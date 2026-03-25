SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cameco Aktie: Milliarden-Deal analysiert ( Finanztrends)

25.03.2026, 3003 Zeichen

Der kanadische Uranproduzent Cameco hat sich einen gewaltigen Liefervertrag mit Indien gesichert. Das Abkommen über 2,6 Milliarden Kanadische Dollar sichert langfristige Einnahmen, wirft bei Analysten aber eine entscheidende Frage auf. Angesichts einer sportlichen Bewertung prüfen Experten nun, ob das zukünftige Wachstum bereits vollständig im Aktienkurs eingepreist ist.

Das Abkommen im Detail

Zwischen 2027 und 2035 wird Cameco knapp 22 Millionen Pfund Uran an das indische Atomenergieministerium liefern. Das Volumen entspricht etwa zwölf Prozent der jährlichen Produktionskapazität des Unternehmens. Eingebettet ist der Vertrag in eine neue strategische Energiepartnerschaft zwischen Kanada und Indien. Für Cameco bedeutet dies einen deutlichen Ausbau der langfristigen Liefersicherheit im Vergleich zu einem früheren Fünfjahresvertrag aus dem Jahr 2015.

Bis Ende 2025 hatte der Konzern bereits rund 230 Millionen Pfund Uran über langfristige Verträge gebunden. Diese Strategie sorgt für gut planbare Umsätze. Bis 2028 peilt das Management Einnahmen von 3,9 Milliarden Kanadischen Dollar sowie einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar an. Das neue Abkommen stützt diese Prognose, ändert aber nichts an den kurzfristigen operativen Herausforderungen in wichtigen Minen wie McArthur River.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cameco?

Wachstum versus Bewertung

Trotz der positiven Nachrichtenlage mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 107 ist das Papier im Branchenvergleich mit einem durchschnittlichen KGV von 21,2 äußerst hoch bewertet. Bei einem aktuellen Kurs von 145 Kanadischen Dollar und einem von Analysten berechneten fairen Wert von rund 174 Dollar basiert das Aufwärtspotenzial stark auf der Annahme einer rasant steigenden globalen Nuklearnachfrage. Ein abkühlendes Marktsentiment könnte hier deutliche Rückschlagrisiken bergen.

Indiens ambitionierte Ausbaupläne bilden das fundamentale Rückgrat solcher Verträge. Das Land will seine Nuklearkapazitäten von derzeit acht Gigawatt auf mittelfristig 14 Gigawatt ausbauen. Langfristig stehen bis 2047 sogar 100 Gigawatt auf der Agenda. Dass auch der kasachische Konkurrent Kazatomprom derzeit um indische Lieferverträge ringt, unterstreicht den harten Wettbewerb der Produzenten um diesen Wachstumsmarkt.

Anleger erhalten am 7. Mai 2026 auf der Hauptversammlung die nächste Gelegenheit, das Management zur genauen Kapitalallokation und den operativen Fortschritten zu befragen. Die entsprechenden Vorabinformationen veröffentlicht Cameco am 2. April auf seiner Website.

Anzeige

Cameco-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cameco-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Cameco-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cameco-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cameco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Porr(1), Strabag(1)
    Moneyboxer zu Kontron
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(3), Strabag(1), Bawag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

    Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 3003 Zeichen

    Der kanadische Uranproduzent Cameco hat sich einen gewaltigen Liefervertrag mit Indien gesichert. Das Abkommen über 2,6 Milliarden Kanadische Dollar sichert langfristige Einnahmen, wirft bei Analysten aber eine entscheidende Frage auf. Angesichts einer sportlichen Bewertung prüfen Experten nun, ob das zukünftige Wachstum bereits vollständig im Aktienkurs eingepreist ist.

    Das Abkommen im Detail

    Zwischen 2027 und 2035 wird Cameco knapp 22 Millionen Pfund Uran an das indische Atomenergieministerium liefern. Das Volumen entspricht etwa zwölf Prozent der jährlichen Produktionskapazität des Unternehmens. Eingebettet ist der Vertrag in eine neue strategische Energiepartnerschaft zwischen Kanada und Indien. Für Cameco bedeutet dies einen deutlichen Ausbau der langfristigen Liefersicherheit im Vergleich zu einem früheren Fünfjahresvertrag aus dem Jahr 2015.

    Bis Ende 2025 hatte der Konzern bereits rund 230 Millionen Pfund Uran über langfristige Verträge gebunden. Diese Strategie sorgt für gut planbare Umsätze. Bis 2028 peilt das Management Einnahmen von 3,9 Milliarden Kanadischen Dollar sowie einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar an. Das neue Abkommen stützt diese Prognose, ändert aber nichts an den kurzfristigen operativen Herausforderungen in wichtigen Minen wie McArthur River.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cameco?

    Wachstum versus Bewertung

    Trotz der positiven Nachrichtenlage mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 107 ist das Papier im Branchenvergleich mit einem durchschnittlichen KGV von 21,2 äußerst hoch bewertet. Bei einem aktuellen Kurs von 145 Kanadischen Dollar und einem von Analysten berechneten fairen Wert von rund 174 Dollar basiert das Aufwärtspotenzial stark auf der Annahme einer rasant steigenden globalen Nuklearnachfrage. Ein abkühlendes Marktsentiment könnte hier deutliche Rückschlagrisiken bergen.

    Indiens ambitionierte Ausbaupläne bilden das fundamentale Rückgrat solcher Verträge. Das Land will seine Nuklearkapazitäten von derzeit acht Gigawatt auf mittelfristig 14 Gigawatt ausbauen. Langfristig stehen bis 2047 sogar 100 Gigawatt auf der Agenda. Dass auch der kasachische Konkurrent Kazatomprom derzeit um indische Lieferverträge ringt, unterstreicht den harten Wettbewerb der Produzenten um diesen Wachstumsmarkt.

    Anleger erhalten am 7. Mai 2026 auf der Hauptversammlung die nächste Gelegenheit, das Management zur genauen Kapitalallokation und den operativen Fortschritten zu befragen. Die entsprechenden Vorabinformationen veröffentlicht Cameco am 2. April auf seiner Website.

    Anzeige

    Cameco-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cameco-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

    Die neusten Cameco-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cameco-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Cameco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Porr(1), Strabag(1)
      Moneyboxer zu Kontron
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(3), Strabag(1), Bawag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

      Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de