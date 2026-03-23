Netflix Aktie: Der Milliarden-Spagat ( Finanztrends)

23.03.2026, 3143 Zeichen

Nach dem geplatzten Übernahmeversuch von Warner Bros. Discovery richtet sich der Blick bei Netflix wieder auf das Kerngeschäft. Wenn der Streaming-Gigant im April seine Quartalszahlen vorlegt, zählen für Investoren keine Fusionsfantasien mehr. Stattdessen rücken fundamentale Metriken wie Werbeeinnahmen, Content-Kosten und Aktienrückkäufe in den Vordergrund.

Werbesparte als neuer Wachstumsmotor

Das werbefinanzierte Abo-Modell entwickelt sich zunehmend zu einer zentralen Säule der Bilanz. Im vergangenen Jahr trug dieses Segment rund 1,5 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei. Für 2026 erwarten Experten eine Verdopplung auf drei Milliarden Dollar, was etwa sechs Prozent der Gesamterlöse entsprechen würde. Ein überdurchschnittliches Wachstum in diesem Bereich würde beweisen, dass der Konzern seine Einnahmequellen abseits reiner Preiserhöhungen erfolgreich diversifiziert.

Gleichzeitig drückt eine beachtliche Investitionsoffensive auf die Profitabilität. Netflix plant in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar für neue Inhalte ein. Da ein Großteil dieser Summe bereits im ersten Halbjahr abfließt, dürfte das operative Ergebnis zunächst unter Druck geraten. Die vom Management ausgegebene Margen-Prognose von 31,5 Prozent für 2026 blieb bereits hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Kurzfristig sorgt diese Diskrepanz zwischen teuren Produktionen und Renditezielen für Diskussionsstoff am Markt.

Milliarden-Rückkäufe stützen den Kurs

Finanzielle Rückendeckung liefert der starke freie Cashflow, der für 2026 auf rund 11 Milliarden Dollar geschätzt wird. Diese Mittel finanzieren nicht nur neue Serien und Live-Events, sondern fließen auch direkt an die Aktionäre zurück. Nachdem die Pläne für eine Mega-Fusion vom Tisch sind, hat Netflix Ende Februar sein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 15 Milliarden Dollar wieder aufgenommen. Diese Maßnahme bietet dem Aktienkurs im weiteren Jahresverlauf eine spürbare Unterstützung.

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Abseits der großen Zahlen sorgte am Wochenende eine Personalie für Klarheit. Der Content-Deal mit Prinz Harry und Meghan Markle bleibt bestehen. Auch wenn sich Netflix aus dem Einzelhandelsprojekt der Herzogin zurückzieht, befinden sich weiterhin gemeinsame Filme und Dokumentationen in der Entwicklung.

Am 16. April wird das Management die Bücher für das erste Quartal öffnen. Analysten sehen den fairen Wert der Papiere derzeit mehrheitlich in einer Spanne zwischen 112 und 120 US-Dollar. Ob die Aktie von ihrem aktuellen Niveau bei rund 92 Dollar zu diesen Zielen aufschließen kann, hängt maßgeblich davon ab, wie gut das Unternehmen das geplante Umsatzwachstum von 14 Prozent mit der strikten Kostenkontrolle in Einklang bringt.

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(23.03.2026)

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