ImmunityBio Aktie: Überverkauft trotz Meilensteinen ( Finanztrends)

23.03.2026, 3030 Zeichen

Der Kurs steht unter Druck — doch die Nachrichtenlage erzählt eine andere Geschichte. In der vergangenen Woche sicherte sich ImmunityBio die erste asiatische Zulassung für sein Kernprodukt ANKTIVA, und eine wichtige US-Leitlinie wurde erweitert. Trotzdem notiert die Aktie bei 8,47 US-Dollar in überverkauftem Terrain.

Technische Schwäche trifft fundamentale Stärke

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt aktuell bei 29,7 — ein Niveau, das technisch als Erschöpfung des Verkaufsdrucks gilt. Gleichzeitig ist der Short-Interest mit 35,41 % ungewöhnlich hoch. Diese Kombination aus starker Leerverkaufsquote und überverkauften Indikatoren kann bei anhaltend positiven Nachrichten zu erheblicher Volatilität führen.

Die fundamentale Seite liefert derweil klare Argumente. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete ImmunityBio vorläufige Produkterlöse von rund 113 Millionen US-Dollar — ein Plus von 700 % gegenüber dem Vorjahr. Das Absatzvolumen stieg um 750 %, allein im vierten Quartal flossen 38,3 Millionen US-Dollar in die Kasse.

Zulassungen und Leitlinien weiten den Markt aus

Am 20. März genehmigte die Pharmaceutical Administration Bureau in Macau ANKTIVA in Kombination mit BCG für Patienten mit BCG-refraktärem nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC). Damit ist das Mittel nun in vier Märkten zugelassen, Gespräche laufen in 34 weiteren Ländern.

Parallel dazu aktualisierte das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) seine Blasenkrebs-Leitlinien für 2026: ANKTIVA plus BCG wird nun auch für Patienten mit ausschließlich papillärer Erkrankung empfohlen — eine Indikation, die über die bestehende FDA-Zulassung hinausgeht. Da sich Kostenträger bei Erstattungsentscheidungen häufig an NCCN-Leitlinien orientieren, dürfte diese Erweiterung den kommerziellen Spielraum spürbar vergrößern.

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Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial

Das Konsensrating der Wall Street lautet „Strong Buy". Das durchschnittliche Zwölfmonatskursziel liegt bei 14,40 US-Dollar, die Spanne reicht von 11,00 bis 23,00 US-Dollar — was einem Aufwärtspotenzial von rund 70 % bis 170 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Der nächste konkrete Katalysator ist die FDA-Prüfung des ergänzenden Biologics-License-Antrags (sBLA) für ANKTIVA in der papillären NMIBC-Indikation. Die Behörde bestätigte am 9. März den Eingang der überarbeiteten Einreichung, die aktualisierte Langzeitdaten zur Wirksamkeit und zum Blasenerhalt enthält. Ein FDA-Bescheid würde die Zulassung auf genau jene Patientengruppe ausdehnen, die die NCCN-Leitlinien bereits einschließen.

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(23.03.2026)

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