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First Majestic Silver Aktie: Index-Aufstieg verpufft ( Finanztrends)

25.03.2026, 3354 Zeichen

Die Aufnahme in den renommierten FTSE All-World Index gilt am Kapitalmarkt normalerweise als Garant für frische, passive Mittelzuflüsse. Bei First Majestic Silver bewirkte dieser Meilenstein im März 2026 jedoch das genaue Gegenteil. Trotz vielversprechender Bohrergebnisse aus Nevada und glänzender Quartalszahlen schickten Anleger das Papier auf Talfahrt. Verantwortlich dafür ist ein externer Faktor, der die fundamentalen Erfolge des Bergbauunternehmens derzeit komplett überschattet.

Silberpreis diktiert die Richtung

Innerhalb von nur sechs Tagen büßte das Unternehmen rund 3,1 Milliarden US-Dollar an Börsenwert ein. Dieser rasante Rücksetzer spiegelt sich auch in der jüngsten Kursentwicklung wider: Auf Sicht von 30 Tagen verzeichnet der Titel ein Minus von rund 24 Prozent und notiert aktuell bei 18,55 Euro. Der Grund für diese Schwäche liegt nicht im operativen Geschäft, sondern in der hohen Volatilität der Edelmetalle.

Nachdem der Silberpreis in den vergangenen Monaten massiv angezogen und der Aktie auf Jahressicht zu einem Plus von über 190 Prozent verholfen hatte, kühlt die Begeisterung der Investoren nun spürbar ab. Diese hohe Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt erweist sich aktuell als zweischneidiges Schwert, da Silber in Korrekturphasen traditionell stärker nachgibt als Gold.

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Starke Fundamentaldaten als Puffer

Abseits der Preisschwankungen am Rohstoffmarkt liefert das Unternehmen handfeste operative Fortschritte. Das Explorationsprogramm 2025 in der Jerritt Canyon Goldmine in Nevada brachte deutlich dickere mineralisierte Zonen zutage als ursprünglich modelliert. Auch wenn ein formelles Update der Ressourcen noch aussteht, deuten die Ergebnisse auf ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Förderung hin.

Finanziell steht der Konzern ohnehin auf einem soliden Fundament. Im vierten Quartal 2025 übertraf der Gewinn je Aktie mit 0,30 US-Dollar die Erwartungen um knapp 67 Prozent, während der Jahresumsatz einen Rekordwert von 1,25 Milliarden US-Dollar erreichte. Zudem verdoppelte das Management die Dividendenpolitik auf zwei Prozent des Umsatzes, was das Vertrauen in die eigene Ertragskraft unterstreicht. Ein komfortables Cash-Polster von 937,7 Millionen US-Dollar sichert die weitere Exploration ab.

Fokus auf Margenqualität

Für das laufende Jahr 2026 drosselt First Majestic Silver das Tempo beim Volumenwachstum bewusst. Mit einer geplanten Produktion von 13,0 bis 14,4 Millionen Unzen Silber priorisiert das Management eindeutig die Profitabilität gegenüber dem reinen Ausstoß. Der nächste konkrete Prüfstein für diese Strategie folgt am 13. Mai 2026 mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Dieser Termin liefert Investoren harte Fakten darüber, wie gut das Unternehmen die kurzfristigen Preisschwankungen am Edelmetallmarkt operativ abfedern kann.

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(25.03.2026)

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    Lisette Model
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    Autor: Finanztrends

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