Plug Power Aktie: PJM-Gebot als Bewährungsprobe ( Finanztrends)

22.03.2026, 3457 Zeichen

Plug Power setzt auf einen neuen Wachstumspfad: Wasserstoffstrom für KI-Rechenzentren. Mit einem Gebot über bis zu 250 Megawatt in das PJM-Verbundnetz will das Unternehmen direkt vom Energiehunger der großen Hyperscaler profitieren. Die Strategie ist ambitioniert — und steht unter dem Vorbehalt, dass die Umsetzung gelingt.

Der PJM-Plan im Detail

PJM Interconnection ist einer der größten Netzbetreiber der USA und koordiniert den Stromgroßhandel in 13 Bundesstaaten plus Washington D.C. Plug Power verhandelt nach Informationen von Bloomberg bereits mit Hyperscalern, Rechenzentrumsbetreibern und Versorgungsunternehmen über langfristige Lieferverträge — Mindestlaufzeit: sieben Jahre. Die nächsten Kapazitätsauktionen bei PJM sind für Mitte und Ende 2026 angesetzt.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an der Liquiditätssicherung. Plug Power hat eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf seines Projektstandorts "Gateway" im New Yorker STAMP-Industriepark an Stream Data Centers unterzeichnet. Der Erlös soll zwischen 132,5 und 142 Millionen US-Dollar liegen, der Abschluss ist bis spätestens 30. Juni 2026 geplant. Insgesamt zielt das Unternehmen mit mehreren solcher Maßnahmen auf Liquiditätsverbesserungen von mehr als 275 Millionen US-Dollar ab.

Operative Verbesserung, strukturelle Herausforderungen

Das Geschäftsjahr 2025 lieferte messbare Fortschritte. Der Umsatz stieg um 12,9 Prozent auf rund 710 Millionen US-Dollar. Besonders auffällig: Im vierten Quartal erzielte Plug Power erstmals seit langer Zeit einen positiven Bruttogewinn von 5,5 Millionen US-Dollar — nach einer Bruttomarge von minus 122,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Elektrolyseur-Sparte GenEco trug mit einem Rekordumsatz von 187 Millionen US-Dollar bei und verfügt über eine globale Vertriebspipeline von rund 8 Milliarden US-Dollar.

Trotzdem bleibt die finanzielle Lage angespannt. Das operative Defizit beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, der Cash-Abfluss aus dem operativen Geschäft lag 2025 bei rund 536 Millionen US-Dollar — wenngleich rund 26,5 Prozent niedriger als im Vorjahr. Kapitalintensive Stromprojekte wie das PJM-Gebot erhöhen die Anforderungen an Finanzierungsdisziplin zusätzlich.

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Neuer CEO, konkrete Zielvorgaben

Seit dem 2. März 2026 führt Jose Luis Crespo das Unternehmen als CEO. Er war zuvor als President und Chief Revenue Officer für Vertrieb und kommerzielle Strategie verantwortlich und bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor mit. Crespo hat klare Meilensteine kommuniziert: positives EBITDAS bis Ende 2026, positives operatives Ergebnis bis Ende 2027, vollständige Profitabilität bis Ende 2028.

Ob das PJM-Gebot in tatsächlich kontrahierte Einnahmen mündet, wird einer der ersten konkreten Tests für Crespos Amtszeit sein. Wettbewerber wie Bloom Energy und Ballard Power verfolgen ähnliche Ziele im Rechenzentrumsmarkt — Preis, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit werden über den Zuschlag entscheiden.

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(22.03.2026)

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