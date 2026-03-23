SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Niederrhein: Immobilienmarkt knackt Milliardengrenze ( Finanztrends)

23.03.2026, 4338 Zeichen

Der Immobilienmarkt am Niederrhein boomt. Im ersten Quartal 2026 setzte die Region über eine Milliarde Euro um – ein Plus von 14 Prozent. Besonders das Luxussegment zieht wohlhabende Käufer an.

Anzeige

Angesichts steigender Marktwerte und Immobilieninvestitionen am Niederrhein sollten Vermieter prüfen, ob ihre aktuellen Mietpreise noch den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

Milliardenumsatz trotz hoher Zinsen

Die Zahlen des Gutachterausschusses für den Rhein-Kreis Neuss sind eindeutig: Der Gesamtumsatz kletterte auf 1,06 Milliarden Euro. Noch deutlicher stieg die Zahl der Transaktionen – sie legte um elf Prozent zu. Damit scheint die Käuferzurückhaltung der Vorjahre überwunden.

Vor allem unbebaute Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau sind gefragt. Hier verzeichnet der Markt ebenfalls ein Umsatzplus von 14 Prozent. Orte wie Grevenbroich oder Korschenbroich profitieren von dieser Nachfrage, die sich bereits in steigenden Bodenrichtwerten niederschlägt.

Luxus bleibt stabil, Nachhaltigkeit wird Pflicht

In absoluten Top-Lagen wie Meerbusch oder Kaarst bewegen sich die Preise dagegen seitwärts. Der Grund ist nicht mangelndes Interesse, sondern ein extrem knappes Angebot. Meerbusch bleibt die erste Adresse für Millionäre aus dem benachbarten Düsseldorf.

Doch die Spielregeln im Luxussegment ändern sich. Nachhaltigkeit ist 2026 kein Extra mehr, sondern ein entscheidender Wertfaktor. Immobilien, die den neuen energetischen Standards entsprechen, erzielen deutliche Aufschläge. Unrenovierte Objekte stehen dagegen unter Druck, da Käufer die hohen Sanierungskosten einkalkulieren.

Anzeige

Besonders bei energetisch sanierten Objekten mit hohem Wertpotenzial ist eine rechtssichere Gestaltung der Mietverhältnisse entscheidend für die Rendite. Sichern Sie sich die geprüfte Vorlage für Mieterhöhungen und vermeiden Sie kostspielige Formfehler bei der Anpassung Ihrer Mieteinnahmen. So setzen Sie Ihre Mieterhöhung 100 % rechtssicher durch

Infrastruktur zieht Investoren an

Was macht die Region so attraktiv? Ein wesentlicher Faktor ist die exzellente Infrastruktur. Der Airport Weeze verzeichnete 2025 fast zwei Millionen Fluggäste und erwartet weiteres Wachstum. Diese internationale Anbindung ist ein starkes Argument für globale Geschäftsleute.

Parallel entstehen neue, exklusive Wohnquartiere. In Mönchengladbach entwickelt sich das ehemalige REME-Gelände mit rund 500 Wohneinheiten. Auch in Wesel und Voerde entstehen Projekte, die gezielt anspruchsvolle Eigennutzer ansprechen.

Warum boomt der Niederrhein?

Im Vergleich zu Top-Metropolen wie München erwies sich der Niederrhein als erstaunlich stabil. Während A-Städte teils deutliche Preiskorrekturen hinnehmen mussten, blieben die Werte hier weitgehend konstant. Experten sehen einen klaren Grund: Die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern nähern sich wieder an.

Zudem haben sich die Finanzierungskonditionen bei etwa 3,5 bis 4,5 Prozent stabilisiert. Das gibt Planungssicherheit. Für die zahlungskräftige Zielgruppe der Millionäre ist die Immobilie wieder ein langfristiger Anker im Portfolio.

Flucht in die Qualität

Das bestimmende Thema 2026 ist der "Flight to Quality". Käufer zahlen für erstklassige Lagen und hochwertige Ausstattung Spitzenpreise. Durchschnittsobjekte bleiben dagegen länger am Markt. Diese Spaltung führt dazu, dass das Luxussegment fast entkoppelt vom Rest agiert.

Die Region profitiert von einer starken Wirtschaftsbasis in Logistik und Chemie. Internationale Konzerne und ausländische Direktinvestitionen sorgen für stetigen Zuzug einkommensstarker Haushalte. Sie stützen den Markt für Premium-Immobilien.

Zukunft gehört den ESG-konformen Objekten

Für die kommenden Monate erwarten Branchenkenner eine weitere Segmentierung. Die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie bis Mai 2026 wird den Markt spalten. Objekte, die bereits heute als "ESG-konform" gelten, dürften ihren Wort weiter steigern.

Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands wird zur größten Herausforderung – und gleichzeitig zur Chance für den Werterhalt. Der Niederrhein hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Hier gibt es "noch Platz", ein Gut, das in den angrenzenden Metropolen längst erschöpft ist.


