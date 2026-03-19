Studie: Bewegung lindert Arthroseschmerz weniger als gedacht ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
19.03.2026, 3128 Zeichen
Eine neue Meta-Studie stellt die schmerzlindernde Wirkung von Bewegung bei Arthrose infrage. Die im Fachblatt „RMD Open“ veröffentlichte Analyse zeigt nur geringe Effekte. Doch Experten warnen vor falschen Schlüssen.
Ernüchternde Daten aus der Forschung
Eine deutsche Forschungsgruppe wertete Daten von über 12.000 Patienten aus. Das Ergebnis: Gezieltes Training bringt bei Arthrose oft nur minimale oder kurzfristige Schmerzlinderung. Besonders bei Hüftarthrose fiel die Wirkung kaum messbar aus.
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„Diese Ergebnisse stellen die universelle Empfehlung von Bewegung als alleinige Schmerztherapie infrage“, so Mediziner. Doch die Studie zeigte auch: Körperliche Aktivität ist sicher für die Gelenke und hat viele andere Gesundheitsvorteile.
Leitlinie bleibt gültig – mit neuer Präzision
Die im Mai 2025 veröffentlichte S3-Leitlinie behält ihre Gültigkeit. Sie setzt weiterhin auf Bewegung und Gewichtsreduktion als Grundpfeiler der Behandlung. Die neuen Erkenntnisse präzisieren diese Empfehlung nun.
Die physiologische Logik bleibt: Bewegung versorgt den Knorpel wie ein Schwamm mit Nährstoffen. Eine starke Muskulatur stabilisiert das Gelenk. Schon eine Gewichtsabnahme von fünf Prozent entlastet Knie und Hüfte signifikant.
Diese Übungen stärken Knie und Hüfte
Aktuell rücken Übungen in den Fokus, die stabilisieren, ohne zu reizen. Sportwissenschaftler betonen die Schlüsselrolle der Hüftmuskulatur für gesunde Knie. Oft stecken Knieschmerzen in einer schwachen seitlichen Hüfte.
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Empfohlen werden einbeinige Varianten wie „Bulgarian Split Squats“. Sie zwingen die Hüfte zum Ausbalancieren. Bei akuten Beschwerden sind sanfte Alternativen wie sitzendes oder seitliches Beinheben ratsam. Wichtig ist eine saubere, kontrollierte Ausführung.
Der Realitätsabgleich für Patienten
Die Debatte korrigiert unrealistische Erwartungen. Bewegung ist kein Wundermittel gegen akute Schmerzspitzen. Sie ist aber essenziell, um die Gelenkfunktion zu erhalten und den Verschleiß zu bremsen.
Die Therapie der Zukunft wird multimodal sein: Training plus Aufklärung und Lebensstilanpassung. Nur wer den schubweisen Charakter der Arthrose versteht, bleibt langfristig motiviert.
Weg von der Einheitslösung
Die Behandlung wird immer individueller. Künftige Therapiepläne berücksichtigen Krankheitsstadium, Anatomie und Alltagsziele. Digitale Anwendungen könnten Patienten zu Hause unterstützen.
Bis die Forschung genau weiß, welcher Patient von welcher Methode profitiert, gilt: Jede schonende Bewegung ist besser als Stillstand.
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Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
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