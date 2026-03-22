Ethereum: Staking-Boom trifft Protokoll-Offensive ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
22.03.2026, 3478 Zeichen
BlackRocks Staking-ETF ETHB hat in seiner ersten Handelswoche die Marke von 261 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten — während andere Ethereum-ETFs Abflüsse verzeichneten. Gleichzeitig legt die Ethereum Foundation eine technische Roadmap vor, die das Netzwerk auf mehreren Ebenen grundlegend verändern soll.
ETHB: Rendite als Alleinstellungsmerkmal
Der iShares Staked Ethereum Trust startete mit 100 Millionen Dollar Startkapital und zog innerhalb weniger Tage rund 160 Millionen Dollar an Zuflüssen an. Allein am Freitag flossen 5,47 Millionen Dollar in den Fonds — zu einem Zeitpunkt, als Bitcoin-Produkte unter Druck gerieten.
Das Prinzip dahinter ist einfach: ETHB stakt zwischen 70 und 95 Prozent seiner Ether-Bestände über Coinbase Prime und schüttet monatlich rund 82 Prozent der Brutto-Staking-Prämien aus — derzeit etwa 3,1 Prozent jährlich. BlackRock und Coinbase behalten 18 Prozent als Gebühr ein. In einem Umfeld, in dem die Fed die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent hält und ihre Inflationsprognose für 2026 nach oben korrigiert hat, gewinnt diese Renditekomponente an Attraktivität.
Das FOMC-Meeting vom 18. und 19. März hinterließ dennoch Spuren: Ethereum fiel im Nachgang zusammen mit anderen Risikoanlagen, und innerhalb von 24 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von über 144 Millionen Dollar liquidiert.
Zwei Upgrades, ein Ziel
Parallel zur institutionellen Seite arbeitet die Ethereum Foundation an einer tiefgreifenden technischen Erneuerung. Thomas Thiery legte eine Roadmap für vertrauenslose private Swaps auf Ethereum L1 vor, die mehrere neue Protokollmechanismen kombiniert — darunter EIP-8141 und FOCIL (EIP-7805).
FOCIL soll Zensurresistenz auf Protokollebene sicherstellen: Validatoren werden verpflichtet, alle Transaktionen in Blöcke aufzunehmen. Ignoriert ein vorgeschlagener Block gültige Transaktionen aus den sogenannten Inclusion Lists, forkt die Chain davon weg. EIP-8141 würde jedem extern verwalteten Konto die Programmierbarkeit eines Smart Contracts verleihen — inklusive Multisig, Key-Rotation und quantenresistenter Signaturen, ohne die Middleware-Umwege aktueller Lösungen.
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Upgrade-Zeitplan und On-Chain-Signal
Der nächste Hard Fork „Glamsterdam" ist vorläufig für Juni 2026 geplant und soll die Datenverfügbarkeitskosten für Layer-2-Netzwerke weiter senken. FOCIL ist als Kernbestandteil des darauffolgenden Upgrades „Hegotá" vorgesehen, das für Ende 2026 angesetzt ist.
On-Chain-Daten liefern ein ergänzendes Signal: Das ETH-Angebot an Börsen ist auf rund 14 Millionen gesunken — nahe Dekadentiefs. Große Halter scheinen ihr Ethereum nicht zum Verkauf an Börsen zu transferieren, sondern in Self-Custody zu halten. Als nächster konkreter Volatilitätskatalysator gilt der quartalsweise Options-Verfall am 27. März.
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