Amazon Aktie: Teure Expansionspläne ( Finanztrends)

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26.03.2026, 3199 Zeichen

Amazon steht aktuell zwischen zwei Welten. Während das Unternehmen mit einer neuen Rabattaktion um die Gunst preissensibler Konsumenten buhlt, sorgen im Hintergrund gewaltige Investitionspläne für Unruhe an der Börse. Die geplanten Milliarden-Ausgaben für Künstliche Intelligenz und Robotik werfen die Frage auf, wie stark die Margen des Tech-Giganten in der nahen Zukunft belastet werden.

Rabattschlacht mit KI-Unterstützung

Gestern fiel der Startschuss für den "Big Spring Sale", der noch bis zum 31. März läuft. Im Gegensatz zum klassischen Prime Day steht diese Aktion allen Kunden offen, auch wenn Abonnenten weiterhin exklusive Vorteile genießen. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der Integration des KI-Assistenten Rufus. Käufer können die Software nutzen, um Preisverläufe zu analysieren oder automatische Käufe bei Erreichen eines Zielpreises auszulösen.

Erste Umfragen deuten auf ein moderates Interesse hin. Rund 38 Prozent der Verbraucher planen laut CivicScience eine Teilnahme, wobei der Fokus stark auf Gesundheits- und Pflegeprodukten liegt. Analysten werten die Aktion weniger als Umsatztreiber, sondern vielmehr als strategische Maßnahme, um Amazon im Gespräch zu halten.

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Zukäufe im Robotik-Sektor

Abseits des Einzelhandels treibt der Konzern seine technologische Aufrüstung massiv voran. Erst in der vergangenen Woche schloss Amazon die Übernahme des New Yorker Start-ups Fauna Robotics ab und positioniert sich damit im wachsenden Markt für humanoide Roboter. Kurz zuvor bestätigte das Unternehmen bereits den Kauf von Rivr, einem Entwickler von vierbeinigen Lieferrobotern. Analysten von Morgan Stanley schätzen, dass der Markt für humanoide Robotik bis 2050 ein Volumen von über fünf Billionen US-Dollar erreichen könnte.

Milliarden belasten den Kurs

Genau diese aggressive Strategie bereitet einigen Investoren Kopfzerbrechen. Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein Minus von gut 5 Prozent und schloss gestern bei 182,90 Euro. Auslöser für die Zurückhaltung sind die enormen Ausgabenpläne. Amazon plant für das laufende Jahr 2026 Kapitalinvestitionen in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich für KI-Technologien.

Das übertrifft die bisherigen Analystenschätzungen von knapp 147 Milliarden US-Dollar deutlich. Marktbeobachter befürchten, dass diese Summen das operative Ergebnis der ansonsten stark wachsenden Cloud-Sparte AWS kurzfristig belasten könnten.

Die nächsten konkreten Zahlen liefert der Quartalsbericht Ende April. Bis dahin rückt zudem eine mögliche terminliche Anpassung in den Fokus: Berichten zufolge plant Amazon, den regulären Prime Day in diesem Jahr erstmals vom Juli in den Juni vorzuziehen, was die Umsätze des zweiten Quartals direkt beeinflussen würde.

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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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