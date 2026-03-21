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KI-Scanner und Walk-Through-Gates revolutionieren deutsche Flughäfen ( Finanztrends)

21.03.2026, 4856 Zeichen

Die sichtbare Sicherheitskontrolle an deutschen Flughäfen verschwindet. Getrieben von Personalmangel und neuen Technologien setzen Airports auf unsichtbare, fließende Systeme.

Seit Januar 2026 setzt der Frankfurter Flughafen voll auf das Automatic Prohibited Item Detection System. Diese KI-Plattform, kombiniert mit neuen Durchlaufscannern, beendet das Zeitalter der aufwändigen manuellen Kontrollen. Für die Branche bedeutet dies nicht nur mehr Komfort für Passagiere, sondern eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen und regulatorischen Compliance.

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Die Einführung neuer KI-Systeme und automatisierter Kontrollprozesse erfordert eine präzise Anpassung der betrieblichen Sicherheitsprotokolle. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit Vorlagen und Checklisten dabei, rechtssichere Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, die jeder behördlichen Prüfung standhalten. Rechtssichere Gefährdungsbeurteilung kostenlos erstellen

KI erkennt verbotene Gegenstände automatisch

Die Zeiten, in denen Elektronik ausgepackt und unbequeme Posen in Körperscannern eingenommen werden mussten, gehen zu Ende. Fraport und die Bundespolizei integrierten KI-Software in über 50 Computertomographie-Scanner in den Terminals 1 und 2. Das mit Smiths Detection entwickelte System markiert Waffen, Sprengstoff und andere verbotene Gegenstände in Echtzeit automatisch im 3D-Röntgenbild.

Parallel dazu rollt der Walk-Through-Scanner QPS Walk2000 von Rohde & Schwarz aus. Rund 18.000 abreisende Passagiere passieren täglich diese Kontrollstelle – ohne anzuhalten. Sie durchqueren den Scanner einfach im normalen Gehtempo. Zusammen schaffen die Technologien einen fließenden Sicherheitsprozess statt einer statischen Unterbrechung.

Mehr Arbeitsschutz durch Entlastung des Personals

Die größte Wirkung entfaltet der Wandel aber hinter den Kulissen: bei der Gesundheit und Sicherheit der Sicherheitsmitarbeiter. Der Job an den Monitoren war lange von hohem kognitivem Stress, Bildschirmermüdung und den physischen Belastungen manueller Nachkontrollen geprägt.

Die KI als Assistenzsystem zeichnet nun rote Umrisse um verdächtige Objekte. Das entlastet die menschlichen Operatoren erheblich. Sie müssen nicht mehr jeden unauffälligen Koffer visuell sezieren, sondern konzentrieren sich auf die verifizierten Bedrohungen. Dies adressiert direkt die Vorgaben der deutschen Arbeitsstättenverordnung zur Gefährdungsminimierung.

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Während neue Technologien die physische Belastung senken, gewinnt die rechtssichere Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen und Arbeitsanweisungen im modernen Betrieb weiter an Bedeutung. Nutzen Sie fertige Word-Vorlagen, um in wenigen Minuten gesetzeskonforme Betriebsanweisungen zu erstellen und teure Bußgelder zu vermeiden. Fertige Betriebsanweisungen jetzt kostenlos herunterladen

Zudem reduzieren die Walk-Through-Scanner die Zahl manueller Personendurchsuchungen deutlich. Das mindert die physische Belastung für das Personal und senkt das Potenzial für Konflikte mit Passagieren. Die Automatisierung ersetzt nicht den Menschen – die endgültige Sicherheitsentscheidung bleibt bei den Beamten.

Infrastruktur-Offensive für EU-weite Compliance

Der Trend ist bundesweit. Der Flughafen Köln/Bonn investiert 25 Millionen Euro in eine Modernisierung, die bis Sommer 2026 abgeschlossen sein soll. Seit Anfang 2025 organisiert der Betreiber dort die Luftsicherheitskontrollen selbst. Alle elf Sicherheitsschleusen erhalten moderne CT-Technologie, um eine der modernsten Anlagen Europas zu schaffen.

Solche Upgrades müssen die strengen Protokolle des Bundesinnenministeriums erfüllen. Sie gehen einher mit EU-Initiativen wie dem geplanten Entry/Exit-System für Grenzkontrollen. Globale Partnerschaften, wie die zwischen IDEMIA und Elenium, treiben die Entwicklung voran. Ihr Ziel: eine biometrische Reisekette, bei der Passagiere vom Check-in bis zum Boarding nur noch per Gesichtserkennung identifiziert werden.

Effizienzgewinne und die Zukunft des reibungslosen Reisens

Die Investition von 50 Millionen Euro durch Fraport spiegelt einen Branchenkonsens wider: Sichtbare, manuelle Kontrollen sind bei steigendem Passagieraufkommen und Personalmangel nicht mehr zeitgemäß.

Die Effizienzgewinne sind bereits messbar. Erste Daten aus Frankfurt zeigen einen zweistelligen prozentualen Anstieg des Durchsatzes in den morgendlichen Stoßzeiten. Für Geschäftsreisende und Unternehmen bedeutet das planbarere Anschlüsse und pünchtlichere Flüge.

Die Zukunft ist nahtlos. Terminalneubauten wie das für April 2026 geplante Terminal 3 in Frankfurt werden von Grund auf für diese unsichtbaren Kontrollen konzipiert. Die physischen Grenzen des Sicherheitschecks lösen sich in der Terminalarchitektur auf. Die Luftfahrtbranche beweist: Höchste Sicherheit und Compliance erreicht man nicht durch sichtbare Kontrolle, sondern durch intelligente, nahtlose Automatisierung.


(21.03.2026)

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Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.

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    Autor: Finanztrends

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