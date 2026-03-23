Energy Fuels Aktie: Margen vor dem Sprung ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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23.03.2026, 3180 Zeichen
TV-Moderator Jim Cramer lenkte kürzlich mit einer öffentlichen Kaufempfehlung frische Aufmerksamkeit auf Energy Fuels. Hinter dem medialen Rückenwind verbirgt sich eine handfeste fundamentale Entwicklung. Der Uranproduzent steht 2026 vor einer signifikanten Senkung seiner Produktionskosten und einer Verdopplung der Fördermengen.
Günstiges Erz drückt die Kosten
Im Zentrum der Margenverbesserung steht die White Mesa Mühle in Utah. Durch die Verarbeitung von günstigem Erz aus der Pinyon Plain Mine sinken die Ausgaben des Unternehmens erheblich. Lagen die durchschnittlichen Bestandskosten Ende 2025 noch bei rund 43 US-Dollar pro Pfund, sollen sie im Jahresverlauf auf knapp über 30 US-Dollar fallen. Die reinen Förder- und Verarbeitungskosten für das neue Erz rangieren mit 23 bis 30 US-Dollar pro Pfund sogar im weltweiten Spitzenfeld der günstigsten Uranproduzenten.
Parallel zu den sinkenden Kosten fährt das Management die Produktion massiv hoch. Für 2026 plant Energy Fuels den Abbau von 2 bis 2,5 Millionen Pfund Uran. Analysten erwarten auf dieser Basis einen Umsatzsprung von über 123 Prozent auf rund 147 Millionen US-Dollar. Diese operativen Fortschritte spiegeln sich im Kurs wider: Auf Jahressicht verzeichnet das Papier ein Plus von beachtlichen 272 Prozent und notiert aktuell im Bereich von 14,80 Euro. Langfristige Verträge mit US-Versorgern sichern dem Unternehmen dabei bis 2032 eine Basisabnahme von über drei Millionen Pfund ab.
Verzögerungen bei der Umsatzrealisierung möglich
Ein sofortiger Geldregen ist allerdings nicht garantiert. Die tatsächliche Umsatzrealisierung in den Bilanzen könnte der steigenden Produktion zunächst hinterherhinken. Im ersten Quartal drücken noch ältere, weniger lukrative Verträge aus dem Jahr 2022 auf die Margen. Zudem behält sich das Management vor, bei schwächeren Spotmarktpreisen produziertes Uran vorerst einzulagern, anstatt es sofort zu verkaufen. Diese Flexibilität schützt zwar vor Preisdellen, verschiebt aber die sichtbare Gewinndynamik in spätere Quartale.
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Seltene Erden als zweites Standbein
Abseits des Urangeschäfts treibt das Unternehmen seine Expansion bei kritischen Mineralien voran. Für das zweite Halbjahr ist der Start der kommerziellen Produktion der schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium geplant. Um diese strategische Neuausrichtung abzurunden, stimmen die Aktionäre Ende Mai oder Anfang Juni über die geplante Übernahme von Australian Strategic Materials ab. Gelingt der Abschluss dieser Transaktion noch im ersten Halbjahr, positioniert sich Energy Fuels neben dem Urangeschäft endgültig als erster kommerzieller US-Produzent für diese hochpreisigen Materialien seit vielen Jahren.
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