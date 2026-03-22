Porsche AG Aktie: Am absoluten Tiefpunkt ( Finanztrends)

22.03.2026, 2737 Zeichen

Ein Gewinneinbruch von 91 Prozent und die offizielle Warnung vor einer „massiven Krise“ zeichnen ein düsteres Bild beim Stuttgarter Sportwagenbauer. Die teure strategische Kehrtwende zurück zum Verbrennungsmotor fordert nun ihren Tribut. Unter dem neuen CEO Michael Leiters drohen drastische Einschnitte, die laut Arbeitnehmervertretern das Gesicht des Unternehmens fundamental verändern könnten.

Milliardengrab Strategiewechsel

Hauptverantwortlich für den beispiellosen Ertragsrückgang im Geschäftsjahr 2025 sind enorme Kosten durch die sogenannte „Verbrenner-Kehrtwende“. Die Abkehr von den ursprünglichen E-Mobilitätsplänen und die erneute Fokussierung auf Verbrennungsmotoren belasteten die Bilanz massiv. Erschwerend kamen US-Zölle hinzu, die bereits im vergangenen Frühjahr eine drastische Prognosekorrektur erzwangen und letztlich sogar den Mutterkonzern Volkswagen im dritten Quartal tief in die roten Zahlen rissen.

Diese fundamentale Schieflage spiegelt sich schonungslos an der Börse wider. Mit einem Schlusskurs von 36,30 Euro am Freitag rutschte das Papier exakt auf ein neues 52-Wochen-Tief ab und markiert damit den vorläufigen Höhepunkt einer monatelangen Talfahrt.

Radikaler Sparkurs bedroht Standorte

Um die ausufernde Kostenstruktur in den Griff zu bekommen, greift Vorstandsvorsitzender Leiters nun hart durch. Er kündigte einen weitreichenden Stellenabbau an, um die Profitabilität des Autobauers wiederherzustellen. Die Dimension dieser Pläne alarmiert die Belegschaft: Der Betriebsratsvorsitzende warnt davor, dass rechnerisch jeder vierte Arbeitsplatz an den deutschen Standorten gefährdet sein könnte. Auch der scheidende Chef Oliver Blume sprach angesichts dieser harten Einschnitte unumwunden von einer „massiven Krise“.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Porsche AG ?

Das Management richtet den Fokus nun vollständig auf interne Effizienzprogramme und die Stabilisierung der Margen. Während Wettbewerber wie Mercedes-Benz ihre Produktion aufgrund des Kostendrucks bereits verstärkt ins Ausland verlagern, muss Porsche die hohen Kosten der Modell-Neuausrichtung intern absorbieren. Die Bewältigung dieses teuren Strategiewechsels bildet die zentrale Hürde für das laufende Geschäftsjahr 2026, in dem die Führungsetage auf eine erste Stabilisierung der Lage hofft.

Anzeige

Porsche AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche AG-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Porsche AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(22.03.2026)

BSN Podcasts

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner 3 Banken Generali

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)