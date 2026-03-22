Zoommed Aktie: Strategische Leere ( Finanztrends)

22.03.2026, 2298 Zeichen

Zoommed hat den Wandel zum börsennotierten Mantelunternehmen vollzogen. Nach dem Verkauf der Kerntechnologie an die KDA Group ruht das operative Geschäft vollständig. Für Anleger geht es nun primär um die Bewertung der verbliebenen Vermögenswerte und die Suche nach einer neuen Bestimmung für die Firmenhülle.

Der Weg zur Holding

Der Rückzug aus dem Sektor für E-Rezepte und klinischen Datenaustausch markiert das Ende einer Ära. Mit der Veräußerung der Plattform „ZRx Prescriber“ hat Zoommed seine Rolle als aktiver Entwickler im Gesundheitswesen aufgegeben. Das Unternehmen hält derzeit lediglich Barmittel und Wertpapiere, die als Gegenleistung für die veräußerten Patente und Technologien flossen.

An der NEX-Börse gelistet, bietet die Gesellschaft nun das klassische Bild eines „Shell-Unternehmens“. Solche Konstrukte werden oft für umgekehrte Übernahmen (Reverse Takeovers) genutzt, um privaten Firmen einen schnellen Börsengang zu ermöglichen. Alternativ könnte eine Liquidation folgen, bei der die verbliebenen Vermögenswerte an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Faktoren für den Buchwert

Ein wesentlicher Faktor für den inneren Wert bleibt die Kursentwicklung der KDA Group. Da Zoommed Anteile am Käufer hält, partizipiert das Unternehmen indirekt weiterhin an der Konsolidierung im Markt für digitale Patientenakten. Die operativen Risiken und Wachstumschancen der Technologie liegen jedoch vollständig beim neuen Eigentümer.

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Konkrete Termine für die nächste Hauptversammlung oder neue Finanzberichte stehen derzeit noch aus. Solange keine Entscheidung über eine Neuausrichtung oder die formale Auflösung fällt, bleibt die Aktie ein Spekulationsobjekt auf die künftige Verwendung des Börsenmantels. Die regulatorischen Anforderungen für die Aufrechterhaltung des Listings müssen dabei weiterhin erfüllt werden.

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(22.03.2026)

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