Bargeldgehälter: Auslaufmodell in deutschen Großkonzernen ( Finanztrends)

22.03.2026, 5222 Zeichen

Die klassische Lohntüte ist in der deutschen Wirtschaftsrealität längst Geschichte. Spätestens 2026 zahlen große Unternehmen Gehälter ausschließlich digital aus – getrieben nicht durch ein Verbot, sondern durch schärfere Compliance-Vorgaben und den Kampf gegen Geldwäsche.

Kein explizites Verbot, aber praktische Unmöglichkeit

Ein verbreiteter Irrglaube: Die Barauszahlung von Löhnen sei in Deutschland illegal. Tatsächlich schreibt das Arbeitsrecht nur die Zahlung in Euro vor, nicht die Methode. Theoretisch wäre ein Gehalt in Scheinen also noch möglich.

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Doch die Praxis in Großunternehmen sieht anders aus. Moderne Arbeitsverträge legen cashless payment per SEPA-Überweisung fest. Für Finanzämter und Sozialversicherungsträger sind beide Methoden gleichwertig – die Abzüge bleiben identisch.

Warum also der strikte Digitalkurs? Personal- und Rechnungswesen vermeiden Bargeld, um verdächtige Prüfungsrisiken auszuschließen. „Barzahlungen stehen im Verdacht, mit Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung in Verbindung zu stehen“, erklärt ein Wirtschaftsprüfer. Der klare, digitale Papierweg schützt Unternehmen vor Misstrauen bei Betriebsprüfungen.

EU-Geldwäscherichtlinie als entscheidender Treiber

Ab dem 1. Januar 2027 verschärft die EU ihre Anti-Geldwäsche-Regeln: Dann gilt eine Obergrenze von 10.000 Euro für Bareinzahlungen und -zahlungen. Obwohl Monatsgehälter selten diese Summe erreichen, schafft die Regelung ein Klima der Nulltoleranz.

Das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) verlangt bereits heute umfangreiche Dokumentationspflichten für große Bargeldbewegungen. Für Konzerne wäre der Aufwand immens: Sichere Lagerung, Transport und Auszahlung erfordern mehr Ressourcen als digitale Gebühren. Zudem minimieren digitale Transfers das Risiko von internem Betrug.

„Jeder Euro, der per SEPA fließt, ist automatisch nachverfolgbar und einem verifizierten Konto zugeordnet“, so eine Compliance-Beauftragte. Das beruhigt interne wie externe Kontrolleure.

Automatisierte Gehaltsabrechnung macht Bargeld obsolet

Die schiere Größe und Komplexität moderner Lohnbuchhaltung macht manuelle Bargeldhandhabung undenkbar. Softwarelösungen von DATEV oder SAP berechnen Tausende Gehälter präzise – angepasst an aktuelle Gesetzesänderungen.

2026 bedeutet das: Mindestlohn von 13,90 Euro, Mini-Job-Grenze von 603 Euro und einen steuerlichen Grundfreibetrag von 12.348 Euro korrekt umsetzen. Hinzu kommen schwankende Krankenkassenzuschläge. Nach der Berechnung generiert das System automatisch Sammel-Überweisungsdateien für die Bank.

Der digitale Ansatz gilt auch für steuerfreie Sachbezüge. Das beliebte 50-Euro-Budget etwa darf nicht in bar ausgezahlt werden. Firmen nutzen spezielle Benefits-Karten, die keinen Umtausch in Bargeld erlauben. Diese strikte Trennung zementiert die Unternehmenspolitik: Alles Geld fließt über nachvollziehbare, digitale Kanäle.

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Digitale Löhne als Schutz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Die Entwicklung zeigt eine Kluft zwischen privaten Vorlieben und unternehmerischer Notwendigkeit. Während viele Deutsche im Alltag bar zahlen, agiert die Wirtschaft in einer hochregulierten, digitalen Welt.

Experten sehen weitere Vorteile: Internationale Belegschaften mit Grenzpendlern erfordern standardisierte, grenzüberschreitende Zahlmethoden. SEPA-Transfers bieten hier die nötige Geschwindigkeit und Sicherheit.

Zudem schützen digitale Überweisungen rechtlich. Bei verspäteter Lohnzahlung können Arbeitnehmer pauschal 40 Euro plus Verzugszinsen fordern. Der Banktimestamp beweist eindeutig, wann das Geld unterwegs war – und schützt so vor unberechtigten Forderungen.

Nicht zuletzt schützt die Digitalisierung vulnerable Arbeitnehmer. In Branchen mit hohem Bargeldanteil wird dies oft genutzt, um Mindestlohn und Sozialversicherung zu umgehen. Große Konzerne setzen mit ihrer digitalen Lohnpolitik ein klares Zeichen gegen die Schattenwirtschaft.

Ausblick: Der nächste Schritt sind Echtzeit-Überweisungen

Die Entwicklung geht weiter. Der klassische SEPA-Transfer benötigt ein bis zwei Bankarbeitstage. Doch der Finanzsektor rüstet auf: SEPA Instant Credit Transfers ermöglichen Gehaltszahlungen in Sekunden.

Analysten erwarten, dass Großunternehmen diese Technologie in den kommenden Jahren flächendeckend für die Gehaltsabrechnung nutzen werden. Kombiniert mit verschärften Regularien wie der 10.000-Euro-Bargeldgrenze wird die Abhängigkeit von sicheren, schnellen und transparenten digitalen Kanälen weiter wachsen. Für Deutschlands Großkonzerne ist die Ära des Bargeldlohns endgültig vorbei.

(22.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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