SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Thyssenkrupp Aktie: Zeitplan unter Druck ( Finanztrends)

22.03.2026, 3575 Zeichen

Für den Industriekonzern bricht eine entscheidende Phase an. Während die Frist für die Handelstochter Materials Services in wenigen Tagen abläuft, mehren sich die Zweifel an einem rettenden Deal für die kriselnde Stahlsparte. Ein Rückzug prominenter Investoren treibt den Kurs zeitgleich auf neue Tiefststände.

Wackelnde Deals und strikte Fristen

Bis Ende März muss die Handelstochter Materials Services operative Fortschritte nachweisen. Verfehlt die Einheit mit ihren 15.000 Beschäftigten die internen Vorgaben, drohen handfeste Verzögerungen bei der geplanten Neuausrichtung des Gesamtkonzerns, die unter anderem einen Börsengang oder Verkauf vorsieht.

Parallel dazu gerät die Abspaltung der Stahlsparte ins Stocken. Das Management zweifelt zunehmend an einer Einigung mit der indischen Jindal Steel International. Knackpunkt ist offenbar die finanzielle Ausstattung der Sparte während der anhaltenden Flaute auf dem europäischen Stahlmarkt. Scheitert der Deal endgültig, fehlt Thyssenkrupp eine rasche Lösung für sein margenschwaches Sorgenkind.

Investorenskepsis und rote Zahlen

Die Unsicherheit über den Umbau hinterlässt tiefe Spuren im Chart. Mitte März reduzierte der französische Vermögensverwalter Amundi seinen Stimmrechtsanteil auf 4,92 Prozent und fiel damit unter die wichtige Meldeschwelle. Marktbeobachter werteten diesen Schritt als mangelndes Vertrauen von institutioneller Seite in die Transformationsstrategie. Die Quittung folgte prompt: Die Papiere rutschten am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 7,72 Euro ab, was das Minus seit Jahresbeginn auf über 20 Prozent ausweitet.

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die finanzielle Belastung des Umbaus. Zwar stieg das bereinigte EBIT um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro, unterm Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 334 Millionen Euro. Haupttreiber waren massive Restrukturierungskosten im Stahlbereich in Höhe von über 400 Millionen Euro.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Thyssenkrupp?

Lichtblicke bei Nucera und TKMS

Abseits der Krisenherde liefern die Tochtergesellschaften stabilisierende Nachrichten. Die Wasserstoff-Einheit Nucera glich eine jüngste Gewinnwarnung umgehend mit einem Großauftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve aus. Für eine geplante Wasserstoffanlage in Andalusien liefern die Dortmunder Elektrolyseure mit 300 Megawatt Kapazität, was zu einer deutlichen Anhebung der Prognose für den Auftragseingang führte.

Als verlässlicher Ruhepol erweist sich zudem die Marine-Sparte TKMS. Mit einem Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro und aussichtsreichen Rüstungsprojekten fungiert die Tochter als struktureller Anker für den Gesamtkonzern.

Der weitere Fahrplan für die Aktie ist klar definiert. Am 12. Mai legt Thyssenkrupp den Halbjahresbericht vor, der zwingend ein Update zum Stand der Jindal-Verhandlungen und zur operativen Leistung von Materials Services enthalten wird. Wenige Wochen später, am 1. Juni, folgt die geplante Übertragung der Anteile an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann an die Salzgitter AG. Diese Termine bilden die nächsten harten Meilensteine für die strategische Neuausrichtung.

Anzeige

Thyssenkrupp-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Thyssenkrupp-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3575 Zeichen

    Für den Industriekonzern bricht eine entscheidende Phase an. Während die Frist für die Handelstochter Materials Services in wenigen Tagen abläuft, mehren sich die Zweifel an einem rettenden Deal für die kriselnde Stahlsparte. Ein Rückzug prominenter Investoren treibt den Kurs zeitgleich auf neue Tiefststände.

    Wackelnde Deals und strikte Fristen

    Bis Ende März muss die Handelstochter Materials Services operative Fortschritte nachweisen. Verfehlt die Einheit mit ihren 15.000 Beschäftigten die internen Vorgaben, drohen handfeste Verzögerungen bei der geplanten Neuausrichtung des Gesamtkonzerns, die unter anderem einen Börsengang oder Verkauf vorsieht.

    Parallel dazu gerät die Abspaltung der Stahlsparte ins Stocken. Das Management zweifelt zunehmend an einer Einigung mit der indischen Jindal Steel International. Knackpunkt ist offenbar die finanzielle Ausstattung der Sparte während der anhaltenden Flaute auf dem europäischen Stahlmarkt. Scheitert der Deal endgültig, fehlt Thyssenkrupp eine rasche Lösung für sein margenschwaches Sorgenkind.

    Investorenskepsis und rote Zahlen

    Die Unsicherheit über den Umbau hinterlässt tiefe Spuren im Chart. Mitte März reduzierte der französische Vermögensverwalter Amundi seinen Stimmrechtsanteil auf 4,92 Prozent und fiel damit unter die wichtige Meldeschwelle. Marktbeobachter werteten diesen Schritt als mangelndes Vertrauen von institutioneller Seite in die Transformationsstrategie. Die Quittung folgte prompt: Die Papiere rutschten am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 7,72 Euro ab, was das Minus seit Jahresbeginn auf über 20 Prozent ausweitet.

    Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die finanzielle Belastung des Umbaus. Zwar stieg das bereinigte EBIT um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro, unterm Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 334 Millionen Euro. Haupttreiber waren massive Restrukturierungskosten im Stahlbereich in Höhe von über 400 Millionen Euro.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Thyssenkrupp?

    Lichtblicke bei Nucera und TKMS

    Abseits der Krisenherde liefern die Tochtergesellschaften stabilisierende Nachrichten. Die Wasserstoff-Einheit Nucera glich eine jüngste Gewinnwarnung umgehend mit einem Großauftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve aus. Für eine geplante Wasserstoffanlage in Andalusien liefern die Dortmunder Elektrolyseure mit 300 Megawatt Kapazität, was zu einer deutlichen Anhebung der Prognose für den Auftragseingang führte.

    Als verlässlicher Ruhepol erweist sich zudem die Marine-Sparte TKMS. Mit einem Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro und aussichtsreichen Rüstungsprojekten fungiert die Tochter als struktureller Anker für den Gesamtkonzern.

    Der weitere Fahrplan für die Aktie ist klar definiert. Am 12. Mai legt Thyssenkrupp den Halbjahresbericht vor, der zwingend ein Update zum Stand der Jindal-Verhandlungen und zur operativen Leistung von Materials Services enthalten wird. Wenige Wochen später, am 1. Juni, folgt die geplante Übertragung der Anteile an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann an die Salzgitter AG. Diese Termine bilden die nächsten harten Meilensteine für die strategische Neuausrichtung.

    Anzeige

    Thyssenkrupp-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten Thyssenkrupp-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de