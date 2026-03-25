Louis Vuitton und J-Hope stellen pinken Luxus-Sneaker vor ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
25.03.2026, 3069 Zeichen
Louis Vuitton hat heute in Seoul den Sneaker „LV Buttersoft“ mit BTS-Star J-Hope vorgestellt. Die Kollaboration markiert einen neuen Höhepunkt der Verbindung von Luxusmode und K-Pop. Der Schuh ist das Ergebnis der kreativen Partnerschaft zwischen dem Idol und Louis-Vuitton-Chefdesigner Pharrell Williams.
Ein pinkes Statement für die Straße
Der „LV Buttersoft“ setzt auf ein monochromes „Bubblegum Pink“. Das Obermaterial besteht aus weichem Kalbsveloursleder, das dem Schuh seinen Namen gibt. Auffällige Details verbinden das Modell direkt mit J-Hope: Auf Leder-Patches prangen sein Künstlername „HOPE“ und das LV-Logo.
Ein versteckter Anhänger in Form eines Eichhörnchens mit Eichel spielt auf ein bekanntes Symbol aus J-Hopes Karriere an. Die gewebten Schnürsenkel tragen die Botschaft „Your, My Hope“. Die Gummisohle ist mit dezenten Monogram-Motiven versehen.
Von der Bühne in den Store
Der Sneaker basiert auf einem Custom-Modell für J-Hopes aktuelle Welttournee „Arirang“. Die Zusammenarbeit ist ein Kernstück von Pharrell Williams‘ Strategie, die Grenzen zwischen Musik und Mode aufzuheben. Bereits im Januar 2025 gab es einen Vorgeschmack mit dem gemeinsamen Song „LV Bag“.
Experten sehen in der Kooperation mehr als nur ein Produkt. Louis Vuitton positioniert sich damit als zentraler Akteur der globalen Popkultur. J-Hopes Rückkehr aus dem Militärdienst im Oktober 2024 hat seine kreative Kontrolle und Marktkraft laut Analysen noch verstärkt.
Exklusiver Launch mit Hype-Garantie
Ab sofort ist der Sneaker in ausgewählten Flagship-Stores in Südkorea erhältlich. Der globale Verkaufsstart folgt am 30. April. Mit einem Preis von rund 1.950 US-Dollar positioniert sich das Modell im absoluten Luxussegment.
Trotz des hohen Preises rechnen Beobachter mit einem schnellen Ausverkauf. Die limitierten Stückzahlen und J-Hopes enorme Reichweite garantieren hohe Nachfrage. Den ersten öffentlichen Blick ermöglichte übrigens der Künstler KAWS – sein Instagram-Post Mitte März löste eine weltweite Suchwelle aus.
K-Pop als Luxus-Turbo
Die Kollaboration ist Teil eines großen Trends. Südkorea ist ein Schlüsselmarkt für Luxusgüter, und K-Pop-Stars sind die einflussreichsten Werbegesichter. Neu ist die tiefe Einbindung von Künstlern wie J-Hope in den Designprozess.
Louis Vuitton setzt dabei auf eigene Silhouetten, die durch prominente Partner individualisiert werden. Kritiker warnen zwar vor einer Verwässerung des klassischen Markenimages durch Streetwear. Die Verkaufszahlen geben der Strategie von Konzernmutter LVMH aber bisher recht.
Was kommt nach dem Buttersoft?
Der Sneaker könnte nur der Anfang sein. Brancheninsider vermuten eine größere Capsule-Kollektion für den Sommer 2026. Diese soll weitere Schuhe, Accessoires und Kleidung umfassen, thematisch angelehnt an die „Arirang“-Tour.
Auch bei der nächsten Paris Fashion Week wird mit einer prominenten Rolle J-Hopes gerechnet. Für Louis Vuitton ist die Partnerschaft ein strategischer Anker, um die junge, kaufkräftige Zielgruppe weltweit zu binden. Die Modewelt blickt nun gespannt auf den globalen Launch Ende April.
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...
» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...
» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...
» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...
» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)
» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...
» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...
» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...
» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 2,58 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Reploid Group AG, Frequentis, Zumtobel, Addik...
- Wie AT&S, Lenzing, Andritz, Österreichische Post,...
- Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ...
- Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategisc...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
25.03.2026, 3069 Zeichen
Louis Vuitton hat heute in Seoul den Sneaker „LV Buttersoft“ mit BTS-Star J-Hope vorgestellt. Die Kollaboration markiert einen neuen Höhepunkt der Verbindung von Luxusmode und K-Pop. Der Schuh ist das Ergebnis der kreativen Partnerschaft zwischen dem Idol und Louis-Vuitton-Chefdesigner Pharrell Williams.
Ein pinkes Statement für die Straße
Der „LV Buttersoft“ setzt auf ein monochromes „Bubblegum Pink“. Das Obermaterial besteht aus weichem Kalbsveloursleder, das dem Schuh seinen Namen gibt. Auffällige Details verbinden das Modell direkt mit J-Hope: Auf Leder-Patches prangen sein Künstlername „HOPE“ und das LV-Logo.
Ein versteckter Anhänger in Form eines Eichhörnchens mit Eichel spielt auf ein bekanntes Symbol aus J-Hopes Karriere an. Die gewebten Schnürsenkel tragen die Botschaft „Your, My Hope“. Die Gummisohle ist mit dezenten Monogram-Motiven versehen.
Von der Bühne in den Store
Der Sneaker basiert auf einem Custom-Modell für J-Hopes aktuelle Welttournee „Arirang“. Die Zusammenarbeit ist ein Kernstück von Pharrell Williams‘ Strategie, die Grenzen zwischen Musik und Mode aufzuheben. Bereits im Januar 2025 gab es einen Vorgeschmack mit dem gemeinsamen Song „LV Bag“.
Experten sehen in der Kooperation mehr als nur ein Produkt. Louis Vuitton positioniert sich damit als zentraler Akteur der globalen Popkultur. J-Hopes Rückkehr aus dem Militärdienst im Oktober 2024 hat seine kreative Kontrolle und Marktkraft laut Analysen noch verstärkt.
Exklusiver Launch mit Hype-Garantie
Ab sofort ist der Sneaker in ausgewählten Flagship-Stores in Südkorea erhältlich. Der globale Verkaufsstart folgt am 30. April. Mit einem Preis von rund 1.950 US-Dollar positioniert sich das Modell im absoluten Luxussegment.
Trotz des hohen Preises rechnen Beobachter mit einem schnellen Ausverkauf. Die limitierten Stückzahlen und J-Hopes enorme Reichweite garantieren hohe Nachfrage. Den ersten öffentlichen Blick ermöglichte übrigens der Künstler KAWS – sein Instagram-Post Mitte März löste eine weltweite Suchwelle aus.
K-Pop als Luxus-Turbo
Die Kollaboration ist Teil eines großen Trends. Südkorea ist ein Schlüsselmarkt für Luxusgüter, und K-Pop-Stars sind die einflussreichsten Werbegesichter. Neu ist die tiefe Einbindung von Künstlern wie J-Hope in den Designprozess.
Louis Vuitton setzt dabei auf eigene Silhouetten, die durch prominente Partner individualisiert werden. Kritiker warnen zwar vor einer Verwässerung des klassischen Markenimages durch Streetwear. Die Verkaufszahlen geben der Strategie von Konzernmutter LVMH aber bisher recht.
Was kommt nach dem Buttersoft?
Der Sneaker könnte nur der Anfang sein. Brancheninsider vermuten eine größere Capsule-Kollektion für den Sommer 2026. Diese soll weitere Schuhe, Accessoires und Kleidung umfassen, thematisch angelehnt an die „Arirang“-Tour.
Auch bei der nächsten Paris Fashion Week wird mit einer prominenten Rolle J-Hopes gerechnet. Für Louis Vuitton ist die Partnerschaft ein strategischer Anker, um die junge, kaufkräftige Zielgruppe weltweit zu binden. Die Modewelt blickt nun gespannt auf den globalen Launch Ende April.
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...
» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...
» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...
» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...
» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)
» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...
» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...
» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...
» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 2,58 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Reploid Group AG, Frequentis, Zumtobel, Addik...
- Wie AT&S, Lenzing, Andritz, Österreichische Post,...
- Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ...
- Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategisc...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/22: Andreas Opelt
Andreas Opelt ist seit Jänner 2026 CEO von Saubermacher. Wir starten mit einem Studium Informatik und Telematik an der TU Graz, über die Autorenschaft von Fachbüchern, den Best Paper Award in New Y...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha