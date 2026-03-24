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BAFA beschleunigt Rüstungsexporte mit neuer Generalgenehmigung ( Finanztrends)

24.03.2026, 4265 Zeichen

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) setzt seinen Modernisierungskurs entschlossen fort. Ab sofort gelten vereinfachte Regeln für die Lieferung deutscher Luft- und Marineabwehrsysteme an strategische Partner. Diese gezielte Lockerung ist Teil des umfassenden „5. Maßnahmenpakets zur Exportkontrolle“ und soll schnelle Reaktionen in einer volatilen Sicherheitslage ermöglichen.

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Neue „Fast-Track“-Regelung für Verteidigungslieferungen

Kern der aktuellen Beschleunigung ist eine neue, befristete Allgemeingenehmigung (AGG), die seit dem 20. März 2026 in Kraft ist. Sie erleichtert den Export von Rüstungsgütern zur Luft- und Seeverteidigung in ausgewählte Staaten. Konkret profitieren Unternehmen bei Lieferungen nach Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Ukraine.

Der große Vorteil: Der oft langwierige Einzelgenehmigungsantrag entfällt. Stattdessen genügt eine Registrierung beim BAFA. „Diese risikoorientierte Entlastung ist ein klares Signal“, analysiert ein Exportkontroll-Experte. „Die Bundesregierung priorisiert Geschwindigkeit für defensive Rüstungsgüter.“ Die Allgemeingenehmigung gilt zunächst bis zum 15. September 2026 und unterliegt strenger Meldeauflagen.

Digitalisierung und neue EU-weite Spielregeln

Das Maßnahmenpaket, dessen Hauptteile bereits am 1. Februar 2026 in Kraft traten, geht weit über diese eine Genehmigung hinaus. Es modernisiert den Genehmigungsrahmen für das digitale Zeitalter.

Ein Meilenstein ist die neue AGG Nr. 45. Sie regelt erstmals den nicht-sensiblen elektronischen Transfer von Software und Technologie innerhalb der Rüstungsbranche. Erlaubt ist nun die Nutzung von BSI-C5-zertifizierten EU-Servern – eine Grundvoraussetzung für sichere Cloud-Projekte. Zudem fördert die neue AGG Nr. 46 Exporte im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds (EVD) und treibt so die europäische Rüstungsintegration voran.

„Die strukturellen Reformen sind mindestens so wichtig wie die neuen Genehmigungen“, betont ein Branchenkenner. Das BAFA erhält mehr eigenständige Entscheidungsbefugnisse bei Routinefällen. Das verkürzt die Abstimmungsprozesse zwischen den Ministerien erheblich.

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Wettbewerbsfähigkeit im Fokus

Der Reformdruck speist sich aus der deutschen Wachstumsinitiative und der angespannten Sicherheitslage. Die bisherigen langen Genehmigungsverfahren wurden zunehmend als Wettbewerbsnachteil für die deutsche Hochtechnologie- und Verteidigungsindustrie gesehen.

Das BAFA reagiert auch auf internationale Deregulierung. So wurde die AGG Nr. 17 aktualisiert, um bestimmte Dauerstrichlaser einzubeziehen, die Ende 2025 von den strengen Wassenaar-Listen gestrichen wurden. Deutschland setzt diese Lockerung damit früher um als die geplante EU-Dual-Use-Verordnung es vorschreiben wird. Ein proaktiver Schritt, um die Technologieführerschaft des Mittelstands zu stützen.

Pilotphase mit Ausblick auf Dauerlösung

Die befristete Genehmigung für die Golfstaaten und die Ukraine dient als Pilotprojekt. Bleiben die Compliance-Meldungen der Unternehmen ohne Zwischenfälle, könnte der „Fast-Track“ verlängert oder sogar dauerhaft etabliert werden.

Bereits am 31. März 2026 stehen mit den AGG Nr. 13 und 21 weitere wichtige Genehmigungen zur Überprüfung an. Dieser rollierende Update-Zyklus soll Agilität garantieren. Für das restliche Jahr 2026 plant das BAFA weitere Digitalisierungsschritte, unter anderem den Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Klassifizierung komplexer Dual-Use-Güter. Das Zeitalter der rein manuellen Prüfung neigt sich dem Ende zu.


(24.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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