SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

E-Rechnungspflicht: Deutsche Unternehmen im finalen Countdown ( Finanztrends)

22.03.2026, 3769 Zeichen

Die verpflichtende E-Rechnung für alle Unternehmen rückt näher. Ab 2027 müssen immer mehr Betriebe strukturierte digitale Rechnungen verschicken – eine technische und prozessuale Mammutaufgabe.

Über ein Jahr nach dem Start der Empfangspflicht befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer entscheidenden Übergangsphase. Das mit dem Wachstumschancengesetz beschlossene Vorhaben treibt die Digitalisierung voran, stellt aber insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. Noch bis Ende 2026 dürfen sie mit Zustimmung des Empfängers Papier oder einfache PDFs nutzen. Doch diese Schonfrist läuft ab.

Anzeige

Das Wachstumschancengesetz 2024 bringt für Unternehmer 17 konkrete Vorteile mit sich, die oft übersehen werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, wie Sie die neuen Regelungen rechtssicher umsetzen und dabei bares Geld sparen. Wachstumschancengesetz: 17 versteckte Vorteile entdecken

Die gestaffelten Fristen: Wer muss wann umstellen?

Der Countdown für den verpflichtenden Versand läuft. Die nächste große Hürde kommt am 1. Januar 2027. Ab dann müssen alle Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz über 800.000 Euro ausschließlich strukturierte elektronische Rechnungen ausstellen. Für sie endet die Papier- und PDF-Ära.

Unternehmen mit einem Umsatz bis zu dieser Grenze haben ein Jahr länger Zeit. Für sie wird die Pflicht erst am 1. Januar 2028 wirksam. Dann gilt sie für alle umsatzsteuerpflichtigen Betriebe im Geschäftskundenverkehr. Ausnahmen gibt es lediglich für Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro, Fahrscheine und Rechnungen an Privatpersonen.

XRechnung und ZUGFeRD: Das sind die technischen Vorgaben

Eine gesetzeskonforme E-Rechnung ist mehr als eine PDF-Datei im E-Mail-Anhang. Sie muss in einem strukturierten Format vorliegen, das eine vollautomatische elektronische Verarbeitung erlaubt. Der Standard dafür ist die europäische Norm EN 16931.

In Deutschland haben sich zwei Formate durchgesetzt: XRechnung, ein reines XML-Format, das bereits im Austausch mit Behörden Standard ist, und das hybride Format ZUGFeRD. Letzteres kombiniert eine menschenlesbare PDF mit einer maschinenlesbaren XML-Datei. Auch etablierte EDI-Verfahren sind weiterhin erlaubt, sofern die Daten in den geforderten Standard überführt werden können.

Mehr Effizienz, weniger Betrug: Die Ziele der Umstellung

Die flächendeckende Einführung soll Prozesse verschlanken und die Wirtschaft modernisieren. Experten versprechen sich von der Automatisierung schnellere Zahlungszyklen, weniger manuelle Fehler und sinkende Verwaltungskosten.

Ein weiterer, gewichtiger Treiber ist die Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs. Die strukturierten Rechnungsdaten sind die Grundlage für das geplante EU-Meldesystem "VAT in the Digital Age" (ViDA). Es soll Finanzbehörden eine nahezu lückenlose, zeitnahe Überwachung von Transaktionen ermöglichen. Die E-Rechnung ist der unverzichtbare erste Schritt dorthin.

Anzeige

Die Umstellung auf die E-Rechnungspflicht ab 2025 ist für viele Betriebe mit Unsicherheiten verbunden. Dieses kostenlose Experten-Bundle aus Video-Podcast und E-Book hilft Ihnen dabei, die gesetzliche Pflicht ohne teure Berater rechtzeitig umzusetzen. E-Rechnung einführen ohne teure Berater: So geht's

Die Zeit drängt: Unternehmen müssen jetzt handeln

Das Jahr 2026 ist die kritische Vorbereitungsphase. Wer seine Buchhaltungs- und ERP-Systeme nicht rechtzeitig anpasst, riskiert ab 2027 massive Störungen im Geschäftsbetrieb. Auch der reibungslose Vorsteuerabzug könnte gefährdet sein.

Die Umstellung erfordert Investitionen in Software und die Anpassung interner Abläufe. Der endgültige Abschied von der Papierrechnung im B2B-Verkehr ist besiegelt. Die verbleibenden Monate sind kostbar, um die Weichen für eine vollständig digitale Rechnungszukunft zu stellen.


