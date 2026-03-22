RENK Aktie: Dividende und Expansion ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
22.03.2026, 2950 Zeichen
Starke operative Signale, schwacher Kurs — bei RENK klaffen Fundamentaldaten und Börsenentwicklung derzeit weit auseinander. Der Rüstungszulieferer hat eine Dividendenerhöhung um 38 Prozent angekündigt und treibt gleichzeitig den größten Kapazitätsausbau der Unternehmensgeschichte voran.
Gewinnverdopplung trägt höhere Ausschüttung
Zur Hauptversammlung am 10. Juni 2026 schlägt der Vorstand eine Dividende von 0,58 Euro je Aktie vor — nach 0,42 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote liegt bei 40,9 Prozent. Grundlage ist ein Geschäftsjahr 2025, in dem der Nettogewinn auf 101 Millionen Euro nahezu verdoppelt wurde.
Gestützt wird das durch einen Auftragsbestand auf Allzeithoch: 6,68 Milliarden Euro, bei einem Auftragseingang von 1,57 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro.
Augsburg, Polen, Michigan
Parallel zur Ausschüttung läuft der Kapazitätsausbau auf Hochtouren. Am Stammwerk in Augsburg soll die Getriebeproduktion von zuletzt 200 bis 300 Einheiten pro Jahr auf rund 800 bis Ende 2026 steigen. CEO Alexander Sagel kündigte zudem Service- und Montagekapazitäten in Polen an — zunächst für Wartung, später auch Fertigung, um Kunden in der Ukraine und den baltischen Staaten schneller bedienen zu können.
In Nordamerika sind rund 150 Millionen US-Dollar für den Ausbau des Werks in Michigan bis 2030 vorgesehen. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Die US-Tochter hat Wartungs- und Ersatzteilverträge im Wert von über 50 Millionen US-Dollar gesichert. Insgesamt plant RENK Investitionen von bis zu 500 Millionen Euro in den nächsten vier bis fünf Jahren.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Renk?
Analysten konstruktiv, CFO kauft selbst
An der Börse spiegelt sich das bislang kaum wider. Die Aktie verlor zuletzt rund 15 Prozent innerhalb von 30 Tagen und notiert mit etwa 52 Euro deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 88,73 Euro. Der Konsens von 14 Analysten — darunter J.P. Morgan, Goldman Sachs und Deutsche Bank — sieht das durchschnittliche Kursziel bei 68,46 Euro, mit einer Spanne von 53 bis 76 Euro.
Bemerkenswert: CFO Anja Mänz-Siebje kaufte nach dem jüngsten Kursrückgang persönlich Aktien des Unternehmens.
Am 6. Mai 2026 veröffentlicht RENK den Q1-Bericht. Entscheidend wird sein, wie schnell der Rekordauftragsbestand in Umsatz und Cashflow überführt wird — und ob Exportgenehmigungen den Zeitplan nicht verzögern. Bis 2030 sollen rund 90 Prozent des Gesamtumsatzes aus dem Verteidigungssektor kommen.
Anzeige
Renk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Renk-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:
Die neusten Renk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Renk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Renk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)
» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Fin...
- Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Fin...
- Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende (...
- 21st Austria weekly - Austriacard (20/03/2026)
- Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanz...
- Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Fi...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
22.03.2026, 2950 Zeichen
Starke operative Signale, schwacher Kurs — bei RENK klaffen Fundamentaldaten und Börsenentwicklung derzeit weit auseinander. Der Rüstungszulieferer hat eine Dividendenerhöhung um 38 Prozent angekündigt und treibt gleichzeitig den größten Kapazitätsausbau der Unternehmensgeschichte voran.
Gewinnverdopplung trägt höhere Ausschüttung
Zur Hauptversammlung am 10. Juni 2026 schlägt der Vorstand eine Dividende von 0,58 Euro je Aktie vor — nach 0,42 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote liegt bei 40,9 Prozent. Grundlage ist ein Geschäftsjahr 2025, in dem der Nettogewinn auf 101 Millionen Euro nahezu verdoppelt wurde.
Gestützt wird das durch einen Auftragsbestand auf Allzeithoch: 6,68 Milliarden Euro, bei einem Auftragseingang von 1,57 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro.
Augsburg, Polen, Michigan
Parallel zur Ausschüttung läuft der Kapazitätsausbau auf Hochtouren. Am Stammwerk in Augsburg soll die Getriebeproduktion von zuletzt 200 bis 300 Einheiten pro Jahr auf rund 800 bis Ende 2026 steigen. CEO Alexander Sagel kündigte zudem Service- und Montagekapazitäten in Polen an — zunächst für Wartung, später auch Fertigung, um Kunden in der Ukraine und den baltischen Staaten schneller bedienen zu können.
In Nordamerika sind rund 150 Millionen US-Dollar für den Ausbau des Werks in Michigan bis 2030 vorgesehen. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Die US-Tochter hat Wartungs- und Ersatzteilverträge im Wert von über 50 Millionen US-Dollar gesichert. Insgesamt plant RENK Investitionen von bis zu 500 Millionen Euro in den nächsten vier bis fünf Jahren.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Renk?
Analysten konstruktiv, CFO kauft selbst
An der Börse spiegelt sich das bislang kaum wider. Die Aktie verlor zuletzt rund 15 Prozent innerhalb von 30 Tagen und notiert mit etwa 52 Euro deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 88,73 Euro. Der Konsens von 14 Analysten — darunter J.P. Morgan, Goldman Sachs und Deutsche Bank — sieht das durchschnittliche Kursziel bei 68,46 Euro, mit einer Spanne von 53 bis 76 Euro.
Bemerkenswert: CFO Anja Mänz-Siebje kaufte nach dem jüngsten Kursrückgang persönlich Aktien des Unternehmens.
Am 6. Mai 2026 veröffentlicht RENK den Q1-Bericht. Entscheidend wird sein, wie schnell der Rekordauftragsbestand in Umsatz und Cashflow überführt wird — und ob Exportgenehmigungen den Zeitplan nicht verzögern. Bis 2030 sollen rund 90 Prozent des Gesamtumsatzes aus dem Verteidigungssektor kommen.
Anzeige
Renk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Renk-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:
Die neusten Renk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Renk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Renk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)
» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Fin...
- Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Fin...
- Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende (...
- 21st Austria weekly - Austriacard (20/03/2026)
- Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanz...
- Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Fi...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung
Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co