Börsepeople im Podcast S24/24: Harald Weygand

08.05.2026, 1719 Zeichen

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Harald Weygand ist Mitbegründer der seit einigen Jahren börsenotierten stock3 AG und einer der bekanntesten Charttechniker im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen über die Geschichte des Mediums, über Godmode Trader, über Guidants, Börse Go, den Börsegang, weiters über unseren gemeinsamen YouTube-Auftritt zu Österreich unlängst mit BNP Paribas, über Robert Abend, prozyklisches Breakout-Trading, Pattern-Trading, Makro-Trades, Intermarketanalyse, Futures sowie AC20. Hat extrem viel Spass gemacht, solche Gesprächspartner gibt es in Österreich nicht.



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Börsepeople Robert Abend: https://audio-cd.at/page/podcast/5640/

Rendezvous mit Harry Österreich: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU

Melanie`s Einspieler Deutschland: https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/projekt/postareal-leonberg/

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Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(08.05.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR

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1. https://open.spotify.com/episode/7lwE7jukGmwYZeIVTgAO4D Börsepeople im Podcast S24/24: Harald Weygand - Harald Weygand ist Mitbegründer der seit einigen Jahren börsenotierten stock3 AG und einer der bekanntersten Charttechniker im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen über die Geschichte des Mediums, über Godmode Trader, über Guidants, Börse Go, den Börsegang, weiters über unseren gemeinsamen YouTube-Auftritt zu Österreich unlängst mit BNP Paribas, über Robert Abend, prozyklisches Breakout-Trading, Pattern-Trading, Makro-Trades, Intermarketanalyse, Futures sowie AC20. Hat extrem viel Spass gemacht, solche Gesprächspartner gibt es in Österreich nicht.



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Börsepeople Robert Abend: https://audio-cd.at/page/podcast/5640/

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