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
APA-Bierigen
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    179. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3769 Zeichen

    Die verpflichtende E-Rechnung für alle Unternehmen rückt näher. Ab 2027 müssen immer mehr Betriebe strukturierte digitale Rechnungen verschicken – eine technische und prozessuale Mammutaufgabe.

    Über ein Jahr nach dem Start der Empfangspflicht befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer entscheidenden Übergangsphase. Das mit dem Wachstumschancengesetz beschlossene Vorhaben treibt die Digitalisierung voran, stellt aber insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. Noch bis Ende 2026 dürfen sie mit Zustimmung des Empfängers Papier oder einfache PDFs nutzen. Doch diese Schonfrist läuft ab.

    Anzeige

    Das Wachstumschancengesetz 2024 bringt für Unternehmer 17 konkrete Vorteile mit sich, die oft übersehen werden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Report, wie Sie die neuen Regelungen rechtssicher umsetzen und dabei bares Geld sparen. Wachstumschancengesetz: 17 versteckte Vorteile entdecken

    Die gestaffelten Fristen: Wer muss wann umstellen?

    Der Countdown für den verpflichtenden Versand läuft. Die nächste große Hürde kommt am 1. Januar 2027. Ab dann müssen alle Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz über 800.000 Euro ausschließlich strukturierte elektronische Rechnungen ausstellen. Für sie endet die Papier- und PDF-Ära.

    Unternehmen mit einem Umsatz bis zu dieser Grenze haben ein Jahr länger Zeit. Für sie wird die Pflicht erst am 1. Januar 2028 wirksam. Dann gilt sie für alle umsatzsteuerpflichtigen Betriebe im Geschäftskundenverkehr. Ausnahmen gibt es lediglich für Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro, Fahrscheine und Rechnungen an Privatpersonen.

    XRechnung und ZUGFeRD: Das sind die technischen Vorgaben

    Eine gesetzeskonforme E-Rechnung ist mehr als eine PDF-Datei im E-Mail-Anhang. Sie muss in einem strukturierten Format vorliegen, das eine vollautomatische elektronische Verarbeitung erlaubt. Der Standard dafür ist die europäische Norm EN 16931.

    In Deutschland haben sich zwei Formate durchgesetzt: XRechnung, ein reines XML-Format, das bereits im Austausch mit Behörden Standard ist, und das hybride Format ZUGFeRD. Letzteres kombiniert eine menschenlesbare PDF mit einer maschinenlesbaren XML-Datei. Auch etablierte EDI-Verfahren sind weiterhin erlaubt, sofern die Daten in den geforderten Standard überführt werden können.

    Mehr Effizienz, weniger Betrug: Die Ziele der Umstellung

    Die flächendeckende Einführung soll Prozesse verschlanken und die Wirtschaft modernisieren. Experten versprechen sich von der Automatisierung schnellere Zahlungszyklen, weniger manuelle Fehler und sinkende Verwaltungskosten.

    Ein weiterer, gewichtiger Treiber ist die Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs. Die strukturierten Rechnungsdaten sind die Grundlage für das geplante EU-Meldesystem "VAT in the Digital Age" (ViDA). Es soll Finanzbehörden eine nahezu lückenlose, zeitnahe Überwachung von Transaktionen ermöglichen. Die E-Rechnung ist der unverzichtbare erste Schritt dorthin.

    Anzeige

    Die Umstellung auf die E-Rechnungspflicht ab 2025 ist für viele Betriebe mit Unsicherheiten verbunden. Dieses kostenlose Experten-Bundle aus Video-Podcast und E-Book hilft Ihnen dabei, die gesetzliche Pflicht ohne teure Berater rechtzeitig umzusetzen. E-Rechnung einführen ohne teure Berater: So geht's

    Die Zeit drängt: Unternehmen müssen jetzt handeln

    Das Jahr 2026 ist die kritische Vorbereitungsphase. Wer seine Buchhaltungs- und ERP-Systeme nicht rechtzeitig anpasst, riskiert ab 2027 massive Störungen im Geschäftsbetrieb. Auch der reibungslose Vorsteuerabzug könnte gefährdet sein.

    Die Umstellung erfordert Investitionen in Software und die Anpassung interner Abläufe. Der endgültige Abschied von der Papierrechnung im B2B-Verkehr ist besiegelt. Die verbleibenden Monate sind kostbar, um die Weichen für eine vollständig digitale Rechnungszukunft zu stellen.


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    APA-Bierigen
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      179. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de