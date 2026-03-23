SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Energy Fuels Aktie: Margen vor dem Sprung ( Finanztrends)

23.03.2026, 3180 Zeichen

TV-Moderator Jim Cramer lenkte kürzlich mit einer öffentlichen Kaufempfehlung frische Aufmerksamkeit auf Energy Fuels. Hinter dem medialen Rückenwind verbirgt sich eine handfeste fundamentale Entwicklung. Der Uranproduzent steht 2026 vor einer signifikanten Senkung seiner Produktionskosten und einer Verdopplung der Fördermengen.

Günstiges Erz drückt die Kosten

Im Zentrum der Margenverbesserung steht die White Mesa Mühle in Utah. Durch die Verarbeitung von günstigem Erz aus der Pinyon Plain Mine sinken die Ausgaben des Unternehmens erheblich. Lagen die durchschnittlichen Bestandskosten Ende 2025 noch bei rund 43 US-Dollar pro Pfund, sollen sie im Jahresverlauf auf knapp über 30 US-Dollar fallen. Die reinen Förder- und Verarbeitungskosten für das neue Erz rangieren mit 23 bis 30 US-Dollar pro Pfund sogar im weltweiten Spitzenfeld der günstigsten Uranproduzenten.

Parallel zu den sinkenden Kosten fährt das Management die Produktion massiv hoch. Für 2026 plant Energy Fuels den Abbau von 2 bis 2,5 Millionen Pfund Uran. Analysten erwarten auf dieser Basis einen Umsatzsprung von über 123 Prozent auf rund 147 Millionen US-Dollar. Diese operativen Fortschritte spiegeln sich im Kurs wider: Auf Jahressicht verzeichnet das Papier ein Plus von beachtlichen 272 Prozent und notiert aktuell im Bereich von 14,80 Euro. Langfristige Verträge mit US-Versorgern sichern dem Unternehmen dabei bis 2032 eine Basisabnahme von über drei Millionen Pfund ab.

Verzögerungen bei der Umsatzrealisierung möglich

Ein sofortiger Geldregen ist allerdings nicht garantiert. Die tatsächliche Umsatzrealisierung in den Bilanzen könnte der steigenden Produktion zunächst hinterherhinken. Im ersten Quartal drücken noch ältere, weniger lukrative Verträge aus dem Jahr 2022 auf die Margen. Zudem behält sich das Management vor, bei schwächeren Spotmarktpreisen produziertes Uran vorerst einzulagern, anstatt es sofort zu verkaufen. Diese Flexibilität schützt zwar vor Preisdellen, verschiebt aber die sichtbare Gewinndynamik in spätere Quartale.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Energy Fuels?

Seltene Erden als zweites Standbein

Abseits des Urangeschäfts treibt das Unternehmen seine Expansion bei kritischen Mineralien voran. Für das zweite Halbjahr ist der Start der kommerziellen Produktion der schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium geplant. Um diese strategische Neuausrichtung abzurunden, stimmen die Aktionäre Ende Mai oder Anfang Juni über die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials ab. Gelingt der Abschluss dieser Transaktion noch im ersten Halbjahr, positioniert sich Energy Fuels neben dem Urangeschäft endgültig als erster kommerzieller US-Produzent für diese hochpreisigen Materialien seit vielen Jahren.

Anzeige

Energy Fuels-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Energy Fuels-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Energy Fuels-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Energy Fuels-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Energy Fuels: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
Circus SE Aktie: Stunde der Abrechnung ( Finanztrends)
Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Brenntag
    #gabb #2066
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

    Books josefchladek.com

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 3180 Zeichen

    TV-Moderator Jim Cramer lenkte kürzlich mit einer öffentlichen Kaufempfehlung frische Aufmerksamkeit auf Energy Fuels. Hinter dem medialen Rückenwind verbirgt sich eine handfeste fundamentale Entwicklung. Der Uranproduzent steht 2026 vor einer signifikanten Senkung seiner Produktionskosten und einer Verdopplung der Fördermengen.

    Günstiges Erz drückt die Kosten

    Im Zentrum der Margenverbesserung steht die White Mesa Mühle in Utah. Durch die Verarbeitung von günstigem Erz aus der Pinyon Plain Mine sinken die Ausgaben des Unternehmens erheblich. Lagen die durchschnittlichen Bestandskosten Ende 2025 noch bei rund 43 US-Dollar pro Pfund, sollen sie im Jahresverlauf auf knapp über 30 US-Dollar fallen. Die reinen Förder- und Verarbeitungskosten für das neue Erz rangieren mit 23 bis 30 US-Dollar pro Pfund sogar im weltweiten Spitzenfeld der günstigsten Uranproduzenten.

    Parallel zu den sinkenden Kosten fährt das Management die Produktion massiv hoch. Für 2026 plant Energy Fuels den Abbau von 2 bis 2,5 Millionen Pfund Uran. Analysten erwarten auf dieser Basis einen Umsatzsprung von über 123 Prozent auf rund 147 Millionen US-Dollar. Diese operativen Fortschritte spiegeln sich im Kurs wider: Auf Jahressicht verzeichnet das Papier ein Plus von beachtlichen 272 Prozent und notiert aktuell im Bereich von 14,80 Euro. Langfristige Verträge mit US-Versorgern sichern dem Unternehmen dabei bis 2032 eine Basisabnahme von über drei Millionen Pfund ab.

    Verzögerungen bei der Umsatzrealisierung möglich

    Ein sofortiger Geldregen ist allerdings nicht garantiert. Die tatsächliche Umsatzrealisierung in den Bilanzen könnte der steigenden Produktion zunächst hinterherhinken. Im ersten Quartal drücken noch ältere, weniger lukrative Verträge aus dem Jahr 2022 auf die Margen. Zudem behält sich das Management vor, bei schwächeren Spotmarktpreisen produziertes Uran vorerst einzulagern, anstatt es sofort zu verkaufen. Diese Flexibilität schützt zwar vor Preisdellen, verschiebt aber die sichtbare Gewinndynamik in spätere Quartale.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Energy Fuels?

    Seltene Erden als zweites Standbein

    Abseits des Urangeschäfts treibt das Unternehmen seine Expansion bei kritischen Mineralien voran. Für das zweite Halbjahr ist der Start der kommerziellen Produktion der schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium geplant. Um diese strategische Neuausrichtung abzurunden, stimmen die Aktionäre Ende Mai oder Anfang Juni über die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials ab. Gelingt der Abschluss dieser Transaktion noch im ersten Halbjahr, positioniert sich Energy Fuels neben dem Urangeschäft endgültig als erster kommerzieller US-Produzent für diese hochpreisigen Materialien seit vielen Jahren.

    Anzeige

    Energy Fuels-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Energy Fuels-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

    Die neusten Energy Fuels-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Energy Fuels-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Energy Fuels: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    Circus SE Aktie: Stunde der Abrechnung ( Finanztrends)
    Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Brenntag
      #gabb #2066
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de