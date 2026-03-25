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Spritpreise brechen Zwei-Euro-Schwelle – Regierung unter Druck ( Finanztrends)

25.03.2026, 6768 Zeichen

Deutschlands Autofahrer zahlen erstmals seit vier Jahren wieder über zwei Euro pro Liter. Auslöser sind die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der neue CO₂-Preis. Die Koalition streitet über Notmaßnahmen.

Die Bundesregierung sieht sich wachsendem Druck ausgesetzt. Neben der bereits beschlossenen Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent werden nun eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne und ein Gesetzespaket gegen täliche Preissprünge diskutiert. Ziel ist es, die Verbraucher zu entlasten, ohne die klimapolitischen Ziele zu untergraben.

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Der teure Systemwechsel: Vom Festpreis zum CO₂-Markt

Haupttreiber der aktuellen Preise ist eine grundlegende Reform. Seit dem 1. Januar 2026 gilt das nationale Emissionshandelssystem (BEHG) nicht mehr mit einem staatlich festgelegten CO₂-Preis, sondern mit einer marktbasierten Auktion. Der Gesetzgeber legte für 2026 zwar einen Korridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO₂ fest. Die Nachfrage ist jedoch so hoch, dass der Preis häufig an der Obergrenze von 65 Euro notiert – im Sekundärhandel sind sogar 70 Euro möglich.

Für den Autofahrer schlägt das direkt an der Tankstelle zu Buche. Laut ADAC-Angaben macht der CO₂-Preis aktuell etwa 17 Cent pro Liter Benzin und 19 Cent pro Liter Diesel aus. Experten sehen in der aktuellen Volatilität eine Bewährungsprobe für den Übergang. 2028 soll das nationale System vollständig in den europäischen Emissionshandel (EU-ETS 2) überführt werden. Bis dahin testet Deutschland, wie sich ökologische Lenkungswirkung und wirtschaftliche Stabilität vereinbaren lassen.

Gesetzespaket: Nur noch eine Preiserhöhung pro Tag

Als Reaktion auf die heftigen Preisschwankungen im März hat die Ampelkoalition ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Kernstück ist eine „Preis-Stopp“-Regelung. Tankstellenbetreiber sollen demnach nur noch einmal täglich – konkret: mittags – die Preise anheben dürfen. Senkungen blieben jederzeit möglich. Die Maßnahme zielt darauf ab, die oft als willkürlich empfundenen intraday-Sprünge zu unterbinden.

Zudem plant die Regierung eine Verschärfung des Kartellrechts. Das Bundeskartellamt soll künftig bei Verdacht auf Preistreiberei schneller eingreifen können. Die Beweislast würde umgekehrt: Die Mineralölkonzerne müssten nachweisen, dass ihre Preiserhöhungen durch gestiegene Einkaufskosten gerechtfertigt sind und nicht durch überhöhte Gewinnmargen. Verstöße gegen die neuen Transparenzregeln könnten mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Juristen warnen jedoch vor verfassungsrechtlichen Hürden.

Pendlerpauschale: Steuerliche Entlastung mit Haken

Die bereits umgesetzte Hauptentlastung ist die reformierte Entfernungspauschale. Seit Jahresbeginn gilt ein einheitlicher Satz von 38 Cent pro Kilometer – und das ab dem ersten Kilometer. Bisher gab es diesen Satz erst ab dem 21. Kilometer, davor galten 30 Cent.

Für einen Arbeitnehmer mit 15 Kilometern einfachem Arbeitsweg und 220 Arbeitstagen im Jahr summiert sich der steuerlich absetzbare Betrag 2026 um mehrere hundert Euro. Doch die Kritik ist laut: Die Entlastung wirkt erst mit der Steuererklärung Monate später. Zudem profitieren Geringverdiener kaum, da sie die Pauschale oft nicht vollständig von der Steuer absetzen können. Sozialverbände fordern daher ein einkommensunabhängiges „Mobilitätsgeld“ als Direktzahlung.

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Politische Zerreißprobe: Übergewinnsteuer und ausgebliebenes Klimageld

In der Koalition entbrennt ein Streit über den Umgang mit den CO₂-Einnahmen. Die SPD, angeführt von Finanzminister Lars Klingbeil, drängt auf eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne, die in der Krise Rekordgewinne einfahren. Die Erlöse sollen kurzfristige Hilfen für energieintensive Betriebe und Familien finanzieren.

Gleichzeitig kehrt die Debatte um das versprochene „Klimageld“ zurück. Die technische Infrastruktur für die Pro-Kopf-Rückzahlung der CO₂-Einnahmen an die Bürger steht seit Ende 2024 bereit. Doch die Auszahlung in 2026 ist nicht vorgesehen. Stattdessen fließen die Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) in die Strompreisbremse und Industrieprojekte. Verbraucherschützer werfen der Regierung einen Bruch des sozialen Versprechens vor. Das Fehlen dieser direkten Kompensation bei Dieselpreisen von über 2,10 Euro heizt die Stimmung weiter an.

Analyse: Zwischen Energiekrise und Klimazielen

Die Lage im März 2026 erinnert an die Energiekrise von 2022, doch die Spielregeln haben sich geändert. Anders als beim temporären „Tankrabatt“ scheuen die Verantwortlichen heute Maßnahmen, die den Abschied von fossilen Brennstoffen verzögern könnten. Wirtschaftsinstitute warnen vor einer „Schuldenfalle“ durch direkte Subventionen des Spritverbrauchs.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer fragilen Erholungsphase. Anhaltend hohe Energiekosten belasten die Industrie und die Kaufkraft der Verbraucher. Indem die Regierung auf steuerliche Entlastung setzt und von direkten Preisdeckeln absieht, will sie helfen, ohne die notwendigen Preissignale für die CO₂-Reduktion zu verzerren. Die Frage ist, ob dieser Ansatz angesichts stagnierender Löhne und steigender Lebenshaltungskosten ausreicht, um den sozialen Frieden zu wahren.

Ausblick: Der Weg in den europäischen CO₂-Markt

Die aktuelle Volatilität ist wohl nur ein Vorgeschmack auf die Systemänderung 2028. Mit dem Übergang vom nationalen BEHG in den EU-ETS 2 entfällt der deutsche Preis-Korridor. Der CO₂-Preis wird dann vollständig vom europäischen Markt bestimmt. Experten halten bei anhaltenden geopolitischen Spannungen eine verdopplung der CO₂-Preise bis zum Ende des Jahrzehnts für möglich – was die Kraftstoffkosten weiter in die Höhe treiben würde.

Kurzfristig wird der Bundestag voraussichtlich Anfang April über das „Einmal-am-Tag“-Preisgesetz abstimmen. Eine Umsetzung noch im April ist möglich. Die Pendlerpauschale von 38 Cent wird wohl dauerhaft bestehen bleiben, über eine inflationsbedingte Anpassung wird bereits diskutiert. Deutschland muss in den kommenden Monaten beweisen, dass sein Rechtsrahmen schnell genug reagieren kann, um den sozialen Zusammenhalt zu schützen – ohne die klimapolitischen Ambitionen aufzugeben.


(25.03.2026)

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