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Brenntag
    #gabb #2066
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

    Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 4338 Zeichen

    Der Immobilienmarkt am Niederrhein boomt. Im ersten Quartal 2026 setzte die Region über eine Milliarde Euro um – ein Plus von 14 Prozent. Besonders das Luxussegment zieht wohlhabende Käufer an.

    Anzeige

    Angesichts steigender Marktwerte und Immobilieninvestitionen am Niederrhein sollten Vermieter prüfen, ob ihre aktuellen Mietpreise noch den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

    Milliardenumsatz trotz hoher Zinsen

    Die Zahlen des Gutachterausschusses für den Rhein-Kreis Neuss sind eindeutig: Der Gesamtumsatz kletterte auf 1,06 Milliarden Euro. Noch deutlicher stieg die Zahl der Transaktionen – sie legte um elf Prozent zu. Damit scheint die Käuferzurückhaltung der Vorjahre überwunden.

    Vor allem unbebaute Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau sind gefragt. Hier verzeichnet der Markt ebenfalls ein Umsatzplus von 14 Prozent. Orte wie Grevenbroich oder Korschenbroich profitieren von dieser Nachfrage, die sich bereits in steigenden Bodenrichtwerten niederschlägt.

    Luxus bleibt stabil, Nachhaltigkeit wird Pflicht

    In absoluten Top-Lagen wie Meerbusch oder Kaarst bewegen sich die Preise dagegen seitwärts. Der Grund ist nicht mangelndes Interesse, sondern ein extrem knappes Angebot. Meerbusch bleibt die erste Adresse für Millionäre aus dem benachbarten Düsseldorf.

    Doch die Spielregeln im Luxussegment ändern sich. Nachhaltigkeit ist 2026 kein Extra mehr, sondern ein entscheidender Wertfaktor. Immobilien, die den neuen energetischen Standards entsprechen, erzielen deutliche Aufschläge. Unrenovierte Objekte stehen dagegen unter Druck, da Käufer die hohen Sanierungskosten einkalkulieren.

    Anzeige

    Besonders bei energetisch sanierten Objekten mit hohem Wertpotenzial ist eine rechtssichere Gestaltung der Mietverhältnisse entscheidend für die Rendite. Sichern Sie sich die geprüfte Vorlage für Mieterhöhungen und vermeiden Sie kostspielige Formfehler bei der Anpassung Ihrer Mieteinnahmen. So setzen Sie Ihre Mieterhöhung 100 % rechtssicher durch

    Infrastruktur zieht Investoren an

    Was macht die Region so attraktiv? Ein wesentlicher Faktor ist die exzellente Infrastruktur. Der Airport Weeze verzeichnete 2025 fast zwei Millionen Fluggäste und erwartet weiteres Wachstum. Diese internationale Anbindung ist ein starkes Argument für globale Geschäftsleute.

    Parallel entstehen neue, exklusive Wohnquartiere. In Mönchengladbach entwickelt sich das ehemalige REME-Gelände mit rund 500 Wohneinheiten. Auch in Wesel und Voerde entstehen Projekte, die gezielt anspruchsvolle Eigennutzer ansprechen.

    Warum boomt der Niederrhein?

    Im Vergleich zu Top-Metropolen wie München erwies sich der Niederrhein als erstaunlich stabil. Während A-Städte teils deutliche Preiskorrekturen hinnehmen mussten, blieben die Werte hier weitgehend konstant. Experten sehen einen klaren Grund: Die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern nähern sich wieder an.

    Zudem haben sich die Finanzierungskonditionen bei etwa 3,5 bis 4,5 Prozent stabilisiert. Das gibt Planungssicherheit. Für die zahlungskräftige Zielgruppe der Millionäre ist die Immobilie wieder ein langfristiger Anker im Portfolio.

    Flucht in die Qualität

    Das bestimmende Thema 2026 ist der "Flight to Quality". Käufer zahlen für erstklassige Lagen und hochwertige Ausstattung Spitzenpreise. Durchschnittsobjekte bleiben dagegen länger am Markt. Diese Spaltung führt dazu, dass das Luxussegment fast entkoppelt vom Rest agiert.

    Die Region profitiert von einer starken Wirtschaftsbasis in Logistik und Chemie. Internationale Konzerne und ausländische Direktinvestitionen sorgen für stetigen Zuzug einkommensstarker Haushalte. Sie stützen den Markt für Premium-Immobilien.

    Zukunft gehört den ESG-konformen Objekten

    Für die kommenden Monate erwarten Branchenkenner eine weitere Segmentierung. Die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie bis Mai 2026 wird den Markt spalten. Objekte, die bereits heute als "ESG-konform" gelten, dürften ihren Wort weiter steigern.

    Die Dekarbonisierung des Gebäudebestands wird zur größten Herausforderung – und gleichzeitig zur Chance für den Werterhalt. Der Niederrhein hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Hier gibt es "noch Platz", ein Gut, das in den angrenzenden Metropolen längst erschöpft ist.


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    UBM
    Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
    Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Brenntag
      #gabb #2066
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

      Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de