Louis Vuitton und J-Hope stellen pinken Luxus-Sneaker vor ( Finanztrends)

25.03.2026, 3069 Zeichen

Louis Vuitton hat heute in Seoul den Sneaker „LV Buttersoft“ mit BTS-Star J-Hope vorgestellt. Die Kollaboration markiert einen neuen Höhepunkt der Verbindung von Luxusmode und K-Pop. Der Schuh ist das Ergebnis der kreativen Partnerschaft zwischen dem Idol und Louis-Vuitton-Chefdesigner Pharrell Williams.

Ein pinkes Statement für die Straße

Der „LV Buttersoft“ setzt auf ein monochromes „Bubblegum Pink“. Das Obermaterial besteht aus weichem Kalbsveloursleder, das dem Schuh seinen Namen gibt. Auffällige Details verbinden das Modell direkt mit J-Hope: Auf Leder-Patches prangen sein Künstlername „HOPE“ und das LV-Logo.

Ein versteckter Anhänger in Form eines Eichhörnchens mit Eichel spielt auf ein bekanntes Symbol aus J-Hopes Karriere an. Die gewebten Schnürsenkel tragen die Botschaft „Your, My Hope“. Die Gummisohle ist mit dezenten Monogram-Motiven versehen.

Von der Bühne in den Store

Der Sneaker basiert auf einem Custom-Modell für J-Hopes aktuelle Welttournee „Arirang“. Die Zusammenarbeit ist ein Kernstück von Pharrell Williams‘ Strategie, die Grenzen zwischen Musik und Mode aufzuheben. Bereits im Januar 2025 gab es einen Vorgeschmack mit dem gemeinsamen Song „LV Bag“.

Experten sehen in der Kooperation mehr als nur ein Produkt. Louis Vuitton positioniert sich damit als zentraler Akteur der globalen Popkultur. J-Hopes Rückkehr aus dem Militärdienst im Oktober 2024 hat seine kreative Kontrolle und Marktkraft laut Analysen noch verstärkt.

Exklusiver Launch mit Hype-Garantie

Ab sofort ist der Sneaker in ausgewählten Flagship-Stores in Südkorea erhältlich. Der globale Verkaufsstart folgt am 30. April. Mit einem Preis von rund 1.950 US-Dollar positioniert sich das Modell im absoluten Luxussegment.

Trotz des hohen Preises rechnen Beobachter mit einem schnellen Ausverkauf. Die limitierten Stückzahlen und J-Hopes enorme Reichweite garantieren hohe Nachfrage. Den ersten öffentlichen Blick ermöglichte übrigens der Künstler KAWS – sein Instagram-Post Mitte März löste eine weltweite Suchwelle aus.

K-Pop als Luxus-Turbo

Die Kollaboration ist Teil eines großen Trends. Südkorea ist ein Schlüsselmarkt für Luxusgüter, und K-Pop-Stars sind die einflussreichsten Werbegesichter. Neu ist die tiefe Einbindung von Künstlern wie J-Hope in den Designprozess.

Louis Vuitton setzt dabei auf eigene Silhouetten, die durch prominente Partner individualisiert werden. Kritiker warnen zwar vor einer Verwässerung des klassischen Markenimages durch Streetwear. Die Verkaufszahlen geben der Strategie von Konzernmutter LVMH aber bisher recht.

Was kommt nach dem Buttersoft?

Der Sneaker könnte nur der Anfang sein. Brancheninsider vermuten eine größere Capsule-Kollektion für den Sommer 2026. Diese soll weitere Schuhe, Accessoires und Kleidung umfassen, thematisch angelehnt an die „Arirang“-Tour.

Auch bei der nächsten Paris Fashion Week wird mit einer prominenten Rolle J-Hopes gerechnet. Für Louis Vuitton ist die Partnerschaft ein strategischer Anker, um die junge, kaufkräftige Zielgruppe weltweit zu binden. Die Modewelt blickt nun gespannt auf den globalen Launch Ende April.

(25.03.2026)

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