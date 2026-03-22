Deutsche Bank und Krones zeigen, wie moderne Vorstandsarbeit funktioniert ( Finanztrends)

22.03.2026, 5264 Zeichen

Die Vorstandsarbeit in deutschen Konzernen wird spezialisierter, strategischer und langfristiger. Das belegen die jüngsten personellen Weichenstellungen bei der Deutsche Bank AG und Krones AG. Beide Unternehmen kündigten am 19. März 2026 umfassende Veränderungen in ihren Führungsgremien an. Diese Neustrukturierungen folgen klaren Prinzipien moderner Corporate Governance: langfristige Nachfolgeplanung, die Aufwertung von Technologiekompetenz und eine agile Anpassung der Vorstandsressorts an strategische Ziele.

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Strategische Nachfolge: Vom Chef zum Nachfolger

Ein Kernpfeiler guter Vorstandsarbeit ist die reibungslose, langfristig geplante Nachfolge. Die Krones AG lieferte dafür ein Musterbeispiel. Der Aufsichtsrat des Verpackungs- und Abfüllmaschinenherstellers gab bekannt, dass Vorstandsvorsitzender Christoph Klenk nach der Hauptversammlung am 10. Juni 2026 das Unternehmen verlassen wird. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.

Bereits am 11. Juni 2026 übernimmt Thomas Ricker die CEO-Rolle. Ricker ist seit 2012 im Vorstand und bringt damit umfangreiches Firmenwissen mit. „Mit dieser frühzeitigen Entscheidung schaffen wir Planungssicherheit und Kontinuität“, ließ Aufsichtsratschef Volker Kronseder verlauten. Diese proaktive Vorgehensweise minimiert Marktunsicherheiten und entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Sie zeigt: Eine gelungene Übergabe wird heute Jahre im Voraus geplant.

Technologie rückt in den Vorstand auf

Ein weiterer Trend ist die Aufwertung der Digitalisierung zur Chefsache. Wurde IT früher oft dem Finanzvorstand untergeordnet, erhält sie heute ein eigenes, vollwertiges Vorstandsressort. Die Deutsche Bank setzt genau hier an.

Zum 1. Mai 2026 ernennt die Bank Marie-Jeanne Deverdun zur neuen Chief Technology, Data and Innovation Officer. Die 16-jährige Bank-Veteranin folgt auf Bernd Leukert. Ihre Aufgabe: Innovationsprozesse beschleunigen und Technologie noch stärker in die kundennahen Geschäfte integrieren. Die Botschaft ist klar. Digitale Strategie ist kein Support, sondern ein zentraler Treiber für das Kerngeschäft. Analysten sehen darin einen notwendigen Schritt, um im Wettbewerb mit Fintechs und großen US-Konzernen zu bestehen.

Kompetenzen erweitern, Ressorts neu justieren

Die Komplexität der Märkte erfordert auch eine breitere Aufstellung im Vorstand. Beide Konzerne reagierten mit einer Erweiterung und Neuzuschnitt der Zuständigkeiten.

Die Deutsche Bank holt Stefan Hoops, den CEO der Asset-Management-Tochter DWS, in den Konzernvorstand. Ab dem 1. Mai 2026 soll er die wachsende strategische Bedeutung des Fondsgeschäfts für die gesamte Bank stärker verankern. „Die neuen Berufungen werden das Asset-Management enger mit den anderen Geschäftsbereichen verzahnen“, so Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Wynaendts.

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Bei Krones wird der Vorstand zum 1. Juli 2026 gleich um zwei Mitglieder erweitert. Bülent Bayraktar übernimmt den Bereich Prozess- und Systemlösungen, Reinhold Jung verantwortet Internationale Operationen und Services. Zudem wurde der Vertrag von Technologievorstand Markus Tischer um fünf Jahre bis Ende 2031 verlängert. So stellt das Unternehmen sicher, dass jede strategische Säule eine direkte Stimme in der Führungsetage hat.

Was bedeutet das für die deutsche Corporate Governance?

Das deutsche zweistufige Board-System mit strikt getrenntem Vorstand (Management) und Aufsichtsrat (Kontrolle) bildet den Rahmen. Vorstandsmitglieder sind keine normalen Angestellten, sondern gesetzliche Organe der Gesellschaft. Ihre Bestellung und Vertragsgestaltung ist ein hochspezialisiertes Feld.

Die aktuellen Wechsel zeigen, dass Aufsichtsräte ihre gestaltende Rolle aktiv wahrnehmen. Sie designen die Führungsarchitektur nicht nur nach, sondern denken sie strategisch voraus. Entscheidend ist dabei eine vertrauensvolle Kommunikation zwischen den beiden Ebenen. Gut geplante Umbauten sind ein Zeichen für gesunde Unternehmensführung, die langfristigen Wert über kurzfristige Reaktionen stellt.

Die Zukunft: Noch spezialisierter, noch langfristiger

Der Blick nach vorne zeigt: Die Vorstandsarbeit wird noch spezifischer. Eigene Ressorts für Künstliche Intelligenz, Daten oder Nachhaltigkeit werden zur Regel, nicht zur Ausnahme. Verschärfte EU-Regulierung zu Berichterstattung und Umwelt wird die Nachfrage nach entsprechenden Expertisen im Vorstand weiter befeuern.

Auch die Übergabephasen werden länger. Die mehrmonatige Vorlaufzeit bei Krones könnte zum Standard werden. So bleibt Zeit für umfassenden Wissenstransfer und bewahrt das Vertrauen der Stakeholder. Die Grundprinzipien bleiben jedoch: transparente Nachfolge, agile Anpassung der Vorstandsportfolios und die stete Ausrichtung der Führungskompetenzen an die Anforderungen des globalen Marktes.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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