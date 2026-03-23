Valterra Platinum Aktie: Neue Ära ( Finanztrends)

23.03.2026, 2552 Zeichen

Valterra Platinum navigiert nach der Abspaltung von Anglo American im Jahr 2025 nun als vollständig eigenständiges Unternehmen. Trotz einer beeindruckenden Gewinnverdopplung im vergangenen Geschäftsjahr bleibt die Lage an der Börse angespannt. Investoren suchen derzeit nach Belegen, dass der Platinproduzent seine ehrgeizigen Produktionsziele auch ohne die Unterstützung des ehemaligen Mutterkonzerns erreichen kann.

Rekord-Abspaltung abgeschlossen

Der Weg in die Unabhängigkeit wurde im September 2025 mit einem historischen Deal besiegelt. Anglo American verkaufte seinen verbliebenen Anteil von 19,9 Prozent in der bisher größten Aktienplatzierung an der Johannesburger Börse. Dieser Schritt ermöglicht es Valterra, sich voll auf das Kerngeschäft mit Platingruppenmetallen (PGM) zu konzentrieren, während sich der ehemalige Mutterkonzern strategisch auf Kupfer und Eisenerz fokussiert.

Operative Ziele im Fokus

Finanziell steht das Unternehmen auf einem soliden Fundament. Der Vorsteuergewinn für das Jahr 2025 konnte mehr als verdoppelt werden. Dennoch geriet der Kurs zuletzt unter Druck und verlor heute rund zehn Prozent auf 57,60 Euro. Marktteilnehmer bewerten dies als Reaktion auf die allgemeine Unsicherheit im Rohstoffsektor, da die Aktie aktuell deutlich unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt notiert.

Für das laufende Jahr plant das Management eine Produktion von 3,0 bis 3,4 Millionen Unzen. Diese Vorgabe gilt als entscheidender Gradmesser für die operative Effizienz der neuen Struktur.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Anglo American Platinum ?

23. April 2026: Veröffentlichung des Produktionsberichts für das erste Quartal

Die langfristige Bewertung von Valterra hängt stark von der industriellen Nachfrage ab. Platingruppenmetalle sind essenziell für die Abgasreinigung in der Automobilindustrie und spielen eine wachsende Rolle in der Wasserstofftechnologie. Der kommende Bericht am 23. April liefert die notwendigen Daten, um zu beurteilen, ob das Unternehmen das geplante Produktionstempo im ersten Quartal halten konnte.

Anzeige

Anglo American Platinum-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Anglo American Platinum-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Anglo American Platinum-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Anglo American Platinum-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Anglo American Platinum: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner Porr

Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)