Werbeanlagen: Neue Regeln für Fassaden und Botschaften ( Finanztrends)

22.03.2026, 5087 Zeichen

Deutschlands Werbelandschaft wird strenger reguliert. Neue Bauvorschriften und EU-Regeln gegen Greenwashing erschweren die Außenwerbung an Immobilien.

Doppelter Druck: Baurecht und Inhaltskontrolle

Eigentümer und Werbetreibende müssen sich auf ein kompliziertes Regelwerk einstellen. Der Grund: Sowohl die Genehmigung der physischen Werbeanlagen als auch die Rechtmäßigkeit ihrer Botschaften unterliegen verschärften Vorgaben. Hintergrund sind gestiegene Anforderungen an Umweltschutz, Stadtbildpflege und Verbraucherrechte. Wer seine Fassaden vermarkten will, muss diesen Spagat meistern.

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Bauantrag oder nicht? Das „Ortsfest“-Kriterium

Die Hürde beginnt schon bei der Installation. Nach den Landesbauordnungen gilt fast jede sichtbare, stationäre Werbeeinrichtung als bauliche Anlage. Ob klassische Leuchtreklame oder moderne LED-Wand – ist sie „ortsfest“ angebracht, braucht es in der Regel einen formellen Bauantrag.

Doch die Praxis ist ein Flickenteppich. Viele Bundesländer erlauben Ausnahmen für kleine Flächen unter einem Quadratmeter oder kurzzeitige Aktionen. Bayern ging mit einer Gesetzesänderung zum Jahresbeginn 2025 sogar weiter: Für Werbung am eigenen Geschäftsort entfiel dort das formelle Baugenehmigungsverfahren. Die Kehrseite: Die Verantwortung für die Einhaltung aller örtlichen Vorschriften liegt nun vollständig beim Betreiber. Bei Verstößen drohen teure Beseitigungsanordnungen.

Digitale Werbung im Visier der Behörden

Besonders im Fadenkreuz der Regulierer stehen digitale Außenwerbeanlagen (DOOH). Sie versprechen zwar lukrative Mieteinnahmen, sorgen aber für Konflikte. Die Kritikpunkte: Lichtverschmutzung, Gefährdung des Verkehrs und Beeinträchtigung des Stadtbilds.

Städte reagieren mit schärferen Vorgaben. In Berlin zielt ein aktueller Gesetzentwurf explizit auf digitale Displays mit Wechsellicht ab. Sie sollen in vielen Bereichen verboten werden, um die Nachtlandschaft zu schützen. Hamburg hat seine Bauordnung zum 1. Januar 2026 verschärft. In Wohngebieten ist Werbung nun meist nur noch bis zur Traufhöhe erlaubt. Für digitale Anlagen gelten zudem strenge Helligkeitsgrenzwerte, abhängig von der Umgebungszone. Wer heute eine neue LED-Wand plant, muss umfangreiche Lichtgutachten vorlegen.

Greenwashing-Verbot: Die neue Macht der Verbraucher

Nicht nur das „Wo“, auch das „Was“ wird streng kontrolliert. Seit Dezember 2025 setzt Deutschland die EU-EmpCo-Richtlinie um, die Verbraucher im grünen Wandel stärken soll. Kernstück sind Änderungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Ab dem 27. September 2026 sind irreführende Umweltaussagen in der Werbung tabu. Pauschale Begriffe wie „klimafreundlich“ oder „grün“ sind nur noch erlaubt, wenn eine hervorragende und nachweisbare Umweltleistung des beworbenen Produkts belegt werden kann. Ein absolutes No-Go sind Klimaneutralitäts-Behauptungen, die sich allein auf CO₂-Kompensation stützen, ohne echte Emissionsreduktion. Ob nachhaltige Neubauprojekte am Bauzaun oder grüne Markenbotschaften an der Fassade – jede Aussage muss durch anerkannte Zertifikate belegt sein.

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Risiko für Eigentümer und Werbetreibende

Die Kombination aus Bau- und Inhaltsregulierung bedeutet ein doppeltes Compliance-Risiko. Immobilienbesitzer müssen die lokalen Bauvorschriften einhalten. Werbetreibende und Agenturen haften für die rechtssichere Gestaltung der Botschaften.

Rechtsexperten raten zu enger Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die Genehmigungspraxis ist lokal höchst unterschiedlich, wie der Vergleich zwischen Bayern und Berlin zeigt. Die finanziellen Risiken sind enorm: Eine illegal errichtete Anlage kann abgerissen werden. Selbst eine genehmigte Fläche wird zum Kostenfaktor, wenn die darauf gezeigte „grüne“ Werbung eine Abmahnung nach dem UWG nach sich zieht.

Was jetzt zu tun ist

Bis zum Stichtag im September 2026 bleibt wenig Zeit. Unternehmen sollten ihre Außenwerbekampagnen systematisch überprüfen. Vage Umweltbegriffe müssen gestrichen, verwendete Siegel auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft werden.

Für Immobilieneigentümer, die in digitale Werbeflächen investieren wollen, wird eine frühzeitige Bauvoranfrage bei der lokalen Behörde immer wichtiger. Zukunftsweisende Technologien wie automatische Helligkeitsregulierung helfen, strengere Grenzwerte für Lichtemissionen einzuhalten. Der Erfolg der Fassadenvermerkung hängt künftig davon ab, ob technische Innovation und rechtliche Konformität im Einklang stehen.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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