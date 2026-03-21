OHB Aktie: Wachstum trifft Gegenwind ( Finanztrends)

21.03.2026, 3121 Zeichen

OHB hat am Mittwoch gleich doppelt geliefert: testierter Jahresabschluss für 2025 und ein neuer Großauftrag aus dem Weltraum. Die Zahlen überzeugen — doch im Hintergrund formiert sich ein Konkurrent, der die Bremer künftig herausfordern dürfte.

Starke Zahlen, volle Bücher

Die Gesamtleistung kletterte 2025 auf 1,25 Milliarden Euro, nach 1,03 Milliarden im Vorjahr — ein Zuwachs von gut 21 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg von 111 auf 126 Millionen Euro. Noch aufschlussreicher ist der Auftragsbestand: Mit 3,19 Milliarden Euro liegt er rund 34 Prozent über dem Vorjahreswert von 2,38 Milliarden Euro. Der Löwenanteil entfällt mit 2,51 Milliarden Euro auf das Kernsegment Space Systems. Die Dividende bleibt bei 0,60 Euro je Aktie — unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Parallel meldete OHB Sweden einen Auftrag über 248 Millionen Euro für das Programm EPS-Sterna: 20 Kleinsatelliten für EUMETSAT, die europäische Wetterbehörde. Die Konstellation soll ab 2029 kontinuierlich meteorologische Daten aus der Arktis liefern und bis mindestens 2042 in Betrieb bleiben. Laut OHB handelt es sich um den größten Satelliten-Auftrag der schwedischen Raumfahrtgeschichte. Grundlage ist der Arctic Weather Satellite, den OHB Sweden bereits als Demonstrator im Orbit hat — ein Vorteil, der bei der Auftragsvergabe offensichtlich zählte.

Ambitionierte Ziele, wachsender Wettbewerb

Für die kommenden Jahre hat OHB klare Zielmarken gesetzt: 1,4 Milliarden Euro Gesamtleistung bei 11 Prozent EBITDA-Marge in 2026, 1,7 Milliarden bei 12 Prozent in 2027 — und ab 2028 mehr als 2,0 Milliarden Euro. Rückenwind liefern steigende Budgets: Die ESA zeichnete für 2026 bis 2028 ein Rekordbudget von 22,3 Milliarden Euro, Deutschland plant 35 Milliarden Euro für militärische Weltrauminfrastruktur, und der EU-Haushalt 2028 bis 2034 sieht 131 Milliarden Euro für Resilienz, Verteidigung und Raumfahrt vor.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei OHB SE ?

Reicht das politische Rückenwind-Szenario, um die geplante Fusion der Raumfahrtsparten von Airbus, Thales und Leonardo zu kontern? Die neue Einheit würde einen deutlich schwergewichtigeren Konkurrenten schaffen — gerade bei strategischen Großprojekten wie dem Bundeswehr-Satellitennetzwerk SATCOMBw mit über 1.000 Satelliten. OHB gilt als Kandidat, doch das Vergabeverfahren könnte sich durch den entstehenden Wettbewerb um mehrere Monate verzögern.

Mit einem angestrebten Auftragseingang von rund 3 Milliarden Euro jährlich und einer prall gefüllten Projektpipeline steht OHB strukturell gut da. Ob das Bremer Unternehmen seine Marktposition gegen den neuen europäischen Raumfahrtgiganten verteidigen kann, entscheidet sich an konkreten Vergaben — allen voran SATCOMBw.

Anzeige

OHB SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue OHB SE-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten OHB SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für OHB SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

OHB SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(21.03.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner Wiener Privatbank

Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)