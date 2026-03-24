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PayPal Aktie: Venmo wird grenzenlos ( Finanztrends)

24.03.2026, 3236 Zeichen

Jahrelang war die beliebte Bezahl-App Venmo streng auf den US-Markt beschränkt. Nun öffnet PayPal sein Ökosystem und vernetzt den Dienst erstmals mit hunderten Millionen Nutzern weltweit. Der strategische Schritt fällt genau in die Anfangszeit des neuen CEOs Enrique Lores, der damit einen wichtigen Wachstumsimpuls gegen die anhaltende Kursschwäche setzen will.

Ein globales Netzwerk entsteht

Am Montag gab das Unternehmen bekannt, dass Venmo-Nutzer ab sofort grenzüberschreitend Geld an PayPal-Konten in 90 Märkten senden können. Für die Transaktion reicht eine einfache Telefonnummer, komplexe Kontodaten entfallen komplett. Um die internationale Adaption zügig voranzutreiben, streicht der Zahlungsdienstleister bis zum 24. August 2026 sämtliche Gebühren für diese Überweisungen.

Das Management reagiert mit der Öffnung auf ein klares Bedürfnis der jüngeren Zielgruppe. Laut internen Umfragen wechseln fast die Hälfte der Nutzer regelmäßig die App oder laden neue Anwendungen herunter, nur um Schulden im internationalen Freundeskreis zu begleichen. Gerade bei der Generation Z, die überdurchschnittlich oft Geld ins Ausland sendet, schließt die Integration eine lukrative Lücke im bisher fragmentierten Markt.

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Frischer Wind in der Chefetage

Die Umsetzung dieses Meilensteins liegt in den Händen von Enrique Lores. Der ehemalige HP-Chef hat erst in diesem Monat den Posten des CEOs von Alex Chriss übernommen und liefert nun ein Projekt aus, das sein Vorgänger bereits im Sommer 2025 angekündigt hatte. Branchenbeobachter begrüßen die Öffnung von Venmo, auch wenn die technische Zusammenführung der Netzwerke lange auf sich warten ließ.

Parallel zur Expansion stärkt das Unternehmen seine technologische Basis. Im aktuellen Evident AI Index für den Zahlungsverkehr belegt PayPal weltweit den ersten Platz bei KI-Talenten. Mit über 4.000 Experten in diesem Bereich baut der Konzern proprietäre Modelle, die eng mit den eigenen Zahlungsdatenbanken verzahnt sind.

Chartbild bleibt eingetrübt

Trotz der operativen Fortschritte spiegelt der Aktienkurs die jüngsten Produkterfolge kaum wider. Mit einem aktuellen Kurs von 39,20 Euro verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn ein Minus von gut 21 Prozent. Der Titel notiert zudem deutlich unter seiner 200-Tage-Linie, was den anhaltenden Verkaufsdruck verdeutlicht.

Verantwortlich für die Schwäche sind vor allem juristische Auseinandersetzungen und Sammelklagen aus den vergangenen Wochen, die das Sentiment der Anleger belasten. Die gebührenfreie Einführungsphase der neuen Venmo-Funktion bis Ende August liefert nun einen konkreten Zeitrahmen, in dem das Management beweisen muss, dass das erweiterte Netzwerk tatsächlich signifikantes Transaktionsvolumen generiert und die juristischen Störgeräusche überlagern kann.

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Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

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