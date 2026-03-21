Pflichtenübertragung: Die unterschätzte Haftungsfalle für Manager ( Finanztrends)

21.03.2026, 5538 Zeichen

Deutsche Unternehmen delegieren Sicherheitsaufgaben oft nur auf dem Papier – und setzen ihre Führungskräfte damit einem enormen persönlichen Risiko aus. Nach einer Verschärfung des Sanktionsstrafrechts Anfang 2026 prüfen Aufsichtsbehörden die Praxis der Pflichtenübertragung im Arbeitsschutz schärfer denn je. Gleichzeitig warnen neue Expertenleitfäden vor einem verbreiteten Fehler: Viele Übertragungen sind wegen mangelnder Ressourcenausstattung rechtlich unwirksam.

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Viele Unternehmen übertragen zwar die Verantwortung für den Arbeitsschutz, übersehen dabei aber häufig die notwendige rechtssichere Dokumentation der Maßnahmen. Mit diesem kostenlosen Ratgeber erstellen Sie Gefährdungsbeurteilungen, die jeder behördlichen Prüfung standhalten. Rechtssichere GBU-Vorlagen jetzt kostenlos herunterladen

Gesetzesverschärfung erhöht den Druck auf die Chefetage

Die rechtliche Grundlage für die Delegation von Arbeitsschutzaufgaben ist klar: Paragraf 13 des Arbeitsschutzgesetzes und der DGUV Vorschrift 1 erlauben die schriftliche Übertragung an zuverlässige und fachkundige Personen. Doch das Risiko für das Top-Management hat sich grundlegend verändert.

Seit der Verschärfung des Unternehmensstrafrechts durch den Bundestag im Januar 2026 schützt eine bloße Aufgabendelegation Geschäftsführer nicht mehr vor den Folgen eines Arbeitsunfalls. Die Kernverantwortung – die sogenannte Auswahl-, Unterweisungs- und Aufsichtspflicht – bleibt stets beim Arbeitgeber. Behörden prüfen nun verstärkt, ob diese Pflichten auch tatsächlich erfüllt werden. Bei Fahrlässigkeit drohen den Verantwortlichen hohe Geldstrafen oder sogar strafrechtliche Konsequenzen.

Drei Säulen für eine rechtssichere Delegation

Damit eine Pflichtenübertragung vor Gericht standhält, müssen formale und materielle Voraussetzungen erfüllt sein. Eine mündliche Absprache genügt nicht – die Delegation muss schriftlich und mit Unterschrift beider Seiten festgehalten werden. Das Dokument muss den Verantwortungsbereich exakt definieren.

Die benannte Person muss drei Kernmerkmale erfüllen: Fachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Verfügt sie nicht über das nötige Wissen, die praktische Erfahrung oder die Durchsetzungsfähigkeit, um Sicherheitsvorgaben auch gegen betriebliche Widerstände durchzusetzen, ist die Übertragung von Anfang an unwirksam. Die volle Verantwortung lastet dann weiterhin auf der Geschäftsleitung.

Die Ressourcen-Falle: Warum viele Delegationen scheitern

Das größte Problem liegt jedoch oft nicht im Formular, sondern in der Praxis. Laut einem aktuellen Compliance-Leitfaden von Rechtsexperten scheitern viele formell korrekte Übertragungen an mangelnden Ressourcen. Unternehmen übertragen Sicherheitsverantwortung, statten die beauftragten Manager aber nicht mit dem notwendigen Budget, der Zeit oder der Entscheidungsbefugnis aus.

Kann ein Bereichsleiter eine gefährliche Produktionslinie nicht eigenständig stoppen oder fehlt das Budget für Schutzausrüstung, ist die Delegation wertlos. Im Schadensfall kann sich die Geschäftsführung nicht auf die Übertragung berufen. Experten empfehlen drei zentrale Kontrollfragen: Hat der Beauftragte ausreichend Ressourcen und Befugnisse? Behindern strukturelle Hürden die Aufgabenerfüllung? Ist sein Fachwissen auf dem neuesten Stand? Regelmäßige Audits dieser Punkte sind essenziell.

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Um Haftungsrisiken bei der Delegation von Sicherheitsaufgaben zu minimieren, ist eine lückenlose Dokumentation aller Unterweisungen zwingend erforderlich. Nutzen Sie diese praxiserprobte Word-Vorlage, um Ihre Unterweisungspflicht rechtssicher und ohne Mehraufwand zu erfüllen. Kostenlose Vorlage für Unterweisungsnachweis sichern

Modernisierte Beratung als Stütze

Unterstützung erhalten Unternehmen durch die modernisierte DGUV Vorschrift 2, die seit April 2025 schrittweise in Kraft tritt. Sie regelt die Zusammenarbeit mit Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit.

Wichtig: Diese externen Berater übernehmen keine direkte rechtliche Verantwortung. Die Kernpflichten des Arbeitgebers können nicht an sie delegiert werden. Die aktualisierte Vorschrift ermöglicht jedoch eine effizientere, zielgenauere Beratung. Sie erlaubt etwa die Auswahl von Spezialisten für spezifische Branchenrisiken und digitalisierte Folgeberatungen. Dies hilft den beauftragten Manager, ihre übertragenen Pflichten – wie die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen – auf Basis aktueller Erkenntnisse zu erfüllen.

Vom Papiertiger zum integralen Risikomanagement

Die verschärfte Prüfung der Pflichtenübertragung markiert einen Kulturwandel. Galt sie in manchen Betrieben früher als bloße Pflichterfüllung, um Verantwortung abzuwälzen, zerstört die neue Rechtslage diese Illusion.

Unternehmen sind gezwungen, Arbeitsschutz in ihre Kernprozesse zu integrieren. Indem die Bereitstellung von Ressourcen zur Voraussetzung für eine gültige Delegation wird, behandelt das Gesetz Sicherheit als primäres Unternehmensziel. Compliance-Abteilungen führen derzeit umfangreiche Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass beauftragte Mitarbeiter nicht nur qualifiziert, sondern auch handlungsfähig sind.

Die Zukunft der Pflichtenübertragung wird zunehmend digital. Spezialsoftware soll die Gültigkeit von Delegationen überwachen, Schulungszertifikate tracken und Sicherheitsbudgets in Echtzeit dokumentieren. Unternehmen, die ihre Strukturen nicht an die Standards von 2026 anpassen, gehen ein hohes Risiko ein. Die Berufsgenossenschaften werden ihre Prüfungen intensivieren. Ein Arbeitsunfall könnte so schnell zur existenziellen Haftungskrise werden.

(21.03.2026)

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