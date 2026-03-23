Studie: Bewegung lindert Arthrose-Schmerzen oft nur minimal ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
23.03.2026, 2881 Zeichen
Eine neue Meta-Analyse zeigt, dass Bewegung bei Arthrose oft nur geringe oder kurzfristige Schmerzlinderung bringt. Besonders bei Hüftarthrose fielen die Effekte kaum messbar aus. Die im Fachjournal „RMD Open“ veröffentlichte Studie analysierte Daten von über 12.000 Patienten.
Trotzdem bleibt Bewegung ein Grundpfeiler der Therapie. Experten warnen davor, die Studie falsch zu interpretieren. Körperliche Aktivität sei sicher für die Gelenke und biete zahlreiche andere gesundheitliche Vorteile.
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Wenn herkömmliche Bewegung an ihre Grenzen stößt, können gezielte Impulse helfen, Arthrose-Schmerzen im Alltag schnell zu lindern. Dieser kostenlose SOS-Guide zeigt Ihnen die wichtigsten Druckpunkte für Knie, Hüfte und Finger in einer bebilderten Anleitung. Kostenlosen Ratgeber für Arthrose-Hilfe herunterladen
Leitlinien halten an Bewegung als Kern fest
Aktuelle medizinische Leitlinien behalten ihre Gültigkeit. Sie setzen weiterhin auf Bewegung und Gewichtsreduktion als Kernsäulen der Arthrose-Behandlung. Die physiologische Logik ist eindeutig: Bewegung versorgt den Knorpel mit Nährstoffen und eine starke Muskulatur stabilisiert das Gelenk.
Eine Gewichtsabnahme von nur fünf Prozent kann Knie und Hüfte bereits signifikant entlasten. Die Herausforderung liegt nun in der Präzision.
Der Fokus liegt auf individualisiertem Training
Die neuen Erkenntnisse fordern gezieltere Ansätze. Es geht darum, Übungen zu finden, die stabilisieren, ohne die Gelenke zu reizen. Sportwissenschaftler betonen die Schlüsselrolle der Hüftmuskulatur für gesunde Knie.
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Ein effektiver Muskelaufbau ist gerade bei Gelenkbeschwerden entscheidend, um die Belastung optimal zu verteilen. Orthopäde Prof. Dr. med. Wessinghage hat dafür 17 einfache 3-Minuten-Übungen entwickelt, die Sie ohne großen Aufwand direkt zu Hause umsetzen können. 17 Übungen für schnelle Entlastung gratis sichern
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Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist das PNF-Training. Eine aktuelle Meta-Analyse zeigt, dass es größere Verbesserungen bei Schmerz und Beweglichkeit bringen kann.
Was bedeutet das für Betroffene?
Die Studie fordert eine realistische Neubewertung der Erwartungen. Arthrose erfordert multimodale Therapieansätze. Dazu gehören gezieltes Training, Ernährungsanpassung und Gewichtsmanagement.
Leitlinien rücken die Eigenverantwortung der Patienten in den Mittelpunkt. Die Empfehlung lautet: lebenslange aktive Bewegung innerhalb der persönlichen Grenzen, idealerweise unter professioneller Anleitung.
Die Forschung zeigt, dass Verbesserungen von Kraft und Balance auch bei Hochbetagten durch Training möglich sind. Die Botschaft ist klar: Bewegen – aber richtig und individuell abgestimmt.
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