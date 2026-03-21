Kommunen fordern 30 Milliarden Euro Soforthilfe ( Finanztrends)

21.03.2026, 5098 Zeichen

Die Finanzlage der deutschen Städte und Gemeinden ist die katastrophalste seit 1945. Der Deutsche Städtetag schlägt Alarm und fordert eine jährliche Nothilfe von 30 Milliarden Euro von Bund und Ländern. Während die Haushaltsdebatten in den Rathäusern zu einem Kampf um die Grundversorgung werden, sind für Bürger überall im Land Steuererhöhungen und drastische Kürzungen absehbar.

Ein historisches Defizit mit toxischem Mix

Die Schieflage entwickelte sich in beispiellosem Tempo. Noch 2022 wiesen die Kommunen Überschüsse aus. Seitdem ist die Lage gekippt: Das Defizit explodierte von rund 6 Milliarden Euro 2023 auf über 30 Milliarden im vergangenen Jahr. Experten identifizieren einen toxischen Mix als Ursache. Massiv gestiegene Sozialausgaben binden einen Großteil der Budgets. Gleichzeitig führt die schwächelnde Konjunktur zu empfindlichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer, einer zentralen Einnahmequelle.

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Dazu kommen anhaltend hohe Energiekosten und inflationsbedingte Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. In Städten wie Kaarst wurden Teuerungsraten von bis zu 50 Prozent verzeichnet. Diese strukturellen Belastungen führen dazu, dass immer mehr Kommunen ihre Ausgaben nicht mehr decken können. Ein Teufelskreis aus steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen.

Spürbare Folgen: Kürzungen und Steuererhöhungen

Die Krise ist längst bei den Bürgern angekommen. Um ausgeglichene Haushalte vorlegen zu können, sind drastische Maßnahmen unvermeidlich. Das führt zu einem spürbaren Rückbau der öffentlichen Infrastruktur. Konkret drohen Kürzungen bei Kultureinrichtungen, Schwimmbädern, der Seniorenhilfe oder bei Bus- und Bahnverbindungen.

Gleichzeitig stärken viele Kommunen die Einnahmeseite – auf Kosten der Bürger und lokalen Unternehmen. Die Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer ist in zahlreichen Haushaltsplänen für 2026 ein zentraler, wenn auch unpopulärer Baustein. Städte wie Viersen, die ein Defizit von fast 36 Millionen Euro ausweisen, oder Lünen, das unter einem strengen Haushaltssicherungskonzept agiert, zeigen: Die Spielräume für lokale Politik schwinden dramatisch.

Appell an Berlin: Soforthilfe und Reformen

Angesichts der Notlage richten die kommunalen Spitzenverbände eindringliche Appelle an die Bundespolitik. Die Kernforderung: Eine finanzielle Soforthilfe in Höhe des jährlichen Defizits von 30 Milliarden Euro. Ein konkreter Vorschlag ist die vorübergehende Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer von derzeit 2,8 auf 12,8 Prozent. Das soll den Städten kurzfristig Handlungsfähigkeit zurückgeben.

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Doch die Verbände betonen: Es handelt sich nicht um ein vorübergehendes Problem, sondern um eine strukturelle Krise. Die Oberbürgermeister von 13 Landeshauptstädten drängen in einem gemeinsamen Schreiben an den Bundeskanzler auf schnelle Entscheidungen. Kritikpunkt: Bund und Länder übertragen den Kommunen immer neue Aufgaben, ohne für die Finanzierung zu sorgen – ein klarer Bruch des Konnexitätsprinzips ("wer bestellt, bezahlt").

Gefahr für die lokale Demokratie

Die Haushaltskrise ist mehr als eine buchhalterische Herausforderung. Sie bedroht das Fundament der kommunalen Selbstverwaltung. Wenn Städte nur noch den Mangel verwalten können und Investitionen in Schulen, Klimaschutz oder Digitalisierung ausbleiben, schwindet das Vertrauen der Bürger in den Staat.

Die regionalen Unterschiede sind erheblich. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen verzeichneten 2024 ein Defizit von 6,2 Milliarden Euro bei einem Investitionsstau von über 50 Milliarden. In Baden-Württemberg wurde im selben Jahr ein historischer Negativsaldo von 3,1 Milliarden Euro verbucht. Experten warnen: Ohne eine grundlegende Reform der Finanzbeziehungen droht ein schleichender Substanzverlust der öffentlichen Infrastruktur.

2026 als Jahr der Entscheidung

Für die kommunalen Spitzenverbände muss 2026 das Jahr der finanziellen Entlastung werden. Alle Augen richten sich auf die angekündigten Gespräche zwischen Bund und Ländern. Die Hoffnung liegt auf einer Kombination aus kurzfristiger Nothilfe und dem Einstieg in langfristige Reformen.

Sollten diese Hilfen ausbleiben, droht sich die Verschuldungsspirale weiter zu beschleunigen. Die Haushaltsberatungen für 2027 dürften dann noch schwieriger werden und noch tiefere Einschnitte erforderlich machen. Die Stabilität der kommunalen Finanzen wird damit zur entscheidenden Frage für die Zukunftsfähigkeit des gesamten Landes.

(21.03.2026)

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