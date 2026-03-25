Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztrends)

25.03.2026, 4284 Zeichen

Fast jeder dritte junge Mensch in Deutschland benötigt dringend psychologische Unterstützung. Das zeigt die aktuelle Trendstudie „Jugend in Deutschland 2026“. Die mentale Verfassung der 14- bis 29-Jährigen erreicht damit einen historellen Tiefpunkt.

Dramatische Zuspitzung der Krise

Die repräsentative Befragung von über 2.000 Personen offenbart alarmierende Zahlen: 29 Prozent bekunden einen Bedarf an professioneller Hilfe. Besonders betroffen sind junge Frauen (34 Prozent) und Erwerbslose (42 Prozent). Studienleiter Simon Schnetzer führt dies auf ein toxisches Gemisch aus wirtschaftlicher Unsicherheit, teurem Wohnraum und Perspektivlosigkeit zurück.

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Ein zentraler Stressfaktor ist die digitale Erschöpfung. Rund 60 Prozent nutzen ihr Smartphone suchtähnlich. Gleichzeitig steigt der finanzielle Druck: 23 Prozent der jungen Menschen haben Schulden – ein neuer Rekordwert. Viele fühlen sich für die Zukunft nicht mehr gerüstet.

Jobsicherheit verdrängt Mental Health

Ein bemerkenswerter Wandel zeigt sich in den Prioritäten junger Beschäftigter. Laut dem aktuellen Randstad Arbeitsbarometer sank die Bedeutung mentaler Gesundheitsunterstützung durch den Arbeitgeber von 85 Prozent (2024) auf nur noch 45 Prozent. Stattdessen rückt Jobsicherheit mit 71 Prozent an die erste Stelle.

Branchenanalysten deuten dies nicht als Entspannung, sondern als Ausdruck von Angst. Fast die Hälfte der Beschäftigten scheut sich, Probleme am Arbeitsplatz offen anzusprechen – aus Sorge um den eigenen Job. Dennoch bleibt psychische Belastung ein Kündigungsgrund: 36 Prozent haben bereits wegen einer toxischen Atmosphäre gekündigt.

Die Ära der „funktionierenden Erschöpfung“

Paralleldaten stützen das düstere Bild. Der Stress-Index im „Employee Mental Health Barometer“ von Instahelp stieg von 45 auf 51 Punkte. Arbeitspsychologen sprechen von einer Zunahme der „funktionierenden Erschöpfung“. Belastung werde zum Normalzustand, mentale Energie zur knappen Ressource.

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Die Krankenkassen melden ähnliche Trends. Psychische Erkrankungen sind die zweitwichtigste Ursache für Fehlzeiten und verzeichneten einen Zuwachs von 6,9 Prozent. Auffällig ist die Dauer der Ausfälle: Sie liegen deutlich über dem Durchschnitt anderer Erkrankungen. Für Unternehmen beginnt so eine Abwärtsspirale aus Überlastung und weiteren Ausfällen.

Politik und Wirtschaft unter Handlungsdruck

Die Bundesregierung hat eine Bdte über den hohen Krankenstand angestoßen. Gesundheitsministerin Nina Warken kündigte an, die Digitalisierung des Gesundheitswesens 2026 konsequent voranzutreiben. Ein zentraler Baustein ist die Strategie „Mentale Gesundheit für junge Menschen“.

Das Arbeitsministerium (BMAS) fördert ab sofort neue Projekte im Programm „ARBEIT: SICHER + GESUND“. Ein Schwerpunkt liegt auf der systematischen Erfassung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Experten fordern zudem eine stärkere Sensibilisierung von Führungskräften. Eine wertschätzende Kultur gilt als zentraler Hebel gegen die Erschöpfungswelle.

Vom Arbeitnehmermarkt zurück zur Angst?

Der Vergleich mit Vorjahren zeigt: Die erhoffte Entspannung nach der Pandemie blieb aus. Stattdessen folgte eine „Permakrise“ aus Inflation, geopolitischen Spannungen und KI-bedingtem Wandel. Die aktuelle Zurückhaltung bei Wellness-Angeboten ist kein Desinteresse, sondern ein Symptom.

Junge Menschen trauen sich den Luxus von „Mental Health Days“ in unsicheren Zeiten oft nicht mehr zu. Wirtschaftlich verursachen psychische Erkrankungen bereits Kosten in Milliardenhöhe. Branchenverbände warnen: Wer jetzt nicht in ein gesundes Arbeitsklima investiert, verliert im Kampf um Fachkräfte.

(25.03.2026)

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