamtkapazität. Allerdings: Die volle Kapazität soll erst im dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Aktuell enthält das Angebot lediglich einen einzigen Stack.

    Strategisch wichtiger Zeitpunkt

    Deutschland ist kein zufälliger Startmarkt. Hierzulande wächst der Trend zu größeren Dachflächen und steigendem Eigenverbrauch, was größere Speicherkapazitäten attraktiver macht — und das Nexis-System direkt in den Sweet Spot dieses Segments rückt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SolarEdge?

    Für SolarEdge kommt der Launch zu einem heiklen Moment. Das Unternehmen kämpft seit Monaten mit einbrechenden Umsätzen, Lagerüberhängen im Handel und wachsendem Druck durch chinesische Konkurrenten. Ob ein technisch starkes Produkt allein ausreicht, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen, wird sich zeigen müssen — die Investoren dürften vor allem auf die Verkaufszahlen der nächsten Quartale schauen. Das Nexis-System ist bestellbar. Der eigentliche Test beginnt jetzt.

    Anzeige

    SolarEdge-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SolarEdge-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

    Die neusten SolarEdge-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SolarEdge-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    SolarEdge: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (19.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Tiefer, Stockpicking Österreich aber ytd noch im Plus...

    » Börsegeschichte 19.3.: Mehr Einträge haben wir selten (Börse Geschichte)...

    » Nachlese: FACC wieder im ATX-Rennen (audio cd.at)

    » Quentic-Studie: KI wird zum Schlüssel für Arbeitssicherheit und Nachhalt...

    » Schlafqualität beeinflusst Augengesundheit stärker als gedacht ( Finanzt...

    » JDE Peet's Aktie: Konzernumbau fixiert ( Finanztrends)

    » Roche Aktie: FDA öffnet Labortüren ( Finanztrends)

    » PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerb...

    » (Christian Drastil)

    » Tudor Gold Aktie: Rechtsstreit beendet ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Kontron will aktuelle Kurse für Aktienrückkaufprogramm nutzen
    Wiener Börse: ATX verliert am Donnerstag fast drei Prozent
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Menopause erhöht Alzheimer-Risiko für Frauen deutlich ( Finanztrends)
    Novo Nordisk Aktie: Vom Gegner zum Partner ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1), Österreichische Post(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.46%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.45%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(5), OMV(2), voestalpine(2)
      Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: OMV -3.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(4), AT&S(3), Kontron(2), Uniqa(1), Bawag(1), Lenzing(1), Erste Group(1), RBI(1), Wienerberger(1), SBO(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de