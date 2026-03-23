Niederrhein: Immobilienmarkt knackt Milliardengrenze ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
23.03.2026, 4338 Zeichen
Der Immobilienmarkt am Niederrhein boomt. Im ersten Quartal 2026 setzte die Region über eine Milliarde Euro um – ein Plus von 14 Prozent. Besonders das Luxussegment zieht wohlhabende Käufer an.
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Angesichts steigender Marktwerte und Immobilieninvestitionen am Niederrhein sollten Vermieter prüfen, ob ihre aktuellen Mietpreise noch den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Milliardenumsatz trotz hoher Zinsen
Die Zahlen des Gutachterausschusses für den Rhein-Kreis Neuss sind eindeutig: Der Gesamtumsatz kletterte auf 1,06 Milliarden Euro. Noch deutlicher stieg die Zahl der Transaktionen – sie legte um elf Prozent zu. Damit scheint die Käuferzurückhaltung der Vorjahre überwunden.
Vor allem unbebaute Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau sind gefragt. Hier verzeichnet der Markt ebenfalls ein Umsatzplus von 14 Prozent. Orte wie Grevenbroich oder Korschenbroich profitieren von dieser Nachfrage, die sich bereits in steigenden Bodenrichtwerten niederschlägt.
Luxus bleibt stabil, Nachhaltigkeit wird Pflicht
In absoluten Top-Lagen wie Meerbusch oder Kaarst bewegen sich die Preise dagegen seitwärts. Der Grund ist nicht mangelndes Interesse, sondern ein extrem knappes Angebot. Meerbusch bleibt die erste Adresse für Millionäre aus dem benachbarten Düsseldorf.
Doch die Spielregeln im Luxussegment ändern sich. Nachhaltigkeit ist 2026 kein Extra mehr, sondern ein entscheidender Wertfaktor. Immobilien, die den neuen energetischen Standards entsprechen, erzielen deutliche Aufschläge. Unrenovierte Objekte stehen dagegen unter Druck, da Käufer die hohen Sanierungskosten einkalkulieren.
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Besonders bei energetisch sanierten Objekten mit hohem Wertpotenzial ist eine rechtssichere Gestaltung der Mietverhältnisse entscheidend für die Rendite. Sichern Sie sich die geprüfte Vorlage für Mieterhöhungen und vermeiden Sie kostspielige Formfehler bei der Anpassung Ihrer Mieteinnahmen. So setzen Sie Ihre Mieterhöhung 100 % rechtssicher durch
Infrastruktur zieht Investoren an
Was macht die Region so attraktiv? Ein wesentlicher Faktor ist die exzellente Infrastruktur. Der Airport Weeze verzeichnete 2025 fast zwei Millionen Fluggäste und erwartet weiteres Wachstum. Diese internationale Anbindung ist ein starkes Argument für globale Geschäftsleute.
Parallel entstehen neue, exklusive Wohnquartiere. In Mönchengladbach entwickelt sich das ehemalige REME-Gelände mit rund 500 Wohneinheiten. Auch in Wesel und Voerde entstehen Projekte, die gezielt anspruchsvolle Eigennutzer ansprechen.
Warum boomt der Niederrhein?
Im Vergleich zu Top-Metropolen wie München erwies sich der Niederrhein als erstaunlich stabil. Während A-Städte teils deutliche Preiskorrekturen hinnehmen mussten, blieben die Werte hier weitgehend konstant. Experten sehen einen klaren Grund: Die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern nähern sich wieder an.
Zudem haben sich die Finanzierungskonditionen bei etwa 3,5 bis 4,5 Prozent stabilisiert. Das gibt Planungssicherheit. Für die zahlungskräftige Zielgruppe der Millionäre ist die Immobilie wieder ein langfristiger Anker im Portfolio.
Flucht in die Qualität
Das bestimmende Thema 2026 ist der "Flight to Quality". Käufer zahlen für erstklassige Lagen und hochwertige Ausstattung Spitzenpreise. Durchschnittsobjekte bleiben dagegen länger am Markt. Diese Spaltung führt dazu, dass das Luxussegment fast entkoppelt vom Rest agiert.
Die Region profitiert von einer starken Wirtschaftsbasis in Logistik und Chemie. Internationale Konzerne und ausländische Direktinvestitionen sorgen für stetigen Zuzug einkommensstarker Haushalte. Sie stützen den Markt für Premium-Immobilien.
Zukunft gehört den ESG-konformen Objekten
Für die kommenden Monate erwarten Branchenkenner eine weitere Segmentierung. Die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie bis Mai 2026 wird den Markt spalten. Objekte, die bereits heute als "ESG-konform" gelten, dürften ihren Wort weiter steigern.
Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands wird zur größten Herausforderung – und gleichzeitig zur Chance für den Werterhalt. Der Niederrhein hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Hier gibt es "noch Platz", ein Gut, das in den angrenzenden Metropolen längst erschöpft ist.
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