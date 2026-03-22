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Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

22.03.2026, 2786 Zeichen

Castrol India schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Meilenstein beim Umsatz ab, während Anleger sich auf die bevorstehende Dividendenausschüttung vorbereiten. Trotz der operativen Bestmarken zeigt der Blick in die Bilanz jedoch, dass steigende Kosten und regulatorische Anpassungen am Gewinn zehren.

Dividende und Hauptversammlung

Anleger, die am morgigen Montag (23. März) als Aktionäre registriert sind, sichern sich die finale Dividende von 5,25 Indischen Rupien pro Aktie. Mit einer Ausschüttungsquote von 105 Prozent für das Gesamtjahr 2025 unterstreicht das Unternehmen seine Strategie, die Anteilseigner konsequent am Erfolg zu beteiligen. Seit der Jahrtausendwende hat der Konzern bereits 53 Mal Dividenden gezahlt.

Parallel dazu rückt die virtuelle Hauptversammlung am 30. März in den Fokus. Neben der Entlastung des Managements steht die künftige strategische Ausrichtung zur Debatte. Aktionäre müssen bis zum 23. März registriert sein, um ihr Stimmrecht bei der elektronischen Wahl wahrnehmen zu können.

Licht und Schatten in der Bilanz

Das abgelaufene Geschäftsjahr markierte für den Schmierstoffexperten ein Rekordjahr beim Umsatz. Ein starkes Volumenwachstum über acht aufeinanderfolgende Quartale trieb die Entwicklung an. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse schließlich um gut sechs Prozent auf rund 1.440 Crore Rupien.

Allerdings sank der Nettogewinn im selben Zeitraum um fast zehn Prozent auf 244,67 Crore Rupien. Verantwortlich für diesen Rückgang war vor allem der gestiegene Margendruck. Zudem belasteten Einmaleffekte im Zusammenhang mit neuen Arbeitsrechtsverordnungen das Ergebnis. Ein Pluspunkt bleibt die finanzielle Stabilität: Castrol India ist seit fünf Jahren schuldenfrei und hielt die Zinsbelastung im Jahr 2025 bei unter einem Prozent des operativen Umsatzes.

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Fokus auf Nachhaltigkeit

Für die langfristige Strategie setzt das Unternehmen verstärkt auf Kreislaufwirtschaft. Eine neue Absichtserklärung mit dem Partner HPCL sieht vor, ein System zur Sammlung und Wiederaufbereitung von Altölen zu etablieren.

Dieser Schritt ist Teil des Plans, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Dabei sollen vor allem die Emissionen in der Produktion gesenkt und der Anteil erneuerbarer Energien in der Fertigung massiv ausgebaut werden.

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(22.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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