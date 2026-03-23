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Take-Two Aktie: Preise und Werbung geklärt ( Finanztrends)

23.03.2026, 2229 Zeichen

Kurz vor dem Ende des Geschäftsjahres 2026 hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick wichtige Fragen zur Monetarisierungsstrategie beantwortet — und damit Spekulationen über mögliche Preiserhöhungen oder Werbeeinblendungen in GTA VI vorerst beendet.

Was für GTA VI gilt

Der Preis für die Premium-Konsolenversion von Grand Theft Auto VI soll zwischen 70 und 80 US-Dollar liegen — also im üblichen AAA-Rahmen, ohne außergewöhnliche Aufschläge. Zugleich schloss Zelnick sogenannte „intrusive" oder „interstitielle" Werbung in bezahlten Titeln klar aus. Wer für ein Spiel bereits einen hohen Preis bezahlt habe, solle nicht zusätzlich mit erzwungenen Werbeunterbrechungen konfrontiert werden.

Kontextuelle Werbung bleibt davon unberührt. Markenplatzierungen in Stadionumgebungen — wie sie etwa in NBA 2K vorkommen — sollen weiterhin möglich sein. Die Grenze zieht das Unternehmen beim Eingriff in das eigentliche Spielerlebnis.

Analysten und Bewertung

Unter den 19 Analysten, die den Titel aktuell beobachten, lautet der Konsens „Moderate Buy". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 284 US-Dollar. Discounted-Cash-Flow-Modelle schätzen den inneren Wert der Aktie auf 207 bis 214 US-Dollar — was nahe am aktuellen Kursniveau liegt.

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Für das am 31. März endende Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Konsens einen Gewinn von 3,91 US-Dollar je Aktie. Dieser Wert wurde in den vergangenen 60 Tagen von 13 Analysten nach oben revidiert, gestützt durch stabile Einnahmen aus Live-Service-Titeln und den WWE-2K-Launch im März.

Das eigentliche Gewicht liegt auf dem Folgejahr: Mit dem Konsolenstart von GTA VI am 19. November 2026 und einer PC-Version, die für Ende 2027 geplant ist, rechnet das Management für das Geschäftsjahr 2027 mit Rekord-Netzbuchungen.

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(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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