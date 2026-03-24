Studie: Jeder fünfte Jugendliche nutzt KI-Chatbots regelmäßig ( Finanztrends)

24.03.2026, 4575 Zeichen

Neue Studien zeigen alarmierende Auswirkungen der digitalen Mediennutzung auf Kinder und Jugendliche. Die intensive Beschäftigung mit Bildschirmen beeinträchtigt nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die psychische Gesundheit.

KI-Chats als heimliche Vertraute

Eine aktuelle Studie der DAK-Gesundheit und des UKE Hamburg enthüllt: Bereits 20,8 Prozent der 10- bis 17-Jährigen nutzen Programme wie ChatGPT mehrmals pro Woche. 6,4 Prozent greifen sogar täglich darauf zurück. Die Chatbots übernehmen dabei oft eine überraschende Rolle – sie dienen als sozial-emotionale Ansprechpartner. Manche Jugendliche vertrauen den KI-Systemen Dinge an, die sie sonst nur engen Freunden erzählen würden.

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Parallel dazu nutzt mehr als ein Viertel aller Jugendlichen soziale Medien riskant oder sogar krankhaft. Der Anteil der pathologischen Nutzung stieg innerhalb eines Jahres von 4,7 auf 6,6 Prozent. Das entspricht hochgerechnet etwa 350.000 jungen Menschen in Deutschland. Besonders dynamisch wächst die problematische Nutzung von Online-Videos – hier zeigt sich ein Anstieg der riskanten Nutzung um rund 60 Prozent innerhalb eines Jahres.

Körperliche Folgen: Jede Stunde zählt

Die Auswirkungen sind nicht nur psychischer Natur. Eine dänische Studie belegt einen direkten Zusammenhang zwischen Bildschirmzeit und frühen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Jede zusätzliche Stunde vor dem Bildschirm geht mit messbaren Veränderungen bei Blutdruck, Cholesterin und Insulin einher.

Deutsche Jugendliche stechen mit einer besonders intensiven Nutzung hervor: 15-Jährige verbringen fast sieben Stunden täglich vor Bildschirmen. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit empfiehlt dagegen maximal zwei Stunden. Die Folgen der Übernutzung können Depressionen, ein ungesundes Körperbild oder Einsamkeit sein.

Schlafmangel und Gehirnentwicklung

Lange Bildschirmzeiten rauben Schlaf – und der ist entscheidend für die psychische Gesundheit. Eine US-Studie zeigt, dass Kinder mit hoher Bildschirmzeit in der Adoleszenz häufiger depressive Symptome entwickeln. Dies wird durch weniger Schlaf und Veränderungen in der Gehirnentwicklung begünstigt.

Die Art der Nutzung spielt eine entscheidende Rolle. Die Generali Stiftung betont in ihrer Kampagne "#digitalgesund2026": Aktive, dialogische Nutzung kann die Sprachentwicklung fördern. Passive Nutzung birgt dagegen neurokognitive Risiken. Abends oder im Schlafzimmer genutzte Geräte erhöhen das Risiko für Schlafstörungen deutlich.

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Digitale Tools als Chance für mehr Bewegung

Trotz der Risiken bieten digitale Medien auch Chancen. Eine Untersuchung im "Journal of Medical Internet Research" zeigt positive Effekte: Kinder, die digitale Gesundheits-Tools nutzten, waren aktiver und verbrachten pro Tag etwa 10 bis 20 Minuten mehr in Bewegung. Einige Anwendungen halfen sogar, täglich 20 bis 25 Minuten weniger sitzend zu verbringen.

Jugendliche bewerten digitale Entwicklungen im Sportunterricht nicht unreflektiert, wie eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln belegt. Sie prüfen deren Sinnhaftigkeit kontextabhängig. Eine wissenschaftlich begleitete Integration digitaler Medien in schulische Bewegungsangebote wird daher als wichtig erachtet.

Was tun gegen die digitale Überdosis?

Aktuelle Empfehlungen fordern klare, altersgerechte Grenzen. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren wird gänzlich auf digitale Medien verzichtet. 4- bis 5-Jährige sollten maximal 30 Minuten tägliche Medienzeit über alle Lebensbereiche nicht überschreiten. Für ältere Kinder und Jugendliche wird eine konsequente Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes durch Anbieter gefordert – inklusive wirksamer Altersverifikation.

Die Förderung von Medienkompetenz wird zur Schlüsselaufgabe. Die Pro Juventute Jugendstudie 2026 zeigt: Mehr als der Hälfte der Jugendlichen fällt es schwer, das Smartphone bewusst wegzulegen. Medienbildung muss Jugendliche daher dabei unterstützen, Selbstregulation und einen bewussten Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln.

(24.03.2026)

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