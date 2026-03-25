BYD Aktie: James Bond wirbt für DENZA ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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25.03.2026, 2055 Zeichen
BYD setzt bei der Internationalisierung seiner Premiummarke DENZA auf ein prominentes Gesicht: Daniel Craig, weltbekannt als James Bond, wird das Markenbotschafter-Gesicht für mehrere neue Fahrzeugmodelle in 2026. Eine ungewöhnliche Wahl — und ein klares Signal, dass BYD in Europa und darüber hinaus ernst genommen werden will.
DENZA greift nach Europa
Der offizielle Startschuss fällt am 8. April in Paris: Im Opernhaus Palais Garnier präsentiert DENZA sein Flaggschiff-Modell, den Z9GT Shooting Brake, erstmals einem europäischen Publikum. Craig wird dabei in Marketingmaterialien und TV-Spots zu sehen sein — eine Investition, die deutlich macht, wie viel BYD an einer erfolgreichen Positionierung im hart umkämpften europäischen Premiumsegment liegt.
Die Expansionsstrategie zielt gleichzeitig auf Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika ab. DENZA positioniert sich als weltweit erste Premiummarke, die ausschließlich auf Elektroantriebe setzt — und soll dabei durch europäisch beeinflusste Designsprache punkten.
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Die Kombination aus globalem Wachstumskurs und chartechnischer Konsolidierung gibt Investoren jedenfalls Gesprächsstoff für die kommenden Wochen — zumal der Launch-Event am 8. April als konkreter Katalysator auf dem Kalender steht.
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