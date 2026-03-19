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Studie: Bewegung lindert Arthroseschmerz weniger als gedacht ( Finanztrends)

19.03.2026, 3128 Zeichen

Eine neue Meta-Studie stellt die schmerzlindernde Wirkung von Bewegung bei Arthrose infrage. Die im Fachblatt „RMD Open“ veröffentlichte Analyse zeigt nur geringe Effekte. Doch Experten warnen vor falschen Schlüssen.

Ernüchternde Daten aus der Forschung

Eine deutsche Forschungsgruppe wertete Daten von über 12.000 Patienten aus. Das Ergebnis: Gezieltes Training bringt bei Arthrose oft nur minimale oder kurzfristige Schmerzlinderung. Besonders bei Hüftarthrose fiel die Wirkung kaum messbar aus.

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Wenn herkömmliches Training bei Gelenkbeschwerden an seine Grenzen stößt, kann die gezielte Stimulation von Druckpunkten eine sanfte Ergänzung zur Schmerzlinderung sein. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 101 bebilderte Akupressur-Punkte für die Selbstanwendung zu Hause. Kostenlosen Akupressur-Guide jetzt anfordern

„Diese Ergebnisse stellen die universelle Empfehlung von Bewegung als alleinige Schmerztherapie infrage“, so Mediziner. Doch die Studie zeigte auch: Körperliche Aktivität ist sicher für die Gelenke und hat viele andere Gesundheitsvorteile.

Leitlinie bleibt gültig – mit neuer Präzision

Die im Mai 2025 veröffentlichte S3-Leitlinie behält ihre Gültigkeit. Sie setzt weiterhin auf Bewegung und Gewichtsreduktion als Grundpfeiler der Behandlung. Die neuen Erkenntnisse präzisieren diese Empfehlung nun.

Die physiologische Logik bleibt: Bewegung versorgt den Knorpel wie ein Schwamm mit Nährstoffen. Eine starke Muskulatur stabilisiert das Gelenk. Schon eine Gewichtsabnahme von fünf Prozent entlastet Knie und Hüfte signifikant.

Diese Übungen stärken Knie und Hüfte

Aktuell rücken Übungen in den Fokus, die stabilisieren, ohne zu reizen. Sportwissenschaftler betonen die Schlüsselrolle der Hüftmuskulatur für gesunde Knie. Oft stecken Knieschmerzen in einer schwachen seitlichen Hüfte.

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Um die Gelenke effektiv zu entlasten, kommt es vor allem auf die richtige Auswahl und Ausführung der Übungen an. Orthopäde Prof. Dr. med. Wessinghage hat 17 einfache 3-Minuten-Übungen zusammengestellt, die gezielt Muskeln aufbauen und Beschwerden vorbeugen. 17 kostenlose Wunderübungen als PDF sichern

Empfohlen werden einbeinige Varianten wie „Bulgarian Split Squats“. Sie zwingen die Hüfte zum Ausbalancieren. Bei akuten Beschwerden sind sanfte Alternativen wie sitzendes oder seitliches Beinheben ratsam. Wichtig ist eine saubere, kontrollierte Ausführung.

Der Realitätsabgleich für Patienten

Die Debatte korrigiert unrealistische Erwartungen. Bewegung ist kein Wundermittel gegen akute Schmerzspitzen. Sie ist aber essenziell, um die Gelenkfunktion zu erhalten und den Verschleiß zu bremsen.

Die Therapie der Zukunft wird multimodal sein: Training plus Aufklärung und Lebensstilanpassung. Nur wer den schubweisen Charakter der Arthrose versteht, bleibt langfristig motiviert.

Weg von der Einheitslösung

Die Behandlung wird immer individueller. Künftige Therapiepläne berücksichtigen Krankheitsstadium, Anatomie und Alltagsziele. Digitale Anwendungen könnten Patienten zu Hause unterstützen.

Bis die Forschung genau weiß, welcher Patient von welcher Methode profitiert, gilt: Jede schonende Bewegung ist besser als Stillstand.


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    Autor: Finanztrends

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