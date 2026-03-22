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Käse könnte Demenzrisiko senken ( Finanztrends)

22.03.2026, 3793 Zeichen

Eine neue Studie aus Japan bringt Käsekonsum mit einem geringeren Demenzrisiko in Verbindung. Die Forschung unterstreicht einen Paradigmenwechsel: Bis zu 45 Prozent aller Demenzfälle lassen sich durch den Lebensstil beeinflussen. Damit rückt die Prävention in den Fokus.

Überraschender Fund: Käse als möglicher Schutzfaktor

Eine japanische Langzeitstudie mit fast 8.000 Seniorinnen und Senioren zeigt ein bemerkenswertes Ergebnis. Wer regelmäßig Käse aß, hatte ein geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken. Die Forschenden rechneten andere Faktoren wie Alter und Bildung heraus.

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Was steckt dahinter? Käse ist ein fermentiertes Produkt und könnte die Darmflora positiv beeinflussen. Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse könnte dies entzündungshemmend auf das Gehirn wirken. Die Wissenschaftler betonen aber: Es könnte auch sein, dass Käseesser insgesamt gesünder leben.

Bewegung trainiert direkt das Gehirn

Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein echter Booster für die grauen Zellen. Sie verbessert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Gehirns. Eine große Analyse bestätigte kürzlich: Schon Yoga oder zügiges Spazierengehen verbessern die kognitiven Fähigkeiten.

Besonders effektiv sind Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern – wie Tanzen oder aktive Videospiele. Experten empfehlen mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche. Es muss kein Hochleistungssport sein: Gartenarbeit oder Fahrradfahren reichen völlig aus.

Geistig fit bleiben: Lernen schützt das Hirn

Das Gehirn ist lernfähig – ein Leben lang. Dieses Prinzip der Neuroplastizität nutzt gezieltes kognitives Training. Eine Langzeitstudie lieferte den bisher stärksten Beweis: Spezielles Training zur Verarbeitungsgeschwindigkeit senkte das Demenzrisiko noch nach 20 Jahren um 25 Prozent.

Auch Alltagsaktivitäten halten den Geist wach: Lesen, ein Instrument lernen oder Brettspiele. Genauso wichtig ist der soziale Austausch. Kontakte zu anderen Menschen stimulieren das Gehirn und schützen vor Isolation, einem eigenen Risikofaktor für Demenz.

Gesunde Gefäße, gesundes Gehirn

Die Gesundheit der Blutgefäße ist eng mit der des Gehirns verknüpft. Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder hohe Cholesterinwerte können Durchblutungsstörungen im Kopf verursachen und so Demenz begünstigen.

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Ein gesunder Lebensstil kontrolliert diese Risiken. Ernährungsexperten empfehlen die mediterrane oder die MIND-Diät. Der Verzicht auf Rauchen und ein maßvoller Alkoholkonsum sind weitere zentrale Bausteine, um die Gefäße – und damit das Denkorgan – zu schützen.

Prävention wird zur gesellschaftlichen Aufgabe

Die klare Botschaft der Forschung führt zu einem Umdenken. Initiativen wie die Nationale Demenzstrategie wollen das Wissen über Vorsorge in der Bevölkerung verbreiten. Es ist selten zu spät, mit einem gesünderen Leben zu beginnen.

Die Zukunft liegt in personalisierten Empfehlungen, die auch die Gene berücksichtigen. Gleichzeitig muss die Gesellschaft gesunde Lebensweisen erleichtern – durch Sportangebote, gesunde Kantinen oder Programme für soziale Teilhabe im Alter. Ein großer Teil der Hirngesundheit liegt in unserer eigenen Hand.


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    Autor: Finanztrends

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