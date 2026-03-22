Thyssenkrupp Aktie: Zeitplan unter Druck ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
22.03.2026, 3575 Zeichen
Für den Industriekonzern bricht eine entscheidende Phase an. Während die Frist für die Handelstochter Materials Services in wenigen Tagen abläuft, mehren sich die Zweifel an einem rettenden Deal für die kriselnde Stahlsparte. Ein Rückzug prominenter Investoren treibt den Kurs zeitgleich auf neue Tiefststände.
Wackelnde Deals und strikte Fristen
Bis Ende März muss die Handelstochter Materials Services operative Fortschritte nachweisen. Verfehlt die Einheit mit ihren 15.000 Beschäftigten die internen Vorgaben, drohen handfeste Verzögerungen bei der geplanten Neuausrichtung des Gesamtkonzerns, die unter anderem einen Börsengang oder Verkauf vorsieht.
Parallel dazu gerät die Abspaltung der Stahlsparte ins Stocken. Das Management zweifelt zunehmend an einer Einigung mit der indischen Jindal Steel International. Knackpunkt ist offenbar die finanzielle Ausstattung der Sparte während der anhaltenden Flaute auf dem europäischen Stahlmarkt. Scheitert der Deal endgültig, fehlt Thyssenkrupp eine rasche Lösung für sein margenschwaches Sorgenkind.
Investorenskepsis und rote Zahlen
Die Unsicherheit über den Umbau hinterlässt tiefe Spuren im Chart. Mitte März reduzierte der französische Vermögensverwalter Amundi seinen Stimmrechtsanteil auf 4,92 Prozent und fiel damit unter die wichtige Meldeschwelle. Marktbeobachter werteten diesen Schritt als mangelndes Vertrauen von institutioneller Seite in die Transformationsstrategie. Die Quittung folgte prompt: Die Papiere rutschten am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 7,72 Euro ab, was das Minus seit Jahresbeginn auf über 20 Prozent ausweitet.
Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die finanzielle Belastung des Umbaus. Zwar stieg das bereinigte EBIT um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro, unterm Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 334 Millionen Euro. Haupttreiber waren massive Restrukturierungskosten im Stahlbereich in Höhe von über 400 Millionen Euro.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Thyssenkrupp?
Lichtblicke bei Nucera und TKMS
Abseits der Krisenherde liefern die Tochtergesellschaften stabilisierende Nachrichten. Die Wasserstoff-Einheit Nucera glich eine jüngste Gewinnwarnung umgehend mit einem Großauftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve aus. Für eine geplante Wasserstoffanlage in Andalusien liefern die Dortmunder Elektrolyseure mit 300 Megawatt Kapazität, was zu einer deutlichen Anhebung der Prognose für den Auftragseingang führte.
Als verlässlicher Ruhepol erweist sich zudem die Marine-Sparte TKMS. Mit einem Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro und aussichtsreichen Rüstungsprojekten fungiert die Tochter als struktureller Anker für den Gesamtkonzern.
Der weitere Fahrplan für die Aktie ist klar definiert. Am 12. Mai legt Thyssenkrupp den Halbjahresbericht vor, der zwingend ein Update zum Stand der Jindal-Verhandlungen und zur operativen Leistung von Materials Services enthalten wird. Wenige Wochen später, am 1. Juni, folgt die geplante Übertragung der Anteile an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann an die Salzgitter AG. Diese Termine bilden die nächsten harten Meilensteine für die strategische Neuausrichtung.
Anzeige
Thyssenkrupp-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:
Die neusten Thyssenkrupp-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)
» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Fin...
- Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Fin...
- Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende (...
- 21st Austria weekly - Austriacard (20/03/2026)
- Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanz...
- Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Fi...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
22.03.2026, 3575 Zeichen
Für den Industriekonzern bricht eine entscheidende Phase an. Während die Frist für die Handelstochter Materials Services in wenigen Tagen abläuft, mehren sich die Zweifel an einem rettenden Deal für die kriselnde Stahlsparte. Ein Rückzug prominenter Investoren treibt den Kurs zeitgleich auf neue Tiefststände.
Wackelnde Deals und strikte Fristen
Bis Ende März muss die Handelstochter Materials Services operative Fortschritte nachweisen. Verfehlt die Einheit mit ihren 15.000 Beschäftigten die internen Vorgaben, drohen handfeste Verzögerungen bei der geplanten Neuausrichtung des Gesamtkonzerns, die unter anderem einen Börsengang oder Verkauf vorsieht.
Parallel dazu gerät die Abspaltung der Stahlsparte ins Stocken. Das Management zweifelt zunehmend an einer Einigung mit der indischen Jindal Steel International. Knackpunkt ist offenbar die finanzielle Ausstattung der Sparte während der anhaltenden Flaute auf dem europäischen Stahlmarkt. Scheitert der Deal endgültig, fehlt Thyssenkrupp eine rasche Lösung für sein margenschwaches Sorgenkind.
Investorenskepsis und rote Zahlen
Die Unsicherheit über den Umbau hinterlässt tiefe Spuren im Chart. Mitte März reduzierte der französische Vermögensverwalter Amundi seinen Stimmrechtsanteil auf 4,92 Prozent und fiel damit unter die wichtige Meldeschwelle. Marktbeobachter werteten diesen Schritt als mangelndes Vertrauen von institutioneller Seite in die Transformationsstrategie. Die Quittung folgte prompt: Die Papiere rutschten am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief bei 7,72 Euro ab, was das Minus seit Jahresbeginn auf über 20 Prozent ausweitet.
Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die finanzielle Belastung des Umbaus. Zwar stieg das bereinigte EBIT um zehn Prozent auf 211 Millionen Euro, unterm Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 334 Millionen Euro. Haupttreiber waren massive Restrukturierungskosten im Stahlbereich in Höhe von über 400 Millionen Euro.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Thyssenkrupp?
Lichtblicke bei Nucera und TKMS
Abseits der Krisenherde liefern die Tochtergesellschaften stabilisierende Nachrichten. Die Wasserstoff-Einheit Nucera glich eine jüngste Gewinnwarnung umgehend mit einem Großauftrag des spanischen Energieunternehmens Moeve aus. Für eine geplante Wasserstoffanlage in Andalusien liefern die Dortmunder Elektrolyseure mit 300 Megawatt Kapazität, was zu einer deutlichen Anhebung der Prognose für den Auftragseingang führte.
Als verlässlicher Ruhepol erweist sich zudem die Marine-Sparte TKMS. Mit einem Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro und aussichtsreichen Rüstungsprojekten fungiert die Tochter als struktureller Anker für den Gesamtkonzern.
Der weitere Fahrplan für die Aktie ist klar definiert. Am 12. Mai legt Thyssenkrupp den Halbjahresbericht vor, der zwingend ein Update zum Stand der Jindal-Verhandlungen und zur operativen Leistung von Materials Services enthalten wird. Wenige Wochen später, am 1. Juni, folgt die geplante Übertragung der Anteile an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann an die Salzgitter AG. Diese Termine bilden die nächsten harten Meilensteine für die strategische Neuausrichtung.
Anzeige
Thyssenkrupp-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:
Die neusten Thyssenkrupp-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)
» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)
» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)
» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)
» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)
» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...
» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Fin...
- Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Fin...
- Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende (...
- 21st Austria weekly - Austriacard (20/03/2026)
- Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanz...
- Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Fi...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published