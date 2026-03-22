SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Tesla Aktie: Startschuss für Terafab ( Finanztrends)

22.03.2026, 3069 Zeichen

Elon Musk macht Ernst bei der Transformation vom Autobauer zum KI-Konzern. Am Samstag nahm Tesla seine neue "Terafab"-Anlage in Betrieb und steigt damit direkt in die hochkomplexe Chip-Produktion ein. Das gigantische Projekt soll die Abhängigkeit von externen Zulieferern beenden und die Hardware-Basis für autonomes Fahren sowie humanoide Roboter sichern.

Milliarden-Investment in KI

Das Investitionsvolumen hat es in sich. Rund 25 Milliarden US-Dollar fließen in das Terafab-Projekt, das Logikverarbeitung, Datenspeicher und fortschrittliches Packaging unter einem Dach vereint. Eine solche vertikale Integration der Chip-Herstellung kannte man in dieser Größenordnung bisher fast nur aus Taiwan oder Südkorea. Ziel der Anlage ist es, jährlich bis zu 200 Milliarden maßgeschneiderte KI- und Speicherchips zu produzieren.

Zunächst steht der KI5-Chip im Fokus, dessen erste Kleinserien noch in diesem Jahr anlaufen sollen, bevor 2027 die Massenproduktion startet. Gleichzeitig drückt CEO Elon Musk weiter aufs Tempo. Bereits im Dezember dieses Jahres könnte das Design für die nächste Generation, den KI6-Chip, abgeschlossen sein. Diese massive Hardware-Offensive ist zwingend notwendig, um die ehrgeizigen Pläne rund um das Full Self-Driving (FSD) und die Optimus-Roboter mit der nötigen Rechenleistung zu versorgen.

Abseits des klassischen Autogeschäfts

Neben der Chip-Fertigung treibt der Konzern die Diversifizierung auch in anderen Bereichen voran. Jüngste Stellenausschreibungen deuten auf einen baldigen Markteintritt im indischen Energiespeicher-Sektor hin. Indien baut seine Kapazitäten für erneuerbare Energien massiv aus und strebt bis 2030 rund 500 Gigawatt an, was Tesla lukrative neue Einnahmequellen eröffnen könnte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla?

An der Börse spiegeln sich diese langfristigen Visionen derzeit nur bedingt wider. Die Aktie beendete die Handelswoche am Freitag mit einem Abschlag von gut drei Prozent bei 318,85 Euro und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 15 Prozent. Verantwortlich für die Zurückhaltung der Anleger ist das klassische Fahrzeuggeschäft. Während die Auslieferungen in den USA im Februar den fünften Monat in Folge sanken, sorgte zumindest der chinesische Markt mit einem dreistelligen Absatzplus beim Model Y für einen Lichtblick.

Die künftige Bewertung des Unternehmens hängt nun maßgeblich davon ab, wie schnell die neue Terafab-Anlage ihre anvisierte Startkapazität von 100.000 Wafern pro Monat erreicht. Gelingt die reibungslose Skalierung der eigenen Chip-Produktion, untermauert Tesla seinen Anspruch als dominierende KI-Plattform abseits des reinen Fahrzeugverkaufs.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #27: Kurssprung - B&C macht Semperit zum Schwergewicht im Austria 30 Private IR wikifolio

    Die B & C Holding Österreich GmbH („Bieterin“) gab eben bekannt, dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding („Semperit“) ein freiwilliges öffentliches Angebot ...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3069 Zeichen

    Elon Musk macht Ernst bei der Transformation vom Autobauer zum KI-Konzern. Am Samstag nahm Tesla seine neue "Terafab"-Anlage in Betrieb und steigt damit direkt in die hochkomplexe Chip-Produktion ein. Das gigantische Projekt soll die Abhängigkeit von externen Zulieferern beenden und die Hardware-Basis für autonomes Fahren sowie humanoide Roboter sichern.

    Milliarden-Investment in KI

    Das Investitionsvolumen hat es in sich. Rund 25 Milliarden US-Dollar fließen in das Terafab-Projekt, das Logikverarbeitung, Datenspeicher und fortschrittliches Packaging unter einem Dach vereint. Eine solche vertikale Integration der Chip-Herstellung kannte man in dieser Größenordnung bisher fast nur aus Taiwan oder Südkorea. Ziel der Anlage ist es, jährlich bis zu 200 Milliarden maßgeschneiderte KI- und Speicherchips zu produzieren.

    Zunächst steht der KI5-Chip im Fokus, dessen erste Kleinserien noch in diesem Jahr anlaufen sollen, bevor 2027 die Massenproduktion startet. Gleichzeitig drückt CEO Elon Musk weiter aufs Tempo. Bereits im Dezember dieses Jahres könnte das Design für die nächste Generation, den KI6-Chip, abgeschlossen sein. Diese massive Hardware-Offensive ist zwingend notwendig, um die ehrgeizigen Pläne rund um das Full Self-Driving (FSD) und die Optimus-Roboter mit der nötigen Rechenleistung zu versorgen.

    Abseits des klassischen Autogeschäfts

    Neben der Chip-Fertigung treibt der Konzern die Diversifizierung auch in anderen Bereichen voran. Jüngste Stellenausschreibungen deuten auf einen baldigen Markteintritt im indischen Energiespeicher-Sektor hin. Indien baut seine Kapazitäten für erneuerbare Energien massiv aus und strebt bis 2030 rund 500 Gigawatt an, was Tesla lukrative neue Einnahmequellen eröffnen könnte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tesla?

    An der Börse spiegeln sich diese langfristigen Visionen derzeit nur bedingt wider. Die Aktie beendete die Handelswoche am Freitag mit einem Abschlag von gut drei Prozent bei 318,85 Euro und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 15 Prozent. Verantwortlich für die Zurückhaltung der Anleger ist das klassische Fahrzeuggeschäft. Während die Auslieferungen in den USA im Februar den fünften Monat in Folge sanken, sorgte zumindest der chinesische Markt mit einem dreistelligen Absatzplus beim Model Y für einen Lichtblick.

    Die künftige Bewertung des Unternehmens hängt nun maßgeblich davon ab, wie schnell die neue Terafab-Anlage ihre anvisierte Startkapazität von 100.000 Wafern pro Monat erreicht. Gelingt die reibungslose Skalierung der eigenen Chip-Produktion, untermauert Tesla seinen Anspruch als dominierende KI-Plattform abseits des reinen Fahrzeugverkaufs.

    Anzeige

    Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #27: Kurssprung - B&C macht Semperit zum Schwergewicht im Austria 30 Private IR wikifolio

      Die B & C Holding Österreich GmbH („Bieterin“) gab eben bekannt, dass sie beschlossen hat, den Aktionären der Semperit Aktiengesellschaft Holding („Semperit“) ein freiwilliges öffentliches Angebot ...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de