SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nebius Aktie: Nvidia-Allianz, Milliarden-Schulden ( Finanztrends)

22.03.2026, 3104 Zeichen

Nvidia investiert zwei Milliarden Dollar in Nebius — und der Kurs fällt trotzdem. Was auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt, erklärt sich durch die gleichzeitige Platzierung einer massiven Wandelanleihe, die Anleger mit Blick auf mögliche Verwässerung nervös macht.

Strategische Partnerschaft mit Tiefenwirkung

Die Nvidia-Beteiligung von 8,3 Prozent ist mehr als ein Finanzinvestment. Beide Unternehmen wollen gemeinsam vollständig integrierte KI-Cloud-Infrastruktur entwickeln — weg vom reinen Hardware-Einkauf, hin zu verzahnten Systemlösungen. Bestandteil der Allianz ist die sogenannte „Enterprise Readiness Initiative", ein Programm zur Skalierung KI-nativer Startups für den Unternehmenseinsatz. Venture-Firmen wie Insight Partners und Accel sind beteiligt; teilnehmende Unternehmen erhalten bis zu sechs Wochen Engineering-Unterstützung in den Bereichen Inferenzleistung, Datensicherheit und Skalierung.

Vier Milliarden für Rechenzentren

Parallel zur Nvidia-Meldung schloss Nebius die Preisfestsetzung einer aufgestockten Wandelanleihe ab — ursprünglich auf 3,75 Milliarden Dollar ausgelegt, letztlich auf vier Milliarden erhöht, da die institutionelle Nachfrage die ursprüngliche Tranche überstieg. Die Struktur teilt sich in zwei Tranchen:

  • 2031-Anleihe: 2,25 Milliarden Dollar, Kupon 1,250%, Wandlungsprämie 57,5% über dem Referenzpreis von 116,33 Dollar
  • 2033-Anleihe: 1,75 Milliarden Dollar, Kupon 2,625%, Wandlungspreis rund 180,31 Dollar (Prämie: 55,0%)

Der Nettoerlös von geschätzten 3,96 Milliarden Dollar soll in den Aufbau globaler Rechenzentren und den Kauf leistungsstarker GPUs fließen. Das Kapital ist nötig, um bestehende Großverträge zu bedienen — darunter ein 27-Milliarden-Dollar-Abkommen mit Meta Platforms und ein 19,4-Milliarden-Dollar-Infrastrukturvertrag mit Microsoft.

Hyperwachstum mit hohem Kapitalbedarf

Nebius erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 529,8 Millionen Dollar — ein Plus von 479 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal 2025 wurde erstmals ein positives bereinigtes EBITDA ausgewiesen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nebius?

Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen zwischen 16 und 20 Milliarden Dollar, um die Rechenzentrums-Kapazität auf über 1,2 Gigawatt auszubauen. Das angestrebte annualisierte Wiederkehrende Umsatzziel liegt bei sieben bis neun Milliarden Dollar bis Ende 2026.

Die hohen Wandlungsprämien der Anleihen deuten darauf hin, dass institutionelle Investoren langfristig steigende Kurse erwarten. Entscheidend wird die operative Umsetzung: Die ersten großen Deployments für Meta und Microsoft sind für Anfang 2027 geplant — dann zeigt sich, ob Nebius die Kapazitätszusagen einhalten kann.

Anzeige

Nebius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nebius-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Nebius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nebius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nebius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3104 Zeichen

    Nvidia investiert zwei Milliarden Dollar in Nebius — und der Kurs fällt trotzdem. Was auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt, erklärt sich durch die gleichzeitige Platzierung einer massiven Wandelanleihe, die Anleger mit Blick auf mögliche Verwässerung nervös macht.

    Strategische Partnerschaft mit Tiefenwirkung

    Die Nvidia-Beteiligung von 8,3 Prozent ist mehr als ein Finanzinvestment. Beide Unternehmen wollen gemeinsam vollständig integrierte KI-Cloud-Infrastruktur entwickeln — weg vom reinen Hardware-Einkauf, hin zu verzahnten Systemlösungen. Bestandteil der Allianz ist die sogenannte „Enterprise Readiness Initiative", ein Programm zur Skalierung KI-nativer Startups für den Unternehmenseinsatz. Venture-Firmen wie Insight Partners und Accel sind beteiligt; teilnehmende Unternehmen erhalten bis zu sechs Wochen Engineering-Unterstützung in den Bereichen Inferenzleistung, Datensicherheit und Skalierung.

    Vier Milliarden für Rechenzentren

    Parallel zur Nvidia-Meldung schloss Nebius die Preisfestsetzung einer aufgestockten Wandelanleihe ab — ursprünglich auf 3,75 Milliarden Dollar ausgelegt, letztlich auf vier Milliarden erhöht, da die institutionelle Nachfrage die ursprüngliche Tranche überstieg. Die Struktur teilt sich in zwei Tranchen:

    • 2031-Anleihe: 2,25 Milliarden Dollar, Kupon 1,250%, Wandlungsprämie 57,5% über dem Referenzpreis von 116,33 Dollar
    • 2033-Anleihe: 1,75 Milliarden Dollar, Kupon 2,625%, Wandlungspreis rund 180,31 Dollar (Prämie: 55,0%)

    Der Nettoerlös von geschätzten 3,96 Milliarden Dollar soll in den Aufbau globaler Rechenzentren und den Kauf leistungsstarker GPUs fließen. Das Kapital ist nötig, um bestehende Großverträge zu bedienen — darunter ein 27-Milliarden-Dollar-Abkommen mit Meta Platforms und ein 19,4-Milliarden-Dollar-Infrastrukturvertrag mit Microsoft.

    Hyperwachstum mit hohem Kapitalbedarf

    Nebius erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 529,8 Millionen Dollar — ein Plus von 479 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal 2025 wurde erstmals ein positives bereinigtes EBITDA ausgewiesen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nebius?

    Für 2026 plant das Unternehmen Investitionen zwischen 16 und 20 Milliarden Dollar, um die Rechenzentrums-Kapazität auf über 1,2 Gigawatt auszubauen. Das angestrebte annualisierte Wiederkehrende Umsatzziel liegt bei sieben bis neun Milliarden Dollar bis Ende 2026.

    Die hohen Wandlungsprämien der Anleihen deuten darauf hin, dass institutionelle Investoren langfristig steigende Kurse erwarten. Entscheidend wird die operative Umsetzung: Die ersten großen Deployments für Meta und Microsoft sind für Anfang 2027 geplant — dann zeigt sich, ob Nebius die Kapazitätszusagen einhalten kann.

    Anzeige

    Nebius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nebius-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten Nebius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nebius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Nebius